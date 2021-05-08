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Молодые узбекские кинематографисты получили гранты на создание отечественных фильмов
Молодые узбекские кинематографисты получили гранты на создание отечественных фильмов
Церемония награждения прошла в рамках медианедели "Новый Узбекистан. Новый взгляд". 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T12:53+0500
2021-05-08T12:53+0500
культура
кинематограф
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Зампремьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов и гендиректор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухоликов вручили гранты талантливым молодым кинематографистам. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.Церемония награждения прошла в рамках медианедели "Новый Узбекистан. Новый взгляд". Гранты присуждены узбекским кинематографистам для создания фильмов, отобранных в процессе ранее прошедшего питчинга.Во время мероприятия состоялась премьера короткометражного фильма молодого режиссера Махлиё Аскаралиевой "Галдир" ("Лола, солнце и я"). Кинокартина снята в жанре психологической драмы. Она повествует об интересном событии из жизни девушки-дизайнера по имени Офтоб.После премьерного показа стартовала концертная программа с участием известных звезд отечественной эстрады и кино.Напомним: в соответствии с Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, в феврале текущего года НА "Узбеккино" обнародовало список приоритетных тем для создания кинопроектов в 2021 году на основе госгранта художественных, документальных, мультипликационных, короткометражных и юмористических киножурналов, а также социальных роликов и телесериалов. В конкурсе могли принять участие кинематографисты в возрасте до 35 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20170809/uzbekistan-souz-molodih-kinematografistov-5998643.html
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кинематограф, национальное агентство "узбеккино", кино, конкурс

Молодые узбекские кинематографисты получили гранты на создание отечественных фильмов

12:53 08.05.2021
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© Министерство туризма и спорта УзбекистанаВручение грантов молодым кинематографистам
Вручение грантов молодым кинематографистам - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
© Министерство туризма и спорта Узбекистана
Церемония награждения прошла в рамках медианедели "Новый Узбекистан. Новый взгляд".
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Зампремьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов и гендиректор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухоликов вручили гранты талантливым молодым кинематографистам. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.
Церемония награждения прошла в рамках медианедели "Новый Узбекистан. Новый взгляд". Гранты присуждены узбекским кинематографистам для создания фильмов, отобранных в процессе ранее прошедшего питчинга.

Мы анонсировали этот проект в декабре прошлого года. Создана отдельная комиссия, выбраны лучшие, и сегодня их награждают.

Фирдавс Абдухоликов
Гендиректор НА "Узбеккино"
Во время мероприятия состоялась премьера короткометражного фильма молодого режиссера Махлиё Аскаралиевой "Галдир" ("Лола, солнце и я"). Кинокартина снята в жанре психологической драмы. Она повествует об интересном событии из жизни девушки-дизайнера по имени Офтоб.
После премьерного показа стартовала концертная программа с участием известных звезд отечественной эстрады и кино.
В Центре развитии кинематографии с Союзом молодёжи Узбекистана учреждён Союз молодых кинематографистов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2017
Культура
В Узбекистане учрежден Союз молодых кинематографистов
9 августа 2017, 13:57
201
Напомним: в соответствии с Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, в феврале текущего года НА "Узбеккино" обнародовало список приоритетных тем для создания кинопроектов в 2021 году на основе госгранта художественных, документальных, мультипликационных, короткометражных и юмористических киножурналов, а также социальных роликов и телесериалов. В конкурсе могли принять участие кинематографисты в возрасте до 35 лет.
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