https://uz.sputniknews.ru/20210508/xokimiyatu-tashkenta-vernuli-80-aktsiy-paxtakora-18646519.html
Хокимияту Ташкента вернули 80% акций "Пахтакора" — Никимбаев
Хокимияту Ташкента вернули 80% акций "Пахтакора" — Никимбаев
SFI Management Group после возвращения акций "Пахтакора" оставила клуб без средств к существованию. Именно нестабильное финансовое положение ФК и стало одной... 08.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-08T19:32+0500
2021-05-08T19:32+0500
2021-05-08T19:50+0500
спорт
пахтакор
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/19/15477605_0:0:1273:716_1920x0_80_0_0_97a5668b44c78fe7b229618fe454437d.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik. Столичному хокимияту вернулись 80% акций ФК "Пахтакор", от которых отказалась SFI Management Group, сообщает телеграм-канал Алишера Никимбаева Футболиум. По словам эксперта, теперь, как и до апреля 2017 года, клуб полностью принадлежит городской администрации. "Однако это не значит, что ФК "Пахтакор" будет финансироваться за счет городского бюджета. Скорее всего, у клуба будет группа спонсоров, которые возьмут на себя бремя заботы о клубе", - пишет Никимбаев. Согласно утверждению спикера, SFI Management Group после возвращения акций "Пахтакора" оставила клуб без средств к существованию. Именно нестабильное финансовое положение ФК и стало одной из основных причин его неудачи в Лиге чемпионов, отметил эксперт. "Когда в следующий раз акционер захочет отказаться от своей доли акций в клубе, наверное, следует требовать перед уходом гарантировать обеспечение расходов клуба хотя бы на шесть месяцев", - считает Никимбаев. В соответствии с постановлением Кабинета министров, оформлена обратная передача акций футбольных клубов из Агентства по управлению государственными активами (АУГА) в собственность госорганам и компаниям. Никимбаев уточняет, что акции "Бунёдкора" останутся у "Узбекнефтегаза", а хокимият Ташкента будет владеть только "Пахтакором". Ссылаясь на второй пункт документа, футбольный эксперт поясняет, что государство не намерено отказываться от идеи передать финансирование футбольных клубов в частные руки. Согласно указу президента, к 2030 году необходимо создать надлежащую бизнес-модель в футболе, при которой представителям частного бизнеса будет выгодно владеть соответствующими клубами. Опираясь на примеры "Истиклола" и "Пахтакора", Никимбаев заключил, что в настоящее время в стране стабильные частные клубы пока остаются только мечтой, которая может воплотиться в реальность в ближайшие 10 лет.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/irismetov-otkrovenno-o-paxtakore-var-i-buduschix-zvezdax-futbola-iz-uzbekistana-18103549.html
https://uz.sputniknews.ru/20170410/pahtakor-oproverg-pokupku-Usmanovym-5164294.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/19/15477605_0:0:1113:835_1920x0_80_0_0_86c4420d4188110934889c3f3adca131.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пахтакор, футбол
Хокимияту Ташкента вернули 80% акций "Пахтакора" — Никимбаев
19:32 08.05.2021 (обновлено: 19:50 08.05.2021)
SFI Management Group после возвращения акций "Пахтакора" оставила клуб без средств к существованию. Именно нестабильное финансовое положение ФК и стало одной из основных причин его неудачи в Лиге чемпионов.
ТАШКЕНТ, 8 мая — Sputnik.
Столичному хокимияту вернулись 80% акций ФК "Пахтакор", от которых отказалась SFI Management Group, сообщает
телеграм-канал Алишера Никимбаева Футболиум.
По словам эксперта, теперь, как и до апреля 2017 года, клуб полностью принадлежит городской администрации.
"Однако это не значит, что ФК "Пахтакор" будет финансироваться за счет городского бюджета. Скорее всего, у клуба будет группа спонсоров, которые возьмут на себя бремя заботы о клубе", - пишет Никимбаев.
Согласно утверждению спикера, SFI Management Group после возвращения акций "Пахтакора" оставила клуб без средств к существованию. Именно нестабильное финансовое положение ФК и стало одной из основных причин его неудачи в Лиге чемпионов, отметил эксперт.
"Когда в следующий раз акционер захочет отказаться от своей доли акций в клубе, наверное, следует требовать перед уходом гарантировать обеспечение расходов клуба хотя бы на шесть месяцев", - считает Никимбаев.
В соответствии с постановлением
Кабинета министров, оформлена обратная передача акций футбольных клубов из Агентства по управлению государственными активами (АУГА) в собственность госорганам и компаниям. Никимбаев уточняет, что акции "Бунёдкора" останутся у "Узбекнефтегаза", а хокимият Ташкента будет владеть только "Пахтакором".
Ссылаясь на второй пункт документа, футбольный эксперт поясняет, что государство не намерено отказываться от идеи передать финансирование футбольных клубов в частные руки.
Согласно указу президента, к 2030 году необходимо создать надлежащую бизнес-модель в футболе, при которой представителям частного бизнеса будет выгодно владеть соответствующими клубами. Опираясь на примеры "Истиклола" и "Пахтакора", Никимбаев заключил, что в настоящее время в стране стабильные частные клубы пока остаются только мечтой, которая может воплотиться в реальность в ближайшие 10 лет.