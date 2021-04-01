https://uz.sputniknews.ru/20210401/irismetov-otkrovenno-o-paxtakore-var-i-buduschix-zvezdax-futbola-iz-uzbekistana-18103549.html

Ирисметов откровенно о "Пахтакоре", VAR и будущих звездах футбола из Узбекистана

Ирисметов откровенно о "Пахтакоре", VAR и будущих звездах футбола из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Максим Огненный. Футбольный "Пахтакор" начал новый сезон в соответствии со своим прошлогодним титулом. Действующий чемпион

2021-04-01T21:36+0500

2021-04-01T21:36+0500

2021-04-01T21:55+0500

спорт

фк "пахтакор"

футбол

интервью

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Максим Огненный. Футбольный "Пахтакор" начал новый сезон в соответствии со своим прошлогодним титулом. Действующий чемпион Узбекистана в марте впервые завоевал Суперкубок страны, а в трех стартовых матчах национального первенства одержал три победы над конкурентами в борьбе за золотые медали.Sputnik Узбекистан откровенно поговорил со спортивным директором клуба Джафаром Ирисметовым о закончившейся эре Арвеладзе, оценил трансферы межсезонья и выразил уверенность, что скоро в узбекском футболе зажгутся новые звезды с мировым именем.— Джафар, вас можно уже поздравить с первым титулом в новом сезоне. В каком состоянии команда вышла на матч в начале марта? - У нас были некоторые перемены после прошлого сезона. Несколько футболистов ушли, но мы сумели их заменить, взяли очень хороших игроков вместо, и начали с Суперкубка в Самарканде. Стартовали очень хорошо, важно было этот трофей выиграть, чтобы почувствовать свои силы.А дальше уже буквально через неделю начался чемпионат, первая играя была тяжелая, проигрывали 0:2, в итоге выиграли. Затем встречались с нашими конкурентами за чемпионство, оба матча выиграли на выезде. Теперь готовимся к лиге чемпионов.⁃ Именно на матче за Суперкубок впервые был использован VAR, как оцените нововведение? - VAR в тот день нам, в принципе, не мешал. Я рад, что система будет. Многие соперники всегда недовольны чем-то, вместо того, чтобы играть, они ищут причины в судействе, наши соперники всегда обвиняют нас, что нам судьи помогают. Я думаю, если так уже пошло, пусть ставят нам VAR, чтобы всё было честно.⁃ Самый последний скандал с судейством связан с "Туроном". Как считаете, в гневных заявлениях клуба есть истина?- Там действительно судьи очень ошиблись, я сам смотрел момент. Я думаю, там даже слепой бы всё увидел. ⁃ Новый сезон вы начали с новым тренером, который, на самом деле, уже давно находится в структуре вашего клуба.- Не могу сказать, что это новый тренер. У него адаптации не было, футболисты знают его, нормально восприняли. После ухода Арвеладзе практически весь тренерский штаб сохранился. Я думаю, что мы идем по правильному пути.⁃ Ставятся какие-то определенные цели перед командой на предстоящий сезон? - Какие могут быть задачи, когда команда два года всё выигрывает. Задача – выиграть все игры. Других задач не вижу. Единственное что, сыграть в лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. ⁃ Тренер сказал, что будет уделять внимание молодежи. Как считаете сейчас в Узбекистане есть подрастающие настоящие звёзды будущего футбола?- Сейчас есть пару игроков, которые зарекомендовали себя и в "Пахтакоре", и в сборной. Ибрахимхалил Юлдашев, допустим, сейчас очень обсуждаемый футболист, много предложений по нему. Он уже сейчас спокойно может сыграть и в России, и в Европе. - Возвращение воспитанника Марлена Чобарова как происходило? - Наши скауты не ездили, он сам приехал в "Локомотив", его пригласил Андрей Федоров. И когда он ушел из "Локо", мы его два месяца смотрели у себя, и потом получилось, что тренеры оказались довольны, и мы подписали контракт.⁃ А какой рынок сейчас в приоритете у узбекских функционеров?- Мы сейчас будем больше делать ставку на своих воспитанников, потому что у руководства большие вопросы к легионерам.⁃ Следите ли за карьерами ваших соотечественников в Европе?- Конечно, следим. Это же наши ребята, они играют в национальной сборной.⁃ Что скажете о карьере Элдора Шомуродова и любви итальянских болельщиков?- Конечно, заслуженно его там уважают и любят. Но сейчас такой период у него… сдал не сдал, парень работоспособный и талантливый, просто у нападающих бывает такое время, когда не забиваешь, нервничаешь. Стоит ему пару-тройку мячей забить, и пойдёт дело.⁃ От вас в межсезонье ушёл Игорь Сергеев в Казахстан. В чем его сильные стороны?- Ну я думаю, что Сергеев последние два сезона был лучшим нападающим. Мы очень старались его оставить, потому что мы лучше, чем он из-за границы не привезли бы. Но увы.- В Казахстане предложили больше денег?- Дело не в деньгах, чуть в другом дело, не буду сейчас говорить. До конца боролись за него, чтобы оставить.⁃ Совсем скоро стартует групповой этап лиги чемпионов. За сколько дней команда вылетит в ОАЭ?- Мы прилетаем в ОАЭ 10 апреля, а первый матч 14-го. Говорят, что размещение капсульное будет. Обязательные тесты, перед каждой игрой будем сдавать тесты.⁃ Учитывая ограничения в связи с распространением вируса COVID, не боитесь лететь?- Чего уже бояться, два года всё это уже продолжается. Чего его бояться, если ты дома можешь также заразиться. ⁃ Не могу не спросить про Арвеладзе. Клуб и специалист расстались друзьями? - С Арвеладзе мы два года строили, потом дали результат. Специалист очень хороший, мы много чему у него научились. Тяжело было, конечно, когда он ушел, но жизнь продолжается. Мы хотели, чтобы он остался еще года на два, чтобы выстроил всю систему.- Вы стали чемпионом России в 2001 году в составе московского "Спартака". Следите за российским клубом?- Конечно, слежу! В этом сезоне победить им будет тяжело, потому что "Зенит" стабильно играет. Но в группу лиги чемпионов зайдут, думаю.

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2021

Максим Огненный

Максим Огненный

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Максим Огненный

фк "пахтакор", футбол, интервью