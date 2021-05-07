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Золотое руно: в Кыргызстане вывели новую породу овец стоимостью $30 тысяч
Золотое руно: в Кыргызстане вывели новую породу овец стоимостью $30 тысяч
Вид крупных парнокопытных появился путем скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород. 07.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-07T18:43+0500
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В Кыргызстане 15 апреля официально зарегистрировали новую породу мясо-сальных овец "Арашан". Новый вид парнокопытных был выведен путем скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород.Овец начали разводить еще в советское время, однако официально не регистрировали. Такое положение дела создавало много проблем. В частности, нельзя было принимать участие в международных выставках.В ближайшее время власти КР намерены популяризировать породу "Арашан" за рубежом. Для этого в стране планируется провести выставку и пригласить представителей других стран.Какой рост у баранов Титаник и Длинный, а также сколько они весят, смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа

Золотое руно: в Кыргызстане вывели новую породу овец стоимостью $30 тысяч

18:43 07.05.2021
141
Вид крупных парнокопытных появился путем скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород.
В Кыргызстане 15 апреля официально зарегистрировали новую породу мясо-сальных овец "Арашан".
Новый вид парнокопытных был выведен путем скрещивания гиссарской и кыргызской грубошерстной пород.
Овец начали разводить еще в советское время, однако официально не регистрировали. Такое положение дела создавало много проблем. В частности, нельзя было принимать участие в международных выставках.
В ближайшее время власти КР намерены популяризировать породу "Арашан" за рубежом. Для этого в стране планируется провести выставку и пригласить представителей других стран.
Какой рост у баранов Титаник и Длинный, а также сколько они весят, смотрите в нашем видео.
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18:43Золотое руно: в Кыргызстане вывели новую породу овец стоимостью $30 тысяч
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