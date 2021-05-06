Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210506/v-rossii-zaregistrirovali-vaktsinu-ot-koronavirusa-sputnik-layt-18630538.html
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"
При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T17:43+0500
2021-05-06T18:08+0500
россия
вакцина "спутник лайт"
коронавирус
вакцина
регистрация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18015627_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_aeac9b10476a3dee20660078a87323d2.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" эффективность которой 79,4%, что выше многих вакцин с двумя уколами, прошла официальную регистрацию. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает РИА Новости.В ведомстве уточнили, что по итогам лабораторных исследований доказано, что препарат эффективен против всех новых штаммов COVID.После применения "Спутник Лайт" антиген-специфические антитела выработались у 96,9% вакцинированных на 28-й день. А клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса формируется у 100% вакцинированных уже на 10-й день после укола.Серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было.При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж.После регистрации вакцина будет применяться у людей от 18 до 60 лет.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/murashko-rasskazal-o-pervyx-rezultatax-klinicheskix-issledovaniy-sputnika-layt--18097629.html
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18015627_82:0:933:638_1920x0_80_0_0_a70b36988e3185c3c370710272a66dcc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцина "спутник лайт", коронавирус, вакцина, регистрация

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

17:43 06.05.2021 (обновлено: 18:08 06.05.2021)
953
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкКлинические испытания вакцины "Спутник Лайт"
Клинические испытания вакцины Спутник Лайт - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.05.2021
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
/
Перейти в фотобанк
При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" эффективность которой 79,4%, что выше многих вакцин с двумя уколами, прошла официальную регистрацию. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что по итогам лабораторных исследований доказано, что препарат эффективен против всех новых штаммов COVID.
После применения "Спутник Лайт" антиген-специфические антитела выработались у 96,9% вакцинированных на 28-й день. А клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса формируется у 100% вакцинированных уже на 10-й день после укола.
Мурашко: Масштабная вакцинация против коронавируса продолжится в праздничные дни - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Россия
Мурашко рассказал о первых результатах клинических исследований "Спутника Лайт"
1 апреля, 17:17
684
Серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было.
При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж.
После регистрации вакцина будет применяться у людей от 18 до 60 лет.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.
200010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:21Опубликован список самых доходных госпредприятий
19:37Медсестер в Узбекистане станет больше на 10 тысяч — Указ
19:23Уникальная находка: обнаружена мумия беременной женщины
19:07Праздник благоухания: в Намангане готовятся к традиционному фестивалю цветов
18:37Узбекистан и Казахстан разрабатывают аналог шенгенской визы
17:43В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"
16:54Байден не получит мандат единого Запада на переговоры с Путиным
15:40Деньги идут в Китай. Кто за это в ответе
15:31В институт ядерной физики АН Узбекистана привезут оборудование из РФ
15:05Узбекистан намерен привлечь кредиты ВЭБа для проектов водоснабжения
14:32Жители Ташкента сами решат, что будет с бывшим парком им. Бобура — хокимият
13:43Новое назначение в руководящем составе ГУВД Ташкента: назначен замначальника
13:14Инспекторы ДПС не будут требовать у водителей доверенность на управление авто
12:10Молодой художник из Узбекистана создал новый логотип для Минвуза
10:57Налоговикам предложили декларировать свои доходы
Вчера"Бессмертный полк онлайн": количество анкет превысило 3,3 миллиона
ВчераГНК озвучил число зарегистрировавшихся самозанятых в Узбекистане
ВчераЧто изменится в пенсионной системе Узбекистана — постановление президента
ВчераВ Ташкенте ждут с визитом спецпредставителя ЕС по Центральной Азии
ВчераВ Москве отрепетировали парад Победы — видео 1:49