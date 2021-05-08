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Пацаны еще, мы боялись не успеть повоевать: ветеран о фронтовых глупостях и пуле в котелке
Пацаны еще, мы боялись не успеть повоевать: ветеран о фронтовых глупостях и пуле в котелке
Самое тяжелейшее испытание XX века — Великая Отечественная война — оставила сиротами миллионы людей, сгубила десятки миллионов жизней. Но для мальчишек... 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T22:25+0500
2021-05-08T23:43+0500
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Чингизу Залялютдинову было всего 16, когда грянула война. Страшное известие он получил во время отдыха в горах, в Чустском районе. Парень уже около года работал токарем на местном текстильном предприятии и, узнав о нападении фашистской Германии, решил во что бы то ни стало попасть на фронт.Друг был постарше, и его призвали, а я был зачислен в ташкентское пулеметно-минометное училище, где получил звание младшего лейтенанта и стал командиром пулеметного взвода", — вспоминает Чингиз Залялютдинов.Боевое крещениеНа передовую он попал только в 1943 году в составе 104-го гвардейского полка. Его подразделение перебросили в Кировоградскую область Украины."Была такая грязь, что даже танки не могли пройти. Наши станковые пулеметы "Максим" с двумя колесами буквально плавали в этой жиже. Я помогал тащить их на руках. Моя задача как командира взвода была в одном — вытащить эти пулеметы из болота, очистить и найти более сухое место для продолжения боевых действий. Это оружие было лучшим для введения огня по большим скоплениям противника. У немцев не было шансов против наших пулемётов. Мы, как Анка у Чапаева, плашмя укладывали фашистов", — продолжает рассказ ветеран.Первый же час пребывания молодого бойца на передовой чуть не стал для него роковым. Как замечает сам Чингиз Кабирович, в той ситуации он повел себя очень глупо и должен благодарить судьбу, которая подарила ему еще один шанс. Комвзвода спустился в окоп, где раздавали обед. Котла и ложки у новобранца еще не было, поэтому старшина, который ему в отцы годился, забрал котелок у одного из уже поевших солдат и отдал парню. Ветеран признался, что тогда и он, и большинство его сослуживцев были совсем юными и не осознавали всей опасности происходящего. Они ничего не боялись, рвались в бой. Не было у них своих семей, потому и страха за свою жизнь пока не чувствовали.Фронтовик вспоминает показательный случай, как они ехали в поезде вместе с выпускниками военного училища. В одном месте состав притормозил. Вокруг все огорожено колючей проволокой и стоит табличка – "ОСТОРОЖНО МИНЫ". А чуть дальше у окопов лежит пулемет. Боевое ранение он получил в декабре 1943 года. После зачистки "Катюшами" поля боя солдаты его подразделения выбежали из окопов, чтобы занять новую точку. В этот момент шальная пуля ранила комвзвода Залялютдинова в руку, перебив кость рядом с локтем. Его, потерявшего сознание, подобрали сослуживцы, положили в машину, которая неподалеку развозила продукты, и отправили в госпиталь — сначала в Харьков, оттуда транзитом через Москву в Киров."Ты с трудом поправляешься, а такую дурь задумал"В тылу у молодого пулеметчика также не обошлось без приключений. Новый год с 1943 на 1944-й он встречал в харьковском госпитале. На улице все дети и находившиеся на лечении красноармейцы катались на лыжах. Чингиз как офицер тоже должен был уметь вставать на лыжи. Молодому легкомысленному бойцу крепко досталось тогда от конмадира. "Ты что, больше не хочешь на фронт? Что ты делаешь? Ты еле-еле идешь на поправку, а тут такую дурь задумал", — в сердцах сокрушался комиссар.Травма, разумеется, усугубилась, поэтому лечение затянулось еще на несколько месяцев. После выписки в феврале 1944-го Залялютдинова направили в распоряжение Уральского военного округа. Там он прошел курсы в высшем танково-стрелковом училище, но на передовую его возвращать не спешили — рана все никак не заживала. Так вместе с другими не до конца восстановившимся бойцами он продолжал службу в тылу. "Да этот отец тебе в братья годится"На фронте в семье Залялютдинова сражались его отец Кабир и брат Эльбек. До Урала, куда он попал после ранения, Чингиз не получал писем из дома или с фронта, поэтому даже не знал, где его родные, живы ли они еще. Залялютдинов-старший был танкистом. После разгрома его части в Польше он приехал на завод в Нижний Тагил за новыми танками. Когда узнал, что сын находится в госпитале, то отправился его навестить.Глядя на семейное фото, действительно трудно поверить, что перед нами отец и сын, а не два брата. Семья Залялютдиновых благополучно вернулась домой после войны — и отец, и брат Эльбек, который также прожил долгую и счастливую жизнь. Встреча на ЭльбеЗалечив рану, уже ближе к концу войны, Чингиз попал в запасной полк, который был резервом для фронта. В качестве командира противотанковых орудий Залялютдинов обучал солдат. В составе этой роты в 1945 году он снова вернулся на передовую, под Кенигсберг (Калининград). После завершения этой операции подразделения перебросили на помощь 1-му Украинскому фронту на штурм Берлина. Берлинская битва уже закончилась, но немецкие войска еще оказывали сопротивление. "Вдоль Эльбы мы установили заграждения, чтобы нацисты не перешли к американцам. Это было 4-5 мая. Меня вызвал начальник штаба, чтобы я стал парламентером и убедить фашистов сдаться. Но кроме "Гитлер капут" я ничего по-немецки не знал. Мне дали в помощь двух офицеров-переводчиков — я верхом, они на велосипедах", — рассказывает ветеран. При переправе пришлось разделиться, а когда Чингиз вышел на условленное место, своих однополчан уже не нашел. Добравшись до немецких частей, он оказался один во вражеском расположении без знания языка.Ничего еще не понимающий офицер получил приказ готовить 20 машин и солдат, а когда добрался до своих, увидел, что все уже гуляют – боевые действия закончились.С танка на бульдозерПосле войны Чингиз Кабирович не сразу вернулся в Ташкент — некоторое время он помогал восстанавливать отряды, дивизии и другие подразделения, истерзанные в боях. На этой службе парень обучился управлению бульдозером.На парадном кителе Чингиза Залялютдинова более дюжины наград, в том числе орден "Красная звезда", медали "За победу над Германией" и "За взятие Кенигсберга", "Орден Отечественной войны", а также юбилейные медали от СССР, России и Узбекистана.У ветерана большая дружная семья: две дочери, четыре внука и трое правнуков. Кстати один из них, 7-летний Аслан, пошел по стопам прадеда и учится в военной школе.
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9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан

Пацаны еще, мы боялись не успеть повоевать: ветеран о фронтовых глупостях и пуле в котелке

22:25 08.05.2021 (обновлено: 23:43 08.05.2021)
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© Рамиз БахтияровВетеран Великой Отечественной войны Чингиз Залялютдинов
Ветеран Великой Отечественной войны Чингиз Залялютдинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
© Рамиз Бахтияров
Рамиз Бахтияров
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Самое тяжелейшее испытание XX века — Великая Отечественная война — оставила сиротами миллионы людей, сгубила десятки миллионов жизней. Но для мальчишек, рвавшихся на передовую, она казалась лихим приключением. Только на поле боя они осознали весь ужас кровавой бойни.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Чингизу Залялютдинову было всего 16, когда грянула война. Страшное известие он получил во время отдыха в горах, в Чустском районе. Парень уже около года работал токарем на местном текстильном предприятии и, узнав о нападении фашистской Германии, решил во что бы то ни стало попасть на фронт.
"Первым делом я со своим другом Фридкой Морозовым вернулся в Ташкент и направился в военкомат. Мы ночевали у входа, требуя, чтоб нас отправили на фронт. Нас милиция оттуда домой отвозила. Такая была тяга, я боялся, что не успею на войну.
Друг был постарше, и его призвали, а я был зачислен в ташкентское пулеметно-минометное училище, где получил звание младшего лейтенанта и стал командиром пулеметного взвода", — вспоминает Чингиз Залялютдинов.

Боевое крещение

На передовую он попал только в 1943 году в составе 104-го гвардейского полка. Его подразделение перебросили в Кировоградскую область Украины.
"Была такая грязь, что даже танки не могли пройти. Наши станковые пулеметы "Максим" с двумя колесами буквально плавали в этой жиже. Я помогал тащить их на руках. Моя задача как командира взвода была в одном — вытащить эти пулеметы из болота, очистить и найти более сухое место для продолжения боевых действий. Это оружие было лучшим для введения огня по большим скоплениям противника. У немцев не было шансов против наших пулемётов. Мы, как Анка у Чапаева, плашмя укладывали фашистов", — продолжает рассказ ветеран.
© Рамиз БахтияровКнига об узбекистанцах — ветеранах Великой Отечественной войны
Книга об узбекистанцах — ветеранах Великой Отечественной войны - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Книга об узбекистанцах — ветеранах Великой Отечественной войны
© Рамиз Бахтияров
Первый же час пребывания молодого бойца на передовой чуть не стал для него роковым. Как замечает сам Чингиз Кабирович, в той ситуации он повел себя очень глупо и должен благодарить судьбу, которая подарила ему еще один шанс. Комвзвода спустился в окоп, где раздавали обед. Котла и ложки у новобранца еще не было, поэтому старшина, который ему в отцы годился, забрал котелок у одного из уже поевших солдат и отдал парню.
"Похлебка жидкая, а ложки нет. Старшина говорит: "Через край пей". Что делать, я встал, высунул голову из окопа, чтобы выпить суп и… В этот момент пуля проносится перед моим носом и пробивает походный котелок. Все солдаты онемели от увиденного, а старшина обнял меня и сказал: "Ой, сынок, тебе долгая жизнь заказана. Не бойся", — и заплакал", — вспоминает Залялютдинов.
Ветеран признался, что тогда и он, и большинство его сослуживцев были совсем юными и не осознавали всей опасности происходящего. Они ничего не боялись, рвались в бой. Не было у них своих семей, потому и страха за свою жизнь пока не чувствовали.
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Фронтовик вспоминает показательный случай, как они ехали в поезде вместе с выпускниками военного училища. В одном месте состав притормозил. Вокруг все огорожено колючей проволокой и стоит табличка – "ОСТОРОЖНО МИНЫ". А чуть дальше у окопов лежит пулемет.
"Ну разве же усидят ребята-пулеметчики? На ходу один спрыгнул с поезда и побежал забирать брошенное оружие. Он его взял, а когда стал возвращаться, наткнулся на мину. В итоге лишился обеих ног. Вот до чего наша дурь и молодость доходила", — сокрушается Чингиз Кабирович.
Боевое ранение он получил в декабре 1943 года. После зачистки "Катюшами" поля боя солдаты его подразделения выбежали из окопов, чтобы занять новую точку. В этот момент шальная пуля ранила комвзвода Залялютдинова в руку, перебив кость рядом с локтем. Его, потерявшего сознание, подобрали сослуживцы, положили в машину, которая неподалеку развозила продукты, и отправили в госпиталь — сначала в Харьков, оттуда транзитом через Москву в Киров.

"Ты с трудом поправляешься, а такую дурь задумал"

В тылу у молодого пулеметчика также не обошлось без приключений. Новый год с 1943 на 1944-й он встречал в харьковском госпитале. На улице все дети и находившиеся на лечении красноармейцы катались на лыжах. Чингиз как офицер тоже должен был уметь вставать на лыжи.
"Света – физкультурница, которая обучала раненых солдат, показала мне, как правильно отталкиваться палками, держать корпус и т.д. Немного освоившись, мне захотелось показать себя. Я тихонько вышел за ворота госпиталя, а там был тротуар, идущий вниз. По инерции покатился на большую улицу. Я не мог ничего сделать – лишь бы не упасть. А на встречу идет молочница с коромыслом и двумя бидонами молока. Хорошо, что крышки закрывались. Я на полной скорости налетаю на нее, и мы уже вместе катимся с ней под гору. Обратно меня поднимали на носилках", — не без улыбки делится Чингиз Кабирович
Молодому легкомысленному бойцу крепко досталось тогда от конмадира.
"Ты что, больше не хочешь на фронт? Что ты делаешь? Ты еле-еле идешь на поправку, а тут такую дурь задумал", — в сердцах сокрушался комиссар.
Травма, разумеется, усугубилась, поэтому лечение затянулось еще на несколько месяцев.
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После выписки в феврале 1944-го Залялютдинова направили в распоряжение Уральского военного округа. Там он прошел курсы в высшем танково-стрелковом училище, но на передовую его возвращать не спешили — рана все никак не заживала. Так вместе с другими не до конца восстановившимся бойцами он продолжал службу в тылу.

"Да этот отец тебе в братья годится"

На фронте в семье Залялютдинова сражались его отец Кабир и брат Эльбек. До Урала, куда он попал после ранения, Чингиз не получал писем из дома или с фронта, поэтому даже не знал, где его родные, живы ли они еще.
Залялютдинов-старший был танкистом. После разгрома его части в Польше он приехал на завод в Нижний Тагил за новыми танками. Когда узнал, что сын находится в госпитале, то отправился его навестить.
"Я попросил разрешение у командира учебного корпуса, чтобы дал мне сутки повидаться с отцом. Он выписал пропуск. Когда я увидел папу и направился к нему, командир окликнул меня сзади: "Стой! Где твой отец? Ты доучился до того, что готов мне лгать? Какой же он тебе отец — такой молодой? Это твой брат или еще кто-то. Что это такое?" Тогда папа подошел, представился, показал свой партбилет и военное удостоверение, подтвердив, что я действительно его сын. Начальник засмеялся и извинился", — вспоминает ветеран эти трогательные минуты.
© Рамиз БахтияровЧингиз Залялютдинов вместе со своим отцом Кабиром
Чингиз Залялютдинов вместе со своим отцом Кабиром - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Чингиз Залялютдинов вместе со своим отцом Кабиром
© Рамиз Бахтияров
Глядя на семейное фото, действительно трудно поверить, что перед нами отец и сын, а не два брата. Семья Залялютдиновых благополучно вернулась домой после войны — и отец, и брат Эльбек, который также прожил долгую и счастливую жизнь.

Встреча на Эльбе

Залечив рану, уже ближе к концу войны, Чингиз попал в запасной полк, который был резервом для фронта. В качестве командира противотанковых орудий Залялютдинов обучал солдат. В составе этой роты в 1945 году он снова вернулся на передовую, под Кенигсберг (Калининград). После завершения этой операции подразделения перебросили на помощь 1-му Украинскому фронту на штурм Берлина.
Берлинская битва уже закончилась, но немецкие войска еще оказывали сопротивление.
"Вдоль Эльбы мы установили заграждения, чтобы нацисты не перешли к американцам. Это было 4-5 мая. Меня вызвал начальник штаба, чтобы я стал парламентером и убедить фашистов сдаться. Но кроме "Гитлер капут" я ничего по-немецки не знал. Мне дали в помощь двух офицеров-переводчиков — я верхом, они на велосипедах", — рассказывает ветеран.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Вид с самолета на Берлин. Май 1945 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
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При переправе пришлось разделиться, а когда Чингиз вышел на условленное место, своих однополчан уже не нашел. Добравшись до немецких частей, он оказался один во вражеском расположении без знания языка.
"Я достал из кармана белый флажок и начал махать, ведь оружия при мне быть не должно в этот момент. Подошли к их штабу-автобусу, где сидели четыре генерала. Я зашел, но не знаю, как им сказать. Я карандашом на карте показываю им дорогу и пишу туда цифры – 50-я Армия, впереди третья. Двадцать минут я им на карте объяснял жестами: сюда пойдете – "пух-пух" и провожу пальцем по шее. Они понимающе головой кивают. Было уже темно, я уже подумал, что мне все — выведут и пулю в затылок. И в этот момент начальник штаба приезжает – тоже один! Увидел меня и с удивлением – ты что тут делаешь?", — вспоминает ветеран последние часы войны.
Ничего еще не понимающий офицер получил приказ готовить 20 машин и солдат, а когда добрался до своих, увидел, что все уже гуляют – боевые действия закончились.

С танка на бульдозер

После войны Чингиз Кабирович не сразу вернулся в Ташкент — некоторое время он помогал восстанавливать отряды, дивизии и другие подразделения, истерзанные в боях. На этой службе парень обучился управлению бульдозером.
"В 1951 году я вернулся домой. В Янгиюле работал по своей первой специальности – токарем на моторно-тракторной станции. Недели через две вызывает к себе директор и спрашивает, могу ли я управлять бульдозером. Я ответил, что работал с этой техникой. В итоге мне поручили сначала пригнать машину с вокзала, а потом еще и освободить территорию завода от мусора. На уборку у меня ушло от силы полчаса. Помню, все вышли смотреть — тогда бульдозера никто не видел у нас, всем было в диковинку", — заключил ветеран.
© Рамиз БахтияровВетеран Великой Отечественной войны Чингиз Залялютдинов
Ветеран Великой Отечественной войны Чингиз Залялютдинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Ветеран Великой Отечественной войны Чингиз Залялютдинов
© Рамиз Бахтияров
На парадном кителе Чингиза Залялютдинова более дюжины наград, в том числе орден "Красная звезда", медали "За победу над Германией" и "За взятие Кенигсберга", "Орден Отечественной войны", а также юбилейные медали от СССР, России и Узбекистана.
© Рамиз БахтияровВетеран Великой Отечественной войны Чингиз Залялютдинов вместе со своей супругой
Ветеран Великой Отечественной войны Чингиз Залялютдинов вместе со своей супругой - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Ветеран Великой Отечественной войны Чингиз Залялютдинов вместе со своей супругой
© Рамиз Бахтияров
У ветерана большая дружная семья: две дочери, четыре внука и трое правнуков. Кстати один из них, 7-летний Аслан, пошел по стопам прадеда и учится в военной школе.
© Фото из архива семьи ЗалялютдиновыхПравнук Чингиза Залялютдинова Аслан - ученик военной школы
Правнук Чингиза Залялютдинова Аслан - ученик военной школы - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
Правнук Чингиза Залялютдинова Аслан - ученик военной школы
© Фото из архива семьи Залялютдиновых
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