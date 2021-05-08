https://uz.sputniknews.ru/20210508/18644191.html

В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы

В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы

В связи с генрепетицией, в столице России перекрыли несколько улиц и запретили парковку на соответствующих участках. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T15:48+0500

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россия

парад победы

авиация

красная площадь

военная техника

москва

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Москве на Красной площади состоялась генеральная репетиция парада Победы, передает РИА Новости."По Красной площади прошли 37 пеших парадных расчётов, в которых участвует свыше 12 тысяч военнослужащих. Затем проехала механизированная колонна, включающая 190 образцов военной техники. В конце репетиции над Красной площадью пролетел парадный строй авиации, состоящий из 76 вертолетов и самолетов", - информирует корреспондент российского информагентсва.В связи с генрепетицией, в столице РФ перекрыли несколько улиц и запретили парковку на соответствующих участках.Отмечается, что все военнослужащие, принимающие участие в тренировках и обеспечении военного парада, в добровольном порядке прошли полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции.Ранее на Красной площади прошли две ночные репетиции парада - 29 апреля и 4 мая. В рамках данных мероприятий были задействованы пешие расчеты и колонна техники. Самолеты пролетели над Москвой утром 4 мая.

https://uz.sputniknews.ru/20210505/v-moskve-otrepetirovali-parad-pobedy--video-18623942.html

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парад победы, авиация, красная площадь, военная техника, москва