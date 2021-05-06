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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210506/nalogovikam-predlojili-deklarirovat-svoi-doxody-18626992.html
Налоговикам предложили декларировать свои доходы
Налоговикам предложили декларировать свои доходы
Сотрудники налоговой службы будут обязаны информировать соответствующие органы об имеющемся движимом и недвижимом имуществе, других активах, а также полученном... 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T10:57+0500
2021-05-06T10:57+0500
экономика
доходы
декларация
государственный налоговый комитет
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Государственный налоговый комитет предложил своим сотрудникам в обязательном порядке ежегодно регистрировать доходы. Был разработан соответствующий проект нормативно-правового акта, предусматривающий это требование.До 1 сентября сотрудники всей вертикали налоговой службы должны отчитаться о своих активах и доходах за 2020 год и в последующем ежегодно декларировать доходы до 1 апреля.В закон "О государственной налоговой службе" планируется нести соответствующие поправки, предусматривающие, в том числе установление ответственности за нарушение этого требования.Сотрудники налоговой службы будут обязаны информировать соответствующие органы об имеющемся движимом и недвижимом имуществе, других активах, а также полученном совокупном доходе за отчетный год. При этом все данные будут размещены в открытом доступе на специальном сайте ochiq.soliq.uz. Всего в системе налоговых органов работают более 10 тысяч сотрудников.Полностью с текстом документа можно ознакомиться здесь.Напомним, в конце 2027 года сотрудников правоохранительных органов Узбекистана обязали декларировать доходы и имущество.Процесс декларирования доходов подразумевает раскрытие и публикацию доходов первых лиц и руководителей ведомств. Все остальные государственные служащие будут обязаны декларировать доходы и имущество в общеустановленном порядке в налоговых органах.
https://uz.sputniknews.ru/20200124/Mirziev-prizval-chinovnikov-i-parlamentariev-privitsya-vaktsinoy-chestnosti-13292484.html
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доходы, декларация, государственный налоговый комитет, узбекистан

Налоговикам предложили декларировать свои доходы

10:57 06.05.2021
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сотрудники налоговой службы будут обязаны информировать соответствующие органы об имеющемся движимом и недвижимом имуществе, других активах, а также полученном совокупном доходе за отчетный год.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Государственный налоговый комитет предложил своим сотрудникам в обязательном порядке ежегодно регистрировать доходы. Был разработан соответствующий проект нормативно-правового акта, предусматривающий это требование.
До 1 сентября сотрудники всей вертикали налоговой службы должны отчитаться о своих активах и доходах за 2020 год и в последующем ежегодно декларировать доходы до 1 апреля.
В закон "О государственной налоговой службе" планируется нести соответствующие поправки, предусматривающие, в том числе установление ответственности за нарушение этого требования.
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Сотрудники налоговой службы будут обязаны информировать соответствующие органы об имеющемся движимом и недвижимом имуществе, других активах, а также полученном совокупном доходе за отчетный год. При этом все данные будут размещены в открытом доступе на специальном сайте ochiq.soliq.uz.
Население сможет узнать тип недвижимого имущества сотрудника налоговой службы, общую квадратуру этого жилища и его расположение, а также марку, модель и год выпуска имеющегося автомобиля.
Всего в системе налоговых органов работают более 10 тысяч сотрудников.
Полностью с текстом документа можно ознакомиться здесь.
Напомним, в конце 2027 года сотрудников правоохранительных органов Узбекистана обязали декларировать доходы и имущество.
Процесс декларирования доходов подразумевает раскрытие и публикацию доходов первых лиц и руководителей ведомств. Все остальные государственные служащие будут обязаны декларировать доходы и имущество в общеустановленном порядке в налоговых органах.
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