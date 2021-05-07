Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210507/timur-bekmambetov-privlechet-v-uzbekistan-krupnye-zarubejnye-kinokompanii-18634946.html
Тимур Бекмамбетов привлечет в Узбекистан крупные зарубежные кинокомпании
Тимур Бекмамбетов привлечет в Узбекистан крупные зарубежные кинокомпании
В ходе встречи российский продюсер также предложил создать "поезд дружбы" для объединения всех представителей киноискусства. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T11:08+0500
2021-05-07T11:08+0500
культура
фильмы
кинорежиссер
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/07/18634914_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_d25d521629f07311ca389de251ba949a.jpg
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов провел переговоры с известным российским кинорежиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.Во время встречи стороны обсудили перспективы развития кинотуризма в Узбекистане. Отмечалось, что богатое историко-культурное наследие страны позволит создать множество интересных фильмов и сериалов о жизнедеятельности великих ученых республики и о путешествии знаковых исторических личностей в Центральную Азию.В ходе мероприятия Бекмамбетов предложил ряд инициатив, которые помогут привлечь крупные зарубежные кинокомпании в Узбекистан.Также продюсер рекомендовал организовать "поезд дружбы" для объединения всех представителей киноискусства.
https://uz.sputniknews.ru/20200213/Timur-Bekmambetov-snimet-pervyy-v-mire-vertikalnyy-blokbaster-13463606.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/07/18634914_55:0:1192:853_1920x0_80_0_0_6da3f0f51fea4c8569486ad49a96cae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фильмы, кинорежиссер, кино

Тимур Бекмамбетов привлечет в Узбекистан крупные зарубежные кинокомпании

11:08 07.05.2021
387
© Министерство туризма и спорта УзбекистанаТимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
В ходе встречи российский продюсер также предложил создать "поезд дружбы" для объединения всех представителей киноискусства.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов провел переговоры с известным российским кинорежиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.
Во время встречи стороны обсудили перспективы развития кинотуризма в Узбекистане. Отмечалось, что богатое историко-культурное наследие страны позволит создать множество интересных фильмов и сериалов о жизнедеятельности великих ученых республики и о путешествии знаковых исторических личностей в Центральную Азию.
Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2020
В мире
Тимур Бекмамбетов снимет "вертикальный" блокбастер
13 февраля 2020, 18:47
859
В ходе мероприятия Бекмамбетов предложил ряд инициатив, которые помогут привлечь крупные зарубежные кинокомпании в Узбекистан.
Также продюсер рекомендовал организовать "поезд дружбы" для объединения всех представителей киноискусства.
110000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:36Ушел из жизни советник президента Рустам Касымов
11:08Тимур Бекмамбетов привлечет в Узбекистан крупные зарубежные кинокомпании
10:32В Самаркандской области 98-летнему ветерану ВОВ вручили свидетельство о рождении
08:19Те, кто брал Берлин: генерал Антонов о героях-узбекистанцах и последних днях войны
ВчераОпубликован список самых доходных госпредприятий
ВчераМедсестер в Узбекистане станет больше на 10 тысяч — Указ
ВчераУникальная находка: обнаружена мумия беременной женщины
ВчераПраздник благоухания: в Намангане готовятся к традиционному фестивалю цветов
ВчераУзбекистан и Казахстан разрабатывают аналог шенгенской визы
ВчераВ России зарегистрировали вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"
ВчераБайден не получит мандат единого Запада на переговоры с Путиным
ВчераДеньги идут в Китай. Кто за это в ответе
ВчераВ институт ядерной физики АН Узбекистана привезут оборудование из РФ
ВчераУзбекистан намерен привлечь кредиты ВЭБа для проектов водоснабжения
ВчераЖители Ташкента сами решат, что будет с бывшим парком им. Бобура — хокимият
ВчераНовое назначение в руководящем составе ГУВД Ташкента: назначен замначальника
ВчераИнспекторы ДПС не будут требовать у водителей доверенность на управление авто
ВчераМолодой художник из Узбекистана создал новый логотип для Минвуза
ВчераНалоговикам предложили декларировать свои доходы
5 мая"Бессмертный полк онлайн": количество анкет превысило 3,3 миллиона