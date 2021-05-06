https://uz.sputniknews.ru/20210506/v-rossii-zaregistrirovali-vaktsinu-ot-koronavirusa-sputnik-layt-18630538.html
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"
При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж. 06.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-06T17:43+0500
2021-05-06T17:43+0500
2021-05-06T18:08+0500
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вакцина "спутник лайт"
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik. Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" эффективность которой 79,4%, что выше многих вакцин с двумя уколами, прошла официальную регистрацию. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает РИА Новости.В ведомстве уточнили, что по итогам лабораторных исследований доказано, что препарат эффективен против всех новых штаммов COVID.После применения "Спутник Лайт" антиген-специфические антитела выработались у 96,9% вакцинированных на 28-й день. А клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса формируется у 100% вакцинированных уже на 10-й день после укола.Серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было.При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж.После регистрации вакцина будет применяться у людей от 18 до 60 лет.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/murashko-rasskazal-o-pervyx-rezultatax-klinicheskix-issledovaniy-sputnika-layt--18097629.html
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вакцина "спутник лайт", коронавирус, вакцина, регистрация
В России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"
17:43 06.05.2021 (обновлено: 18:08 06.05.2021)
При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж.
ТАШКЕНТ, 6 мая — Sputnik.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" эффективность которой 79,4%, что выше многих вакцин с двумя уколами, прошла официальную регистрацию. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, передает РИА Новости
.
В ведомстве уточнили, что по итогам лабораторных исследований доказано, что препарат эффективен против всех новых штаммов COVID.
После применения "Спутник Лайт" антиген-специфические антитела выработались у 96,9% вакцинированных на 28-й день. А клеточный иммунный ответ к S-белку коронавируса формируется у 100% вакцинированных уже на 10-й день после укола.
Серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было.
При этом "Спутник V" остается основным инструментом для вакцинации в РФ, а однокомпонентный его аналог планируют экспортировать за рубеж.
После регистрации вакцина будет применяться у людей от 18 до 60 лет.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Разрешение на проведение клинических исследований
препарата было выдано Минздравом РФ в январе текущего года.