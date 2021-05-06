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Опубликован список самых доходных госпредприятий

Опубликован список самых доходных госпредприятий

Алмалыкский горно-металлургический комбинат по итогам за 2020 год признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T21:21+0500

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экономика

доходы

оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами проанализировало финансовые итоги деятельности предприятий с госдолей за 2020 год.Из общего числа 2578 предприятий с госучастием, 675 (12 %) недействующие и находятся в процессе продажи или ликвидации. 1903 компании разместили свои отчеты на сайте Агентства. По результатам анализа сформирован список 20 предприятий, получивших наибольшую чистую прибыль и 10 компаний с убытками.В частности, Алмалыкский горно-металлургический комбинат признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным.В топ 10 наиболее доходных предприятий по показателю прибыли (в сумах) вошли:Топ 10 по убыткам (в сумах)Агентство по управлению государственными активами совместно с хокимиятами, госпредприятиями и банками провели комплексную инвентаризацию пустующих непрофильных активов, неиспользуемых производственных площадей и объектов.По результатам инвентаризации принято постановление правительства от 4 мая 2021 года "О дополнительных мерах по использованию активов предприятий с участием государства".Для эффективного использования непрофильных и неиспользуемых активов госпредприятий утверждены перечни: объектов, переданных АУГА для продажи на публичных аукционах, а также объектов, безвозмездно переданных органам госуправления и местным властям на праве оперативного управления по балансовой стоимости.

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доходы, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", узбекистан