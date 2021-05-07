https://uz.sputniknews.ru/20210507/timur-bekmambetov-privlechet-v-uzbekistan-krupnye-zarubejnye-kinokompanii-18634946.html

Тимур Бекмамбетов привлечет в Узбекистан крупные зарубежные кинокомпании

Тимур Бекмамбетов привлечет в Узбекистан крупные зарубежные кинокомпании

В ходе встречи российский продюсер также предложил создать "поезд дружбы" для объединения всех представителей киноискусства. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T11:08+0500

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культура

фильмы

кинорежиссер

кино

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Заместитель премьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов провел переговоры с известным российским кинорежиссером и продюсером Тимуром Бекмамбетовым. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта Узбекистана.Во время встречи стороны обсудили перспективы развития кинотуризма в Узбекистане. Отмечалось, что богатое историко-культурное наследие страны позволит создать множество интересных фильмов и сериалов о жизнедеятельности великих ученых республики и о путешествии знаковых исторических личностей в Центральную Азию.В ходе мероприятия Бекмамбетов предложил ряд инициатив, которые помогут привлечь крупные зарубежные кинокомпании в Узбекистан.Также продюсер рекомендовал организовать "поезд дружбы" для объединения всех представителей киноискусства.

https://uz.sputniknews.ru/20200213/Timur-Bekmambetov-snimet-pervyy-v-mire-vertikalnyy-blokbaster-13463606.html

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