https://uz.sputniknews.ru/20210507/rossiyskiy-vuz-otkroet-v-uzbekistane-fakultet-gidrometeorologii-18638036.html

Российский вуз откроет в Узбекистане факультет гидрометеорологии

Российский вуз откроет в Узбекистане факультет гидрометеорологии

Для укрепления кадрового потенциала подписан меморандум о взаимопонимании с Российским государственным гидрометеорологическим университетом. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T17:01+0500

2021-05-07T17:01+0500

2021-05-07T17:01+0500

общество

национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека

узгидромет

факультет

лучшие кадры

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Власти Узбекистана совместно с российским вузом планируют создать в стране факультет гидрометеорологии. Об этом заявил советник премьер-министра Олимжон Умаров в рамках международной научно-практической конференции, приуроченной к 100-летию Центра гидрометеорологической службы республики.По его словам, для укрепления кадрового потенциала в данной сфере подписан меморандум о взаимопонимании с Российским государственным гидрометеорологическим университетом. Согласно документу, в 2021/2022 учебном году в Национальном университете Узбекистана откроется факультет гидрометеорологии.Помимо этого, утверждена концепция развития Гидрометеорологической службы страны на ближайшие пять лет и ее реализация в виде "дорожной карты".Кроме того, в Узбекистане активно проводится работа по улучшению условий труда сотрудников Узгидромета. Для привлечения молодых и квалифицированных кадров улучшена системы оплаты труда. Отмечается, что заработная плата специалистов в области гидрометеорологии увеличена вдвое, а также введена надбавка за выслугу лет.

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национальный университет узбекистана имени мирзо улугбека, узгидромет, факультет, лучшие кадры