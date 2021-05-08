https://uz.sputniknews.ru/20210508/molodye-uzbekskie-kinematografisty-poluchili-granty-na-sozdanie-otechestvennyx-filmov-18642421.html

Молодые узбекские кинематографисты получили гранты на создание отечественных фильмов

Молодые узбекские кинематографисты получили гранты на создание отечественных фильмов

Церемония награждения прошла в рамках медианедели "Новый Узбекистан. Новый взгляд". 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T12:53+0500

2021-05-08T12:53+0500

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культура

кинематограф

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Зампремьер-министра, министр туризма и спорта Узбекистана Азиз Абдухакимов и гендиректор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухоликов вручили гранты талантливым молодым кинематографистам. Об этом сообщает пресс-служба Узбектуризма.Церемония награждения прошла в рамках медианедели "Новый Узбекистан. Новый взгляд". Гранты присуждены узбекским кинематографистам для создания фильмов, отобранных в процессе ранее прошедшего питчинга.Во время мероприятия состоялась премьера короткометражного фильма молодого режиссера Махлиё Аскаралиевой "Галдир" ("Лола, солнце и я"). Кинокартина снята в жанре психологической драмы. Она повествует об интересном событии из жизни девушки-дизайнера по имени Офтоб.После премьерного показа стартовала концертная программа с участием известных звезд отечественной эстрады и кино.Напомним: в соответствии с Годом поддержки молодежи и укрепления здоровья населения, в феврале текущего года НА "Узбеккино" обнародовало список приоритетных тем для создания кинопроектов в 2021 году на основе госгранта художественных, документальных, мультипликационных, короткометражных и юмористических киножурналов, а также социальных роликов и телесериалов. В конкурсе могли принять участие кинематографисты в возрасте до 35 лет.

https://uz.sputniknews.ru/20170809/uzbekistan-souz-molodih-kinematografistov-5998643.html

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кинематограф, национальное агентство "узбеккино", кино, конкурс