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Опубликован список самых доходных госпредприятий
Опубликован список самых доходных госпредприятий
Алмалыкский горно-металлургический комбинат по итогам за 2020 год признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T21:21+0500
2021-05-06T21:21+0500
2021-05-06T21:21+0500
экономика
доходы
оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат"
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами проанализировало финансовые итоги деятельности предприятий с госдолей за 2020 год.Из общего числа 2578 предприятий с госучастием, 675 (12 %) недействующие и находятся в процессе продажи или ликвидации. 1903 компании разместили свои отчеты на сайте Агентства. По результатам анализа сформирован список 20 предприятий, получивших наибольшую чистую прибыль и 10 компаний с убытками.В частности, Алмалыкский горно-металлургический комбинат признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным.В топ 10 наиболее доходных предприятий по показателю прибыли (в сумах) вошли:Топ 10 по убыткам (в сумах)Агентство по управлению государственными активами совместно с хокимиятами, госпредприятиями и банками провели комплексную инвентаризацию пустующих непрофильных активов, неиспользуемых производственных площадей и объектов.По результатам инвентаризации принято постановление правительства от 4 мая 2021 года "О дополнительных мерах по использованию активов предприятий с участием государства".Для эффективного использования непрофильных и неиспользуемых активов госпредприятий утверждены перечни: объектов, переданных АУГА для продажи на публичных аукционах, а также объектов, безвозмездно переданных органам госуправления и местным властям на праве оперативного управления по балансовой стоимости.
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доходы, оао "алмалыкский горно-металлургический комбинат", узбекистан
Опубликован список самых доходных госпредприятий
Алмалыкский горно-металлургический комбинат по итогам за 2020 год признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Агентство по управлению государственными активами проанализировало финансовые итоги
деятельности предприятий с госдолей за 2020 год.
Из общего числа 2578 предприятий с госучастием, 675 (12 %) недействующие и находятся в процессе продажи или ликвидации. 1903 компании разместили свои отчеты на сайте Агентства.
По результатам анализа сформирован список 20 предприятий, получивших наибольшую чистую прибыль и 10 компаний с убытками.
В частности, Алмалыкский горно-металлургический комбинат признан самым прибыльным предприятием, а "Узтрансгаз" — самым убыточным.
В топ 10 наиболее доходных предприятий по показателю прибыли (в сумах) вошли:
2.
"Узбекнефтегаз" — 3,4 трлн.
3.
"Ферганаазот" — 292,6 млрд.
4.
Узметкомбинат — 218,5 млрд.
5.
"Худудгазтаъминот" — 211,2 млрд.
6.
Coca-Cola Uzbekistan — 205,7 млрд.
8.
"Узшахар курилиш инвест" — 168,8 млрд.
9.
"Узавтосаноат" — 160,3 млрд.
10.
Товарно-сырьевая биржа — 94,8 млрд.
Топ 10 по убыткам (в сумах)
1.
"Узтрансгаз" — 3,5 трлн.
2.
zbekistan Airways — 755,7 млрд.
3.
"Тошиссиккуват" — 605,2 млрд.
4.
Ташкентский металлургический завод — 380 млрд.
5.
ТЭЦ "Новый Ангрен" — 245,6 млрд.
6.
"Узбекуголь" — 183,8 млрд.
7.
ТЭЦ "Ангрен" — 177,7 млрд.
8.
Grand Road Tashkent — 89,8 млрд.
9.
ФК "Пахтакор" — 82,7 млрд.
10.
ГУП "Ангрен иссиклик энергияси" — 54,6 млрд.
Агентство по управлению государственными активами совместно с хокимиятами, госпредприятиями и банками провели комплексную инвентаризацию пустующих непрофильных активов, неиспользуемых производственных площадей и объектов.
По результатам инвентаризации принято постановление правительства от 4 мая 2021 года "О дополнительных мерах по использованию активов предприятий с участием государства".
Для эффективного использования непрофильных и неиспользуемых активов госпредприятий утверждены перечни: объектов, переданных АУГА для продажи на публичных аукционах, а также объектов, безвозмездно переданных органам госуправления и местным властям на праве оперативного управления по балансовой стоимости.