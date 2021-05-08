https://uz.sputniknews.ru/20210508/putin-pozdravil-mirziyoeva-i-uzbekistantsev-s-76-y-godovschinoy-pobedy-18645121.html
Путин поздравил Мирзиёева и узбекистанцев с 76-й годовщиной Победы
Путин поздравил Мирзиёева и узбекистанцев с 76-й годовщиной Победы
Президент России искренне поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Он пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и... 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T17:35+0500
2021-05-08T17:35+0500
2021-05-08T17:35+0500
россия
день победы
поздравление
узбекистанцы
шавкат мирзиёев
владимир путин
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и узбекистанский народ с предстоящей 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.Глава РФ заявил, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются прочной основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между странами и народами.Президент России искренне поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Он пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.Кроме того, Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
https://uz.sputniknews.ru/20210508/finalnaya-gotovnost-na-krasnoy-ploschadi-proshla-generalnaya-repetitsiya-parada-pobedy-18644596.html
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день победы, поздравление, узбекистанцы, шавкат мирзиёев, владимир путин
Путин поздравил Мирзиёева и узбекистанцев с 76-й годовщиной Победы
Президент России искренне поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Он пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Владимир Путин поздравил Шавката Мирзиёева и узбекистанский народ с предстоящей 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня наш моральный долг – бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками
Владимир Путин
Президент Российской Федерации
Глава РФ заявил, что традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются прочной основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между странами и народами.
Президент России искренне поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Он пожелал им здоровья, благополучия, бодрости духа и долголетия.
Кроме того, Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.