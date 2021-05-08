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Финальная готовность: на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
Финальная готовность: на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
В мероприятии приняли участие 12 тысяч военнослужащих из 37 пеших парадных расчетов. К тому же были задействованы свыше 190 образцов современной и исторической... 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T16:25+0500
2021-05-08T16:26+0500
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Накануне на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция военного парада в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.В мероприятии приняли участие 12 тысяч военнослужащих из 37 пеших парадных расчетов. К тому же были задействованы свыше 190 образцов современной и исторической военной техники, в том числе танки Т-34 и Т-14 "Армата", а также боевые машины пехоты "Курганец".Кроме того, финальная репетиция не обошлась без участия оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Панцырь-С" и системы С-400 "Триумф".В заключительной части шествия в небе над Москвой пролетел парадный строй самолетов и вертолетов из 76 единиц авиационной техники, в частности: Ми-8, Ми-24, Ми-26, военно-транспортные самолеты Ил-76, Ил-78 и истребители Су-35С и Су-24.Как проходила генеральная репетиция военного парада в честь Дня Победы, смотрите в нашем видео.
https://uz.sputniknews.ru/20210508/18644191.html
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Финальная готовность: На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
Финальная готовность: На Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
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мультимедиа

Финальная готовность: на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы

16:25 08.05.2021 (обновлено: 16:26 08.05.2021)
874
В мероприятии приняли участие 12 тысяч военнослужащих из 37 пеших парадных расчетов. К тому же были задействованы свыше 190 образцов современной и исторической военной техники.
Накануне на Красной площади в Москве прошла генеральная репетиция военного парада в честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии приняли участие 12 тысяч военнослужащих из 37 пеших парадных расчетов. К тому же были задействованы свыше 190 образцов современной и исторической военной техники, в том числе танки Т-34 и Т-14 "Армата", а также боевые машины пехоты "Курганец".
Как прошел парад Победы в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Россия
В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы
15:48
815
1
Кроме того, финальная репетиция не обошлась без участия оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", зенитно-ракетные комплексы "Панцырь-С" и системы С-400 "Триумф".
В заключительной части шествия в небе над Москвой пролетел парадный строй самолетов и вертолетов из 76 единиц авиационной техники, в частности: Ми-8, Ми-24, Ми-26, военно-транспортные самолеты Ил-76, Ил-78 и истребители Су-35С и Су-24.
Как проходила генеральная репетиция военного парада в честь Дня Победы, смотрите в нашем видео.
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