https://uz.sputniknews.ru/20210506/v-rossii-zaregistrirovali-vaktsinu-ot-koronavirusa-sputnik-layt-18630538.html

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-06T17:43+0500

2021-05-06T17:43+0500

2021-05-06T18:08+0500

россия

вакцина "спутник лайт"

коронавирус

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регистрация

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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" эффективность которой 79,4%, что выше многих вакцин с двумя уколами, прошла официальную регистрацию. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает РИА Новости.В ведомстве уточнили, что по итогам лабораторных исследований доказано, что препарат эффективен против всех новых штаммов COVID.После применения "Спутник Лайт" антиген-специфические антитела выработались у 96,9% вакцинированных на 28-й день. А клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса формируется у 100% вакцинированных уже на 10-й день после укола.Серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было.При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж.После регистрации вакцина будет применяться у людей от 18 до 60 лет.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/murashko-rasskazal-o-pervyx-rezultatax-klinicheskix-issledovaniy-sputnika-layt--18097629.html

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вакцина "спутник лайт", коронавирус, вакцина, регистрация