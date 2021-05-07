https://uz.sputniknews.ru/20210507/ushel-iz-jizni-sovetnik-prezidenta-rustam-kasymov-18635616.html
Ушел из жизни советник президента Рустам Касымов
Ушел из жизни советник президента Рустам Касымов
Ректор Международной исламской академии скончался в возрасте 64 лет. О причине его смерти не сообщается. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T11:36+0500
2021-05-07T11:36+0500
2021-05-07T11:36+0500
общество
ташкентский исламский университет
советник
ректор
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. Ректор Международной исламской академии Касымов Рустам Собирович скончался в возрасте 64 лет. Об этом заявил директор Центра исламской культуры при Кабинете министров Шоазим Миноваров. Рустам Касымов родился в августе 1956 года в Ташкенте. В период с 2004 по 2008 годы он занимал должность министра высшего и среднего специального образования. Затем до 2011-го возглавлял Университет мировой экономики и дипломатии. С 31 июля 2018 года Касымов являлся государственным советником президента по вопросам религии — руководителем Службы по взаимодействию с общественными и религиозными организациям, а также был ректором Академии государственного управления при президенте Узбекистана. В ноябре 2019 года он стал ректором Международной исламской академии, которая была создана на базе Ташкентского исламского университета и Исламской академии Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20200920/Skonchalsya-vitse-premer-Uzbekistana-Uktam-Barnoev--u-nego-byl-koronavirus-15016809.html
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ташкентский исламский университет, советник, ректор
Ушел из жизни советник президента Рустам Касымов
Ректор Международной исламской академии скончался в возрасте 64 лет. О причине его смерти не сообщается.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik.
Ректор Международной исламской академии Касымов Рустам Собирович скончался в возрасте 64 лет. Об этом заявил
директор Центра исламской культуры при Кабинете министров Шоазим Миноваров.
Рустам Касымов родился в августе 1956 года в Ташкенте. В период с 2004 по 2008 годы он занимал должность министра высшего и среднего специального образования. Затем до 2011-го возглавлял Университет мировой экономики и дипломатии.
С 31 июля 2018 года Касымов являлся государственным советником президента по вопросам религии — руководителем Службы по взаимодействию с общественными и религиозными организациям, а также был ректором Академии государственного управления при президенте Узбекистана.
В ноябре 2019 года он стал ректором Международной исламской академии, которая была создана на базе Ташкентского исламского университета и Исламской академии Узбекистана.