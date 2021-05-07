Общество
В Ташкенте презентовали альбом воспоминаний детей войны
23:30 07.05.2021 (обновлено: 23:33 07.05.2021)
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© Дильшода РахматоваПрезентация проекта "Маленькие свидетели войны"
© Дильшода Рахматова
Инициаторами проекта "Маленькие свидетели войны" к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне стали агентство Podrobno.uz и АКБ "Капиталбанк". Книга оформлена на русском языке и поступит в школы, библиотеки и музеи Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В преддверии очередной годовщины Победы над фашистской Германией в Ташкенте выпустили альбом воспоминаний тех, чье детство выпало на суровые военные годы. В книге собраны мемуары детей-сирот, тех кто пережил блокаду или был узником концлагерей.
Издание под названием "Маленькие свидетели войны" вышла тиражом в 1 тысячу экземпляров и предназначено для школ, библиотек и музеев страны. Инициатором проекта выступило агентство Podrobno.uz, а материальную поддержку оказал АКБ "Капиталбанк".
"Для нас это социальный проект. Мы хотим, чтобы нынешнее поколение помнило о подвиге своих предков, ценило мирное небо над головой и все то, что у нас есть сегодня. Мы хотим, чтобы наша молодежь помнила о доброте и милосердии, щедрости и великодушии, гуманности и человечности. Подвиг людей жив, пока о нем помнят".
© Дильшода РахматоваАльбом "Маленькие свидетели войны"
Альбом "Маленькие свидетели войны"
© Дильшода Рахматова
Авторы проекта признаются, что взглянуть на военную тематику под новым углом им подсказала сама жизнь. К сожалению. очень мало осталось ветеранов, сражавшихся на полях Второй мировой, но осталось немало тех, кто будучи ребенком пережил все ужасы и тяготы лихолетья и до сих пор отчетливо помнит, какой предстала перед их детским взором война.
"В этой книге вы найдете настоящие и неприукрашенные воспоминания детей той страшной войны. Истории о том, как они носили трупы в концлагерях, видели, как сжигают их родных, как люди гибнут тысячами от голода и зверств фашистов. Есть здесь и истории детей, которые потеряли все, но не сдавались, голодали, но отдавали последние крохи хлеба другим. Главное, о чем сегодня они просят потомков – помнить, каким трудом и лишениями досталась Победа, и никогда больше не допустить подобного".
Заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов также отметил значимость и уникальность такого проекта, заметив, что подобные инициативы объединяют и сплачивают общество.
"Конечно, прошло много времени, у нас уже свои заботы, но мы никогда не должны забывать о героизме тех людей, которые ковали эту Победу. В нашей стране в прошлом году появился уникальный парк Победы. Думаю, было бы полезно всем нам в праздник 9 Мая прийти туда вместе со своими детьми, чтобы они тоже знали нашу общую историю. Ведь помнить и чтить ветеранов необходимо не только один день в году,, а всегда".
Выступая на презентации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Узбекистан Олег Мальгинов поблагодарил узбекских коллег за то чуткое и трепетное отношение к истории, особенно к памяти героев Великой Отечественной войны.
"Я много где работал за границей и объездил немало стран и, к сожалению, далеко не везде, даже на пространстве СНГ, вижу такое внимательное отношение к нашему общему периоду истории. Узбекистан в этом смысле приятно удивляет. И открывшийся в прошлом году Парк Победы тоже веское тому подтверждение. Сегодня как никогда важно не допустить искажения и фальсификации нашей истории, а такие попытки наблюдаются постоянно. Подобные проект укрепляют дружбу между нашими народами и мы всегда готовы их поддерживать и вносить свою посильную лепту в них".
Книга "Маленькие свидетели войны" пока издана только на русском языке и участники проекта сетуют, что спрос за альбомы очень высок, поэтому есть необходимость дополнить тираж. Кроме того, есть планы по изданию узбекской версии. Также доступна электронная версия буклета.