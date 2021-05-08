https://uz.sputniknews.ru/20210508/uzbekistanskaya-gimnastka-taxmina-ikromova-rasskazala-o-svoem-uchastii-na-kubke-mira-v-baku-18641256.html

Гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова рассказала о своем участии на Кубке мира в Баку

Гимнастка из Узбекистана Тахмина Икромова рассказала о своем участии на Кубке мира в Баку

В первый день соревнований спортсменка осталась недовольна своим выступлением, но ей понравились условия, созданные для участниц турнира. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Баку стартовал лицензионный Кубок мира по художественной гимнастике, сообщает Sputnik Азербайджан. В соревнованиях участвуют свыше 160 гимнасток из 35 стран, в том числе и узбекистанская гимнастка Тахмина Икромова. По ее словам, она испугалась, когда узнала о предстоящей поездке в Баку на этап Кубка мира. В первый день соревнований Икромова осталась недовольна своим выступлением, но ей понравились условия, созданные для участниц турнира.Как сообщает спортсменка, у нее было мало времени для подготовки к бакинскому Кубку мира. Она узнала о своем участии в предстоящих соревнованиях практически перед самой поездкой. Замену произвели из-за того, что одна из гимнасток получила травму, уточнила Икромова.Однако спортсменка надеется, что во второй соревновательный день выступит гораздо лучше и справится с волнением.В связи с пандемией коронавируса Кубок мира проходит без зрителей. Результаты бакинского турнира пойдут в общий зачет. По итогам четырех этапов три лучшие гимнастки в индивидуальном зачете смогут поехать на Олимпийские игры в Токио.

https://uz.sputniknews.ru/20210418/gimnastki-iz-uzbekistana-zanyali-pervoe-mesto-na-kubke-mira-18390851.html

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