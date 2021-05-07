https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-samarkandskoy-oblasti-98-letnemu-veteranu-vov-vruchili-svidetelstvo-o-rojdenii-18634767.html

В Самаркандской области 98-летнему ветерану ВОВ вручили свидетельство о рождении

В Самаркандской области 98-летнему ветерану ВОВ вручили свидетельство о рождении

Бурон Гадоев также попросил сделать ему справку о размере пенсии, а его родственники обратились за помощью в оформлении кадастровых документов на дом. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T10:32+0500

2021-05-07T10:32+0500

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общество

агентство по управлению государственными активами

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В Ургутский районный отдел ЗАГСа Самаркандской области обратился 98-летний ветеран Второй мировой войны Бурон Гадоев. Он заявил, что у него нет свидетельства о рождении. К тому же ветеран попросил сделать ему справку о размере пенсии.Родственники Гадоева в свою очередь также обратились за помощью в оформлении кадастровых документов на дом. Как сообщает пресс-служба Агентства госуслуг, возникшие проблемы были урегулированы в день обращения ветерана.Известно, что Бурона Гадоева мобилизовали на фронт в 1942 году. Во время войны он работал инженером-сапером в 91 бригаде на втором Белорусском фронте. После победы мужчина остался в армии еще на два года. По возвращении на родину в 1947 году он устроился учителем и проработал в школе почти 50 лет.В настоящее время у ветерана пятеро детей, 24 внука, 80 правнуков и 11 праправнуков.

https://uz.sputniknews.ru/20210504/proshel-voynu-i-covid-istoriya-borby-za-jizn-95-letnego-veterana-iz-rossii-18615505.html

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агентство по управлению государственными активами, ветераны, вов, документы