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В пяти областях Узбекистана начнут активно развивать сельскую инфраструктуру
В пяти областях Узбекистана начнут активно развивать сельскую инфраструктуру
Самые активные граждане войдут в группы развития махалли и смогут лично воздействовать на преобразование родного села. 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T17:03+0500
2021-05-08T17:03+0500
общество
село
проект
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане стартовал проект "Развитие сельской инфраструктуры", охватывающий свыше 300 сельских населенных пунктов в пяти областях республики. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили организаторы мероприятия."Проект начинается с анализа человеческого фактора – уровня образования и состояния здоровья жителей выбранных сельских населенных пунктов. Это позволит составить "Дорожную карту" наиболее значимых вопросов для каждого отдельного села", - информировали в пресс-службе. Как утверждают организаторы проекта, следить за его реализацией будет интересно, поскольку жители выбранных (пилотных) сёл смогут пройти спецобучение, сообща найти ответы на важные вопросы, а также принять непосредственное участие в их решении. Самые активные граждане войдут в группы развития махалли и смогут лично воздействовать на преобразование родного села.Ожидается, что в рамках проекта свыше 300 сел, расположенных в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях республики получат финансирование для улучшения качества базовой социальной инфраструктуры.Постановление президента Узбекистана "О мерах по реализации проекта "Развитие сельской инфраструктуры" с участием Международной ассоциации развития Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций" было принято 25 ноября 2020 года. Инициатором проекта выступило Министерство экономического развития и сокращения бедности.
https://uz.sputniknews.ru/20200609/V-Uzbekistane-izmenitsya-poryadok-stroitelstva-zhilykh-domov-v-selskoy-mestnosti-14315550.html
https://uz.sputniknews.ru/20170826/energoeffektivnoe-jilie-6129053.html
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село, проект, узбекистан

В пяти областях Узбекистана начнут активно развивать сельскую инфраструктуру

17:03 08.05.2021
881
© Пресс-служба президента УзбекистанаВизит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область
Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Сырдарьинскую область - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Самые активные граждане войдут в группы развития махалли и смогут лично воздействовать на преобразование родного села.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. В Узбекистане стартовал проект "Развитие сельской инфраструктуры", охватывающий свыше 300 сельских населенных пунктов в пяти областях республики. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили организаторы мероприятия.
"Проект начинается с анализа человеческого фактора – уровня образования и состояния здоровья жителей выбранных сельских населенных пунктов. Это позволит составить "Дорожную карту" наиболее значимых вопросов для каждого отдельного села", - информировали в пресс-службе.
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Как утверждают организаторы проекта, следить за его реализацией будет интересно, поскольку жители выбранных (пилотных) сёл смогут пройти спецобучение, сообща найти ответы на важные вопросы, а также принять непосредственное участие в их решении.
Самые активные граждане войдут в группы развития махалли и смогут лично воздействовать на преобразование родного села.
Ожидается, что в рамках проекта свыше 300 сел, расположенных в Андижанской, Ферганской, Наманганской, Джизакской и Сырдарьинской областях республики получат финансирование для улучшения качества базовой социальной инфраструктуры.
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Постановление президента Узбекистана "О мерах по реализации проекта "Развитие сельской инфраструктуры" с участием Международной ассоциации развития Всемирного банка и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций" было принято 25 ноября 2020 года. Инициатором проекта выступило Министерство экономического развития и сокращения бедности.
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