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В Самаркандской области 98-летнему ветерану ВОВ вручили свидетельство о рождении
В Самаркандской области 98-летнему ветерану ВОВ вручили свидетельство о рождении
Бурон Гадоев также попросил сделать ему справку о размере пенсии, а его родственники обратились за помощью в оформлении кадастровых документов на дом. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T10:32+0500
2021-05-07T10:40+0500
общество
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ветераны
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документы
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ургутский районный отдел ЗАГСа Самаркандской области обратился 98-летний ветеран Второй мировой войны Бурон Гадоев. Он заявил, что у него нет свидетельства о рождении. К тому же ветеран попросил сделать ему справку о размере пенсии.Родственники Гадоева в свою очередь также обратились за помощью в оформлении кадастровых документов на дом. Как сообщает пресс-служба Агентства госуслуг, возникшие проблемы были урегулированы в день обращения ветерана.Известно, что Бурона Гадоева мобилизовали на фронт в 1942 году. Во время войны он работал инженером-сапером в 91 бригаде на втором Белорусском фронте. После победы мужчина остался в армии еще на два года. По возвращении на родину в 1947 году он устроился учителем и проработал в школе почти 50 лет.В настоящее время у ветерана пятеро детей, 24 внука, 80 правнуков и 11 праправнуков.
https://uz.sputniknews.ru/20210504/proshel-voynu-i-covid-istoriya-borby-za-jizn-95-letnego-veterana-iz-rossii-18615505.html
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агентство по управлению государственными активами, ветераны, вов, документы

В Самаркандской области 98-летнему ветерану ВОВ вручили свидетельство о рождении

10:32 07.05.2021 (обновлено: 10:40 07.05.2021)
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© Агентство госуслуг УзбекистанаВетеран Второй мировой войны Бурон Гадоев получил свидетельство о рождении
Ветеран Второй мировой войны Бурон Гадоев получил свидетельство о рождении - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
© Агентство госуслуг Узбекистана
Бурон Гадоев также попросил сделать ему справку о размере пенсии, а его родственники обратились за помощью в оформлении кадастровых документов на дом.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ургутский районный отдел ЗАГСа Самаркандской области обратился 98-летний ветеран Второй мировой войны Бурон Гадоев. Он заявил, что у него нет свидетельства о рождении. К тому же ветеран попросил сделать ему справку о размере пенсии.
Родственники Гадоева в свою очередь также обратились за помощью в оформлении кадастровых документов на дом. Как сообщает пресс-служба Агентства госуслуг, возникшие проблемы были урегулированы в день обращения ветерана.
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Известно, что Бурона Гадоева мобилизовали на фронт в 1942 году. Во время войны он работал инженером-сапером в 91 бригаде на втором Белорусском фронте. После победы мужчина остался в армии еще на два года. По возвращении на родину в 1947 году он устроился учителем и проработал в школе почти 50 лет.
В настоящее время у ветерана пятеро детей, 24 внука, 80 правнуков и 11 праправнуков.
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