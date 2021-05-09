Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210509/18656528.html
Президент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов
Президент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов
В республике создадут электронную базу данных об участниках войны. Кроме того, поручено увеличить количество специальных сайтов, интернет-ресурсов на военную... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T19:43+0500
2021-05-09T19:43+0500
общество
ветераны
день памяти и почестей
шавкат мирзиёев
9 мая — гордимся, помним, чтим
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18653253_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_9e952d5cc33dab7c9f478b4effc933d7.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Книга памяти почти двух миллионов участников Второй мировой войны будет создана в Узбекистане, ее данные также будут переведены в электронный формат, заявил президент Шавкат Мирзиеев.Глава государства поручил правительству подготовить проект постановления о создании электронной базы данных об участниках войны и увеличении количества специальных сайтов, интернет-ресурсов на данную тему. Глава республики напомнил, что в прошлом году в Ташкенте к 75-летию Победы был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". За год, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, комплекс посетили около 250 тысяч узбекистанцев и зарубежных гостей.Почитание ветеранов войны и труда, увековечение их памяти узбекистанцы всегда будут считать своим священным долгом, отметил Шавкат Мирзиёев. "Сегодня нам, всем народам мира чрезвычайно важно извлекать уроки из страшной Второй мировой войны", - подчеркнул глава республики. В соответствии с указом президента в связи с празднованием 76-летия Победы над фашизмом участники войны получат единовременное поощрение в размере 12 миллионов сумов (более 1,1 тысячи долларов).Для справки: в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://uz.sputniknews.ru/20210509/poluistlevshiy-medalon-lojka-i-pryajka-ostanki-geroya-uzbekistantsa-zaxoroneny-na-rodine-18652051.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18653253_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_87c8297380c0f6bf2f480e3f2635319e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ветераны, день памяти и почестей, шавкат мирзиёев, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан

Президент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов

19:43 09.05.2021
1310
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе "Ода стойкости"
Президент Шавкат Мирзиёев возложил цветы в мемориальном комплексе Ода стойкости - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
В республике создадут электронную базу данных об участниках войны. Кроме того, поручено увеличить количество специальных сайтов, интернет-ресурсов на военную тематику.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Книга памяти почти двух миллионов участников Второй мировой войны будет создана в Узбекистане, ее данные также будут переведены в электронный формат, заявил президент Шавкат Мирзиеев.
Глава государства поручил правительству подготовить проект постановления о создании электронной базы данных об участниках войны и увеличении количества специальных сайтов, интернет-ресурсов на данную тему.
Изучив положительный опыт в этой сфере таких стран, как Россия, Беларусь, Казахстан, мы должны осуществить такую практическую работу и в Узбекистане.
Президент Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
Глава республики напомнил, что в прошлом году в Ташкенте к 75-летию Победы был построен мемориальный комплекс "Парк Победы". За год, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса, комплекс посетили около 250 тысяч узбекистанцев и зарубежных гостей.
Почитание ветеранов войны и труда, увековечение их памяти узбекистанцы всегда будут считать своим священным долгом, отметил Шавкат Мирзиёев.
Передача останков красноармейца из Самаркандской области Бобирахима Абдуллаева родным - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
Общество
Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца
13:15
1234
19
"Сегодня нам, всем народам мира чрезвычайно важно извлекать уроки из страшной Второй мировой войны", - подчеркнул глава республики.
В соответствии с указом президента в связи с празднованием 76-летия Победы над фашизмом участники войны получат единовременное поощрение в размере 12 миллионов сумов (более 1,1 тысячи долларов).
Для справки: в республике проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
800000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:00Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
19:43Президент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов
19:15Фашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая
18:36Спустя года Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне
17:41С благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"
15:57Президент: мы должны гордиться великим подвигом узбекского народа
15:02Ташкент помнит: на Волгоградском кладбище почтили героев Великой Отечественной
15:01Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн
13:59Борцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались
13:45Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне
13:15Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца
13:02В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
12:40Путин: мы всегда будем помнить, что это величественный подвиг именно советского народа
12:16В Ташкентский зоопарк привезут слоненка из Москвы
11:57Парад Победы на Красной площади в Москве - полная версия
10:54Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время
07:57Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму и спасенная панорама
ВчераПацаны еще, мы боялись не успеть повоевать: ветеран о фронтовых глупостях и пуле в котелке
ВчераХокимияту Ташкента вернули 80% акций "Пахтакора" — Никимбаев
ВчераВласти Узбекистана приостановили полеты в Индию и Турцию