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В Узбекистане лучшей школе по преподаванию иностранных языков выделят полмиллиарда сумов
В Узбекистане лучшей школе по преподаванию иностранных языков выделят полмиллиарда сумов
Конкурсные испытания за главный приз планируется проводить на районном, городском, областном и республиканском уровнях. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T13:38+0500
2021-05-07T13:38+0500
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образование в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания под председательством главы государства Шавката Мирзиёева стало известно, что в Узбекистане лучшая школа по преподаванию иностранных языков получит приз в размере 500 млн сумов.Конкурсные испытания планируется проводить на районном, городском, областном и республиканском уровнях. Отмечается, что общеобразовательные учреждения, занявшие первое место на районном и городском соревнованиях, будут удостоены награды в 100 миллионов сумов. Победитель областного этапа сможет выиграть 250 миллионов сумов, а лучшая школа страны возьмет 500 миллионов сумов. К тому же намечено премировать обладателей второго и третьего места по республике.Также директора и учителя отличившихся школ будут представлены к государственным наградам, информируют в пресс-службе президента.Помимо этого, преподавателям иностранного языка власти Узбекистана выделят по одному миллиону сумов из бюджета для приобретения необходимой новой литературы и учебных пособий.Кроме того, Министерство дошкольного образования разработает совместно с ЮНИСЕФ руководство по обучению иностранным языкам детей в возрасте до семи лет.
https://uz.sputniknews.ru/20180331/kursanti-iz-uzbekistana-stali-tretimi-na-olimpiade-po-russkomu-aziku-7860303.html
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школа, образование в узбекистане, премия

В Узбекистане лучшей школе по преподаванию иностранных языков выделят полмиллиарда сумов

13:38 07.05.2021
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© RIA Novosti . Valeri TitievskiПутин предлагает предоставить 1.000 субсидий молодым преподавателям
Путин предлагает предоставить 1.000 субсидий молодым преподавателям - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
© RIA Novosti . Valeri Titievski
Конкурсные испытания за главный приз планируется проводить на районном, городском, областном и республиканском уровнях.
ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания под председательством главы государства Шавката Мирзиёева стало известно, что в Узбекистане лучшая школа по преподаванию иностранных языков получит приз в размере 500 млн сумов.
Конкурсные испытания планируется проводить на районном, городском, областном и республиканском уровнях.
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Отмечается, что общеобразовательные учреждения, занявшие первое место на районном и городском соревнованиях, будут удостоены награды в 100 миллионов сумов. Победитель областного этапа сможет выиграть 250 миллионов сумов, а лучшая школа страны возьмет 500 миллионов сумов. К тому же намечено премировать обладателей второго и третьего места по республике.
Также директора и учителя отличившихся школ будут представлены к государственным наградам, информируют в пресс-службе президента.
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Помимо этого, преподавателям иностранного языка власти Узбекистана выделят по одному миллиону сумов из бюджета для приобретения необходимой новой литературы и учебных пособий.
Кроме того, Министерство дошкольного образования разработает совместно с ЮНИСЕФ руководство по обучению иностранным языкам детей в возрасте до семи лет.
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