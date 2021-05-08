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Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения
Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения
По информации представителей "Узбекистон темир йуллари", документ будет рассмотрен компетентными госорганами обеих стран в ближайшее время. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T13:28+0500
2021-05-08T13:28+0500
общество
транспортное сообщение
восстановление
железная дорога
узбекистон темир йуллари
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В ходе пресс-конференции представители "Узбекистон темир йуллари" заявили, что компания направила обращение в Россию и Казахстан для возобновления международного железнодорожного сообщения."В настоящее время “Узбекистон темир йуллари” направила обращение о поэтапном восстановлении международных железнодорожных рейсов в железнодорожные администрации Республики Казахстан и Российскую Федерацию", – сказал сотрудник организации.По информации представителей госструктуры, документ будет рассмотрен компетентными госорганами обеих стран в ближайшее время.В начале июля 2020 года генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил об утверждении плана мероприятий по организации пассажирских перевозок между странами СНГ при отступлении пандемии. Он уточнил, что документ является единственным стандартом, которым смогут руководствоваться зарубежные коллеги при восстановлении международного сообщения.
https://uz.sputniknews.ru/20200821/V-RZhD-soobschili-o-zhelanii-Uzbekistana-vosstanovit-passazhirskie-zhd-perevozki-14816346.html
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транспортное сообщение, восстановление, железная дорога, узбекистон темир йуллари

Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения

13:28 08.05.2021
497
© Узбекские железные дорогиПоезд на горном перевале
Поезд на горном перевале - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
© Узбекские железные дороги
По информации представителей "Узбекистон темир йуллари", документ будет рассмотрен компетентными госорганами обеих стран в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В ходе пресс-конференции представители "Узбекистон темир йуллари" заявили, что компания направила обращение в Россию и Казахстан для возобновления международного железнодорожного сообщения.
"В настоящее время “Узбекистон темир йуллари” направила обращение о поэтапном восстановлении международных железнодорожных рейсов в железнодорожные администрации Республики Казахстан и Российскую Федерацию", – сказал сотрудник организации.
Пассажирские поезда РЖД - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.08.2020
Россия
В РЖД сообщили о желании Узбекистана восстановить пассажирские ж/д перевозки
21 августа 2020, 14:50
11130
По информации представителей госструктуры, документ будет рассмотрен компетентными госорганами обеих стран в ближайшее время.
В начале июля 2020 года генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил об утверждении плана мероприятий по организации пассажирских перевозок между странами СНГ при отступлении пандемии. Он уточнил, что документ является единственным стандартом, которым смогут руководствоваться зарубежные коллеги при восстановлении международного сообщения.
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