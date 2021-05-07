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Российский вуз откроет в Узбекистане факультет гидрометеорологии
Российский вуз откроет в Узбекистане факультет гидрометеорологии
Для укрепления кадрового потенциала подписан меморандум о взаимопонимании с Российским государственным гидрометеорологическим университетом. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T17:01+0500
2021-05-07T17:01+0500
общество
национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека
узгидромет
факультет
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Власти Узбекистана совместно с российским вузом планируют создать в стране факультет гидрометеорологии. Об этом заявил советник премьер-министра Олимжон Умаров в рамках международной научно-практической конференции, приуроченной к 100-летию Центра гидрометеорологической службы республики.По его словам, для укрепления кадрового потенциала в данной сфере подписан меморандум о взаимопонимании с Российским государственным гидрометеорологическим университетом. Согласно документу, в 2021/2022 учебном году в Национальном университете Узбекистана откроется факультет гидрометеорологии.Помимо этого, утверждена концепция развития Гидрометеорологической службы страны на ближайшие пять лет и ее реализация в виде "дорожной карты".Кроме того, в Узбекистане активно проводится работа по улучшению условий труда сотрудников Узгидромета. Для привлечения молодых и квалифицированных кадров улучшена системы оплаты труда. Отмечается, что заработная плата специалистов в области гидрометеорологии увеличена вдвое, а также введена надбавка за выслугу лет.
https://uz.sputniknews.ru/20201103/Pochemu-rabotniki-Uzgidrometa-pokidayut-svoi-mesta---gromkoe-zayavlenie-15314415.html
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национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека, узгидромет, факультет, лучшие кадры

Российский вуз откроет в Узбекистане факультет гидрометеорологии

17:01 07.05.2021
1094
© Unsplash / Changbok KoПустая аудитория
Пустая аудитория - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
© Unsplash / Changbok Ko
Для укрепления кадрового потенциала подписан меморандум о взаимопонимании с Российским государственным гидрометеорологическим университетом.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Власти Узбекистана совместно с российским вузом планируют создать в стране факультет гидрометеорологии. Об этом заявил советник премьер-министра Олимжон Умаров в рамках международной научно-практической конференции, приуроченной к 100-летию Центра гидрометеорологической службы республики.
По его словам, для укрепления кадрового потенциала в данной сфере подписан меморандум о взаимопонимании с Российским государственным гидрометеорологическим университетом. Согласно документу, в 2021/2022 учебном году в Национальном университете Узбекистана откроется факультет гидрометеорологии.
По словам сотрудника Узгидромета Светланы Сидоровой, в этом ведре накапливаются осадки. Затем они переливаются в специальный стакан, и таким образом устанавливают, сколько миллилитров выпало в сутки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.11.2020
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Помимо этого, утверждена концепция развития Гидрометеорологической службы страны на ближайшие пять лет и ее реализация в виде "дорожной карты".
Кроме того, в Узбекистане активно проводится работа по улучшению условий труда сотрудников Узгидромета. Для привлечения молодых и квалифицированных кадров улучшена системы оплаты труда. Отмечается, что заработная плата специалистов в области гидрометеорологии увеличена вдвое, а также введена надбавка за выслугу лет.
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