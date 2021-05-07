https://uz.sputniknews.ru/20210507/ushel-iz-jizni-sovetnik-prezidenta-rustam-kasymov-18635616.html

Ушел из жизни советник президента Рустам Касымов

Ушел из жизни советник президента Рустам Касымов

Ректор Международной исламской академии скончался в возрасте 64 лет. О причине его смерти не сообщается. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T11:36+0500

2021-05-07T11:36+0500

2021-05-07T11:36+0500

общество

ташкентский исламский университет

советник

ректор

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Ректор Международной исламской академии Касымов Рустам Собирович скончался в возрасте 64 лет. Об этом заявил директор Центра исламской культуры при Кабинете министров Шоазим Миноваров. Рустам Касымов родился в августе 1956 года в Ташкенте. В период с 2004 по 2008 годы он занимал должность министра высшего и среднего специального образования. Затем до 2011-го возглавлял Университет мировой экономики и дипломатии. С 31 июля 2018 года Касымов являлся государственным советником президента по вопросам религии — руководителем Службы по взаимодействию с общественными и религиозными организациям, а также был ректором Академии государственного управления при президенте Узбекистана. В ноябре 2019 года он стал ректором Международной исламской академии, которая была создана на базе Ташкентского исламского университета и Исламской академии Узбекистана.

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ташкентский исламский университет, советник, ректор