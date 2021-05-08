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Пацаны еще, мы боялись не успеть повоевать: ветеран о фронтовых глупостях и пуле в котелке

Пацаны еще, мы боялись не успеть повоевать: ветеран о фронтовых глупостях и пуле в котелке

Самое тяжелейшее испытание XX века — Великая Отечественная война — оставила сиротами миллионы людей, сгубила десятки миллионов жизней. Но для мальчишек... 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T22:25+0500

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общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Чингизу Залялютдинову было всего 16, когда грянула война. Страшное известие он получил во время отдыха в горах, в Чустском районе. Парень уже около года работал токарем на местном текстильном предприятии и, узнав о нападении фашистской Германии, решил во что бы то ни стало попасть на фронт.Друг был постарше, и его призвали, а я был зачислен в ташкентское пулеметно-минометное училище, где получил звание младшего лейтенанта и стал командиром пулеметного взвода", — вспоминает Чингиз Залялютдинов.Боевое крещениеНа передовую он попал только в 1943 году в составе 104-го гвардейского полка. Его подразделение перебросили в Кировоградскую область Украины."Была такая грязь, что даже танки не могли пройти. Наши станковые пулеметы "Максим" с двумя колесами буквально плавали в этой жиже. Я помогал тащить их на руках. Моя задача как командира взвода была в одном — вытащить эти пулеметы из болота, очистить и найти более сухое место для продолжения боевых действий. Это оружие было лучшим для введения огня по большим скоплениям противника. У немцев не было шансов против наших пулемётов. Мы, как Анка у Чапаева, плашмя укладывали фашистов", — продолжает рассказ ветеран.Первый же час пребывания молодого бойца на передовой чуть не стал для него роковым. Как замечает сам Чингиз Кабирович, в той ситуации он повел себя очень глупо и должен благодарить судьбу, которая подарила ему еще один шанс. Комвзвода спустился в окоп, где раздавали обед. Котла и ложки у новобранца еще не было, поэтому старшина, который ему в отцы годился, забрал котелок у одного из уже поевших солдат и отдал парню. Ветеран признался, что тогда и он, и большинство его сослуживцев были совсем юными и не осознавали всей опасности происходящего. Они ничего не боялись, рвались в бой. Не было у них своих семей, потому и страха за свою жизнь пока не чувствовали.Фронтовик вспоминает показательный случай, как они ехали в поезде вместе с выпускниками военного училища. В одном месте состав притормозил. Вокруг все огорожено колючей проволокой и стоит табличка – "ОСТОРОЖНО МИНЫ". А чуть дальше у окопов лежит пулемет. Боевое ранение он получил в декабре 1943 года. После зачистки "Катюшами" поля боя солдаты его подразделения выбежали из окопов, чтобы занять новую точку. В этот момент шальная пуля ранила комвзвода Залялютдинова в руку, перебив кость рядом с локтем. Его, потерявшего сознание, подобрали сослуживцы, положили в машину, которая неподалеку развозила продукты, и отправили в госпиталь — сначала в Харьков, оттуда транзитом через Москву в Киров."Ты с трудом поправляешься, а такую дурь задумал"В тылу у молодого пулеметчика также не обошлось без приключений. Новый год с 1943 на 1944-й он встречал в харьковском госпитале. На улице все дети и находившиеся на лечении красноармейцы катались на лыжах. Чингиз как офицер тоже должен был уметь вставать на лыжи. Молодому легкомысленному бойцу крепко досталось тогда от конмадира. "Ты что, больше не хочешь на фронт? Что ты делаешь? Ты еле-еле идешь на поправку, а тут такую дурь задумал", — в сердцах сокрушался комиссар.Травма, разумеется, усугубилась, поэтому лечение затянулось еще на несколько месяцев. После выписки в феврале 1944-го Залялютдинова направили в распоряжение Уральского военного округа. Там он прошел курсы в высшем танково-стрелковом училище, но на передовую его возвращать не спешили — рана все никак не заживала. Так вместе с другими не до конца восстановившимся бойцами он продолжал службу в тылу. "Да этот отец тебе в братья годится"На фронте в семье Залялютдинова сражались его отец Кабир и брат Эльбек. До Урала, куда он попал после ранения, Чингиз не получал писем из дома или с фронта, поэтому даже не знал, где его родные, живы ли они еще. Залялютдинов-старший был танкистом. После разгрома его части в Польше он приехал на завод в Нижний Тагил за новыми танками. Когда узнал, что сын находится в госпитале, то отправился его навестить.Глядя на семейное фото, действительно трудно поверить, что перед нами отец и сын, а не два брата. Семья Залялютдиновых благополучно вернулась домой после войны — и отец, и брат Эльбек, который также прожил долгую и счастливую жизнь. Встреча на ЭльбеЗалечив рану, уже ближе к концу войны, Чингиз попал в запасной полк, который был резервом для фронта. В качестве командира противотанковых орудий Залялютдинов обучал солдат. В составе этой роты в 1945 году он снова вернулся на передовую, под Кенигсберг (Калининград). После завершения этой операции подразделения перебросили на помощь 1-му Украинскому фронту на штурм Берлина. Берлинская битва уже закончилась, но немецкие войска еще оказывали сопротивление. "Вдоль Эльбы мы установили заграждения, чтобы нацисты не перешли к американцам. Это было 4-5 мая. Меня вызвал начальник штаба, чтобы я стал парламентером и убедить фашистов сдаться. Но кроме "Гитлер капут" я ничего по-немецки не знал. Мне дали в помощь двух офицеров-переводчиков — я верхом, они на велосипедах", — рассказывает ветеран. При переправе пришлось разделиться, а когда Чингиз вышел на условленное место, своих однополчан уже не нашел. Добравшись до немецких частей, он оказался один во вражеском расположении без знания языка.Ничего еще не понимающий офицер получил приказ готовить 20 машин и солдат, а когда добрался до своих, увидел, что все уже гуляют – боевые действия закончились.С танка на бульдозерПосле войны Чингиз Кабирович не сразу вернулся в Ташкент — некоторое время он помогал восстанавливать отряды, дивизии и другие подразделения, истерзанные в боях. На этой службе парень обучился управлению бульдозером.На парадном кителе Чингиза Залялютдинова более дюжины наград, в том числе орден "Красная звезда", медали "За победу над Германией" и "За взятие Кенигсберга", "Орден Отечественной войны", а также юбилейные медали от СССР, России и Узбекистана.У ветерана большая дружная семья: две дочери, четыре внука и трое правнуков. Кстати один из них, 7-летний Аслан, пошел по стопам прадеда и учится в военной школе.

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2021

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан