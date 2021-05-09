https://uz.sputniknews.ru/20210509/18656528.html

Президент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов

Президент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов

В республике создадут электронную базу данных об участниках войны. Кроме того, поручено увеличить количество специальных сайтов, интернет-ресурсов на военную... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T19:43+0500

2021-05-09T19:43+0500

2021-05-09T19:43+0500

общество

ветераны

день памяти и почестей

шавкат мирзиёев

9 мая — гордимся, помним, чтим

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Книга памяти почти двух миллионов участников Второй мировой войны будет создана в Узбекистане, ее данные также будут переведены в электронный формат, заявил президент Шавкат Мирзиеев.Глава государства поручил правительству подготовить проект постановления о создании электронной базы данных об участниках войны и увеличении количества специальных сайтов, интернет-ресурсов на данную тему. Глава республики напомнил, что в прошлом году в Ташкенте к 75-летию Победы был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". За год, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, комплекс посетили около 250 тысяч узбекистанцев и зарубежных гостей.Почитание ветеранов войны и труда, увековечение их памяти узбекистанцы всегда будут считать своим священным долгом, отметил Шавкат Мирзиёев. "Сегодня нам, всем народам мира чрезвычайно важно извлекать уроки из страшной Второй мировой войны", - подчеркнул глава республики. В соответствии с указом президента в связи с празднованием 76-летия Победы над фашизмом участники войны получат единовременное поощрение в размере 12 миллионов сумов (более 1,1 тысячи долларов).Для справки: в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://uz.sputniknews.ru/20210509/poluistlevshiy-medalon-lojka-i-pryajka-ostanki-geroya-uzbekistantsa-zaxoroneny-na-rodine-18652051.html

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ветераны, день памяти и почестей, шавкат мирзиёев, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан