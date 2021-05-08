https://uz.sputniknews.ru/20210508/tashkent-napravil-obraschenie-v-rf-i-kazaxstan-dlya-vozobnovleniya-jeleznodorojnogo-soobscheniya-18642645.html

Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения

Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения

По информации представителей "Узбекистон темир йуллари", документ будет рассмотрен компетентными госорганами обеих стран в ближайшее время. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-08T13:28+0500

2021-05-08T13:28+0500

2021-05-08T13:28+0500

общество

транспортное сообщение

восстановление

железная дорога

узбекистон темир йуллари

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В ходе пресс-конференции представители "Узбекистон темир йуллари" заявили, что компания направила обращение в Россию и Казахстан для возобновления международного железнодорожного сообщения."В настоящее время “Узбекистон темир йуллари” направила обращение о поэтапном восстановлении международных железнодорожных рейсов в железнодорожные администрации Республики Казахстан и Российскую Федерацию", – сказал сотрудник организации.По информации представителей госструктуры, документ будет рассмотрен компетентными госорганами обеих стран в ближайшее время.В начале июля 2020 года генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров сообщил об утверждении плана мероприятий по организации пассажирских перевозок между странами СНГ при отступлении пандемии. Он уточнил, что документ является единственным стандартом, которым смогут руководствоваться зарубежные коллеги при восстановлении международного сообщения.

https://uz.sputniknews.ru/20200821/V-RZhD-soobschili-o-zhelanii-Uzbekistana-vosstanovit-passazhirskie-zhd-perevozki-14816346.html

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транспортное сообщение, восстановление, железная дорога, узбекистон темир йуллари