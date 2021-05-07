https://uz.sputniknews.ru/20210507/v-uzbekistane-luchshey-shkole-po-prepodavaniyu-inostrannyx-yazykov-vydelyat-polmilliarda-sumov-18636842.html

В Узбекистане лучшей школе по преподаванию иностранных языков выделят полмиллиарда сумов

В Узбекистане лучшей школе по преподаванию иностранных языков выделят полмиллиарда сумов

Конкурсные испытания за главный приз планируется проводить на районном, городском, областном и республиканском уровнях. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-07T13:38+0500

2021-05-07T13:38+0500

2021-05-07T13:38+0500

общество

школа

образование в узбекистане

премия

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ТАШКЕНТ, 7 мая — Sputnik. В ходе видеоселекторного совещания под председательством главы государства Шавката Мирзиёева стало известно, что в Узбекистане лучшая школа по преподаванию иностранных языков получит приз в размере 500 млн сумов.Конкурсные испытания планируется проводить на районном, городском, областном и республиканском уровнях. Отмечается, что общеобразовательные учреждения, занявшие первое место на районном и городском соревнованиях, будут удостоены награды в 100 миллионов сумов. Победитель областного этапа сможет выиграть 250 миллионов сумов, а лучшая школа страны возьмет 500 миллионов сумов. К тому же намечено премировать обладателей второго и третьего места по республике.Также директора и учителя отличившихся школ будут представлены к государственным наградам, информируют в пресс-службе президента.Помимо этого, преподавателям иностранного языка власти Узбекистана выделят по одному миллиону сумов из бюджета для приобретения необходимой новой литературы и учебных пособий.Кроме того, Министерство дошкольного образования разработает совместно с ЮНИСЕФ руководство по обучению иностранным языкам детей в возрасте до семи лет.

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школа, образование в узбекистане, премия