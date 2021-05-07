https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-tashkente-prezentovali-albom-vospominaniy-detey-voyny-18640128.html

В Ташкенте презентовали альбом воспоминаний детей войны

В Ташкенте презентовали альбом воспоминаний детей войны

Инициаторами проекта "Маленькие свидетели войны" к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне стали агентство Podrobno.uz и АКБ "Капиталбанк". Книга... 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T23:30+0500

2021-05-07T23:30+0500

2021-05-07T23:33+0500

общество

олег мальгинов

ветераны

9 мая

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В преддверии очередной годовщины Победы над фашистской Германией в Ташкенте выпустили альбом воспоминаний тех, чье детство выпало на суровые военные годы. В книге собраны мемуары детей-сирот, тех кто пережил блокаду или был узником концлагерей. Издание под названием "Маленькие свидетели войны" вышла тиражом в 1 тысячу экземпляров и предназначено для школ, библиотек и музеев страны. Инициатором проекта выступило агентство Podrobno.uz, а материальную поддержку оказал АКБ "Капиталбанк".Авторы проекта признаются, что взглянуть на военную тематику под новым углом им подсказала сама жизнь. К сожалению. очень мало осталось ветеранов, сражавшихся на полях Второй мировой, но осталось немало тех, кто будучи ребенком пережил все ужасы и тяготы лихолетья и до сих пор отчетливо помнит, какой предстала перед их детским взором война.Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов также отметил значимость и уникальность такого проекта, заметив, что подобные инициативы объединяют и сплачивают общество."Конечно, прошло много времени, у нас уже свои заботы, но мы никогда не должны забывать о героизме тех людей, которые ковали эту Победу. В нашей стране в прошлом году появился уникальный парк Победы. Думаю, было бы полезно всем нам в праздник 9 Мая прийти туда вместе со своими детьми, чтобы они тоже знали нашу общую историю. Ведь помнить и чтить ветеранов необходимо не только один день в году,, а всегда".Выступая на презентации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов поблагодарил узбекских коллег за то чуткое и трепетное отношение к истории, особенно к памяти героев Великой Отечественной войны.Книга "Маленькие свидетели войны" пока издана только на русском языке и участники проекта сетуют, что спрос за альбомы очень высок, поэтому есть необходимость дополнить тираж. Кроме того, есть планы по изданию узбекской версии. Также доступна электронная версия буклета.

https://uz.sputniknews.ru/20210507/te-kto-bral-berlin-general-antonov-o-geroyax-uzbekistantsax-i-poslednix-dnyax-voyny-18632746.html

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олег мальгинов, ветераны, 9 мая, великая отечественная война