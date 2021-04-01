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Ирисметов откровенно о "Пахтакоре", VAR и будущих звездах футбола из Узбекистана
Ирисметов откровенно о "Пахтакоре", VAR и будущих звездах футбола из Узбекистана
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Максим Огненный. Футбольный "Пахтакор" начал новый сезон в соответствии со своим прошлогодним титулом. Действующий чемпион
2021-04-01T21:36+0500
2021-04-01T21:55+0500
спорт
фк "пахтакор"
футбол
интервью
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Максим Огненный. Футбольный "Пахтакор" начал новый сезон в соответствии со своим прошлогодним титулом. Действующий чемпион Узбекистана в марте впервые завоевал Суперкубок страны, а в трех стартовых матчах национального первенства одержал три победы над конкурентами в борьбе за золотые медали.Sputnik Узбекистан откровенно поговорил со спортивным директором клуба Джафаром Ирисметовым о закончившейся эре Арвеладзе, оценил трансферы межсезонья и выразил уверенность, что скоро в узбекском футболе зажгутся новые звезды с мировым именем.— Джафар, вас можно уже поздравить с первым титулом в новом сезоне. В каком состоянии команда вышла на матч в начале марта? - У нас были некоторые перемены после прошлого сезона. Несколько футболистов ушли, но мы сумели их заменить, взяли очень хороших игроков вместо, и начали с Суперкубка в Самарканде. Стартовали очень хорошо, важно было этот трофей выиграть, чтобы почувствовать свои силы.А дальше уже буквально через неделю начался чемпионат, первая играя была тяжелая, проигрывали 0:2, в итоге выиграли. Затем встречались с нашими конкурентами за чемпионство, оба матча выиграли на выезде. Теперь готовимся к лиге чемпионов.⁃ Именно на матче за Суперкубок впервые был использован VAR, как оцените нововведение? - VAR в тот день нам, в принципе, не мешал. Я рад, что система будет. Многие соперники всегда недовольны чем-то, вместо того, чтобы играть, они ищут причины в судействе, наши соперники всегда обвиняют нас, что нам судьи помогают. Я думаю, если так уже пошло, пусть ставят нам VAR, чтобы всё было честно.⁃ Самый последний скандал с судейством связан с "Туроном". Как считаете, в гневных заявлениях клуба есть истина?- Там действительно судьи очень ошиблись, я сам смотрел момент. Я думаю, там даже слепой бы всё увидел. ⁃ Новый сезон вы начали с новым тренером, который, на самом деле, уже давно находится в структуре вашего клуба.- Не могу сказать, что это новый тренер. У него адаптации не было, футболисты знают его, нормально восприняли. После ухода Арвеладзе практически весь тренерский штаб сохранился. Я думаю, что мы идем по правильному пути.⁃ Ставятся какие-то определенные цели перед командой на предстоящий сезон? - Какие могут быть задачи, когда команда два года всё выигрывает. Задача – выиграть все игры. Других задач не вижу. Единственное что, сыграть в лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году. ⁃ Тренер сказал, что будет уделять внимание молодежи. Как считаете сейчас в Узбекистане есть подрастающие настоящие звёзды будущего футбола?- Сейчас есть пару игроков, которые зарекомендовали себя и в "Пахтакоре", и в сборной. Ибрахимхалил Юлдашев, допустим, сейчас очень обсуждаемый футболист, много предложений по нему. Он уже сейчас спокойно может сыграть и в России, и в Европе. - Возвращение воспитанника Марлена Чобарова как происходило? - Наши скауты не ездили, он сам приехал в "Локомотив", его пригласил Андрей Федоров. И когда он ушел из "Локо", мы его два месяца смотрели у себя, и потом получилось, что тренеры оказались довольны, и мы подписали контракт.⁃ А какой рынок сейчас в приоритете у узбекских функционеров?- Мы сейчас будем больше делать ставку на своих воспитанников, потому что у руководства большие вопросы к легионерам.⁃ Следите ли за карьерами ваших соотечественников в Европе?- Конечно, следим. Это же наши ребята, они играют в национальной сборной.⁃ Что скажете о карьере Элдора Шомуродова и любви итальянских болельщиков?- Конечно, заслуженно его там уважают и любят. Но сейчас такой период у него… сдал не сдал, парень работоспособный и талантливый, просто у нападающих бывает такое время, когда не забиваешь, нервничаешь. Стоит ему пару-тройку мячей забить, и пойдёт дело.⁃ От вас в межсезонье ушёл Игорь Сергеев в Казахстан. В чем его сильные стороны?- Ну я думаю, что Сергеев последние два сезона был лучшим нападающим. Мы очень старались его оставить, потому что мы лучше, чем он из-за границы не привезли бы. Но увы.- В Казахстане предложили больше денег?- Дело не в деньгах, чуть в другом дело, не буду сейчас говорить. До конца боролись за него, чтобы оставить.⁃ Совсем скоро стартует групповой этап лиги чемпионов. За сколько дней команда вылетит в ОАЭ?- Мы прилетаем в ОАЭ 10 апреля, а первый матч 14-го. Говорят, что размещение капсульное будет. Обязательные тесты, перед каждой игрой будем сдавать тесты.⁃ Учитывая ограничения в связи с распространением вируса COVID, не боитесь лететь?- Чего уже бояться, два года всё это уже продолжается. Чего его бояться, если ты дома можешь также заразиться. ⁃ Не могу не спросить про Арвеладзе. Клуб и специалист расстались друзьями? - С Арвеладзе мы два года строили, потом дали результат. Специалист очень хороший, мы много чему у него научились. Тяжело было, конечно, когда он ушел, но жизнь продолжается. Мы хотели, чтобы он остался еще года на два, чтобы выстроил всю систему.- Вы стали чемпионом России в 2001 году в составе московского "Спартака". Следите за российским клубом?- Конечно, слежу! В этом сезоне победить им будет тяжело, потому что "Зенит" стабильно играет. Но в группу лиги чемпионов зайдут, думаю.
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фк "пахтакор", футбол, интервью

Ирисметов откровенно о "Пахтакоре", VAR и будущих звездах футбола из Узбекистана

21:36 01.04.2021 (обновлено: 21:55 01.04.2021)
749
© Фото из личного архива Джафара ИрисметоваСпортивный директор ФК "Пахтакор" Джафар Ирисметов во время тренировки игроков
Спортивный директор ФК Пахтакор Джафар Ирисметов во время тренировки игроков - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Фото из личного архива Джафара Ирисметова
Максим Огненный
Все материалы
Корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил со спортивным директором клуба "Пахтакор" Джафаром Ирисметовым о закончившейся эре Арвеладзе, обсудили и другие интересные темы.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik, Максим Огненный. Футбольный "Пахтакор" начал новый сезон в соответствии со своим прошлогодним титулом. Действующий чемпион Узбекистана в марте впервые завоевал Суперкубок страны, а в трех стартовых матчах национального первенства одержал три победы над конкурентами в борьбе за золотые медали.
© Фото из личного архива Джафара ИрисметоваСпортивный директор ФК "Пахтакор" Джафар Ирисметов
Спортивный директор ФК Пахтакор Джафар Ирисметов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Спортивный директор ФК "Пахтакор" Джафар Ирисметов
© Фото из личного архива Джафара Ирисметова
Sputnik Узбекистан откровенно поговорил со спортивным директором клуба Джафаром Ирисметовым о закончившейся эре Арвеладзе, оценил трансферы межсезонья и выразил уверенность, что скоро в узбекском футболе зажгутся новые звезды с мировым именем.
— Джафар, вас можно уже поздравить с первым титулом в новом сезоне. В каком состоянии команда вышла на матч в начале марта?
- У нас были некоторые перемены после прошлого сезона. Несколько футболистов ушли, но мы сумели их заменить, взяли очень хороших игроков вместо, и начали с Суперкубка в Самарканде. Стартовали очень хорошо, важно было этот трофей выиграть, чтобы почувствовать свои силы.
© Фото из личного архива Джафара ИрисметоваСпортивный директор ФК "Пахтакор" Джафар Ирисметов с очередным трофеем клуба
Спортивный директор ФК Пахтакор Джафар Ирисметов с очередным трофеем клуба - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Спортивный директор ФК "Пахтакор" Джафар Ирисметов с очередным трофеем клуба
© Фото из личного архива Джафара Ирисметова
А дальше уже буквально через неделю начался чемпионат, первая играя была тяжелая, проигрывали 0:2, в итоге выиграли. Затем встречались с нашими конкурентами за чемпионство, оба матча выиграли на выезде. Теперь готовимся к лиге чемпионов.
⁃ Именно на матче за Суперкубок впервые был использован VAR, как оцените нововведение?
- VAR в тот день нам, в принципе, не мешал. Я рад, что система будет. Многие соперники всегда недовольны чем-то, вместо того, чтобы играть, они ищут причины в судействе, наши соперники всегда обвиняют нас, что нам судьи помогают. Я думаю, если так уже пошло, пусть ставят нам VAR, чтобы всё было честно.
⁃ Самый последний скандал с судейством связан с "Туроном". Как считаете, в гневных заявлениях клуба есть истина?
- Там действительно судьи очень ошиблись, я сам смотрел момент. Я думаю, там даже слепой бы всё увидел.
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⁃ Новый сезон вы начали с новым тренером, который, на самом деле, уже давно находится в структуре вашего клуба.
- Не могу сказать, что это новый тренер. У него адаптации не было, футболисты знают его, нормально восприняли. После ухода Арвеладзе практически весь тренерский штаб сохранился. Я думаю, что мы идем по правильному пути.
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Ставятся какие-то определенные цели перед командой на предстоящий сезон?
- Какие могут быть задачи, когда команда два года всё выигрывает. Задача – выиграть все игры. Других задач не вижу. Единственное что, сыграть в лиге чемпионов лучше, чем в прошлом году.
⁃ Тренер сказал, что будет уделять внимание молодежи. Как считаете сейчас в Узбекистане есть подрастающие настоящие звёзды будущего футбола?
- Сейчас есть пару игроков, которые зарекомендовали себя и в "Пахтакоре", и в сборной. Ибрахимхалил Юлдашев, допустим, сейчас очень обсуждаемый футболист, много предложений по нему. Он уже сейчас спокойно может сыграть и в России, и в Европе.
- Возвращение воспитанника Марлена Чобарова как происходило?
- Наши скауты не ездили, он сам приехал в "Локомотив", его пригласил Андрей Федоров. И когда он ушел из "Локо", мы его два месяца смотрели у себя, и потом получилось, что тренеры оказались довольны, и мы подписали контракт.
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⁃ А какой рынок сейчас в приоритете у узбекских функционеров?
- Мы сейчас будем больше делать ставку на своих воспитанников, потому что у руководства большие вопросы к легионерам.
⁃ Следите ли за карьерами ваших соотечественников в Европе?
- Конечно, следим. Это же наши ребята, они играют в национальной сборной.
⁃ Что скажете о карьере Элдора Шомуродова и любви итальянских болельщиков?
- Конечно, заслуженно его там уважают и любят. Но сейчас такой период у него… сдал не сдал, парень работоспособный и талантливый, просто у нападающих бывает такое время, когда не забиваешь, нервничаешь. Стоит ему пару-тройку мячей забить, и пойдёт дело.
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21 января, 16:14
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⁃ От вас в межсезонье ушёл Игорь Сергеев в Казахстан. В чем его сильные стороны?
- Ну я думаю, что Сергеев последние два сезона был лучшим нападающим. Мы очень старались его оставить, потому что мы лучше, чем он из-за границы не привезли бы. Но увы.
- В Казахстане предложили больше денег?
- Дело не в деньгах, чуть в другом дело, не буду сейчас говорить. До конца боролись за него, чтобы оставить.
⁃ Совсем скоро стартует групповой этап лиги чемпионов. За сколько дней команда вылетит в ОАЭ?
- Мы прилетаем в ОАЭ 10 апреля, а первый матч 14-го. Говорят, что размещение капсульное будет. Обязательные тесты, перед каждой игрой будем сдавать тесты.
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⁃ Учитывая ограничения в связи с распространением вируса COVID, не боитесь лететь?
- Чего уже бояться, два года всё это уже продолжается. Чего его бояться, если ты дома можешь также заразиться.
⁃ Не могу не спросить про Арвеладзе. Клуб и специалист расстались друзьями?
- С Арвеладзе мы два года строили, потом дали результат. Специалист очень хороший, мы много чему у него научились. Тяжело было, конечно, когда он ушел, но жизнь продолжается. Мы хотели, чтобы он остался еще года на два, чтобы выстроил всю систему.
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Главным тренером ФК "Пахтакор" стал Питер Хюистра
15 января, 17:56
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- Вы стали чемпионом России в 2001 году в составе московского "Спартака". Следите за российским клубом?
- Конечно, слежу! В этом сезоне победить им будет тяжело, потому что "Зенит" стабильно играет. Но в группу лиги чемпионов зайдут, думаю.
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