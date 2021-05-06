https://uz.sputniknews.ru/20210506/nalogovikam-predlojili-deklarirovat-svoi-doxody-18626992.html

Налоговикам предложили декларировать свои доходы

Налоговикам предложили декларировать свои доходы

Сотрудники налоговой службы будут обязаны информировать соответствующие органы об имеющемся движимом и недвижимом имуществе, других активах, а также полученном... 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T10:57+0500

2021-05-06T10:57+0500

2021-05-06T10:57+0500

экономика

доходы

декларация

государственный налоговый комитет

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Государственный налоговый комитет предложил своим сотрудникам в обязательном порядке ежегодно регистрировать доходы. Был разработан соответствующий проект нормативно-правового акта, предусматривающий это требование.До 1 сентября сотрудники всей вертикали налоговой службы должны отчитаться о своих активах и доходах за 2020 год и в последующем ежегодно декларировать доходы до 1 апреля.В закон "О государственной налоговой службе" планируется нести соответствующие поправки, предусматривающие, в том числе установление ответственности за нарушение этого требования.Сотрудники налоговой службы будут обязаны информировать соответствующие органы об имеющемся движимом и недвижимом имуществе, других активах, а также полученном совокупном доходе за отчетный год. При этом все данные будут размещены в открытом доступе на специальном сайте ochiq.soliq.uz. Всего в системе налоговых органов работают более 10 тысяч сотрудников.Полностью с текстом документа можно ознакомиться здесь.Напомним, в конце 2027 года сотрудников правоохранительных органов Узбекистана обязали декларировать доходы и имущество.Процесс декларирования доходов подразумевает раскрытие и публикацию доходов первых лиц и руководителей ведомств. Все остальные государственные служащие будут обязаны декларировать доходы и имущество в общеустановленном порядке в налоговых органах.

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доходы, декларация, государственный налоговый комитет, узбекистан