Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210509/kak-uzbekskiy-ofitser-chetyrex-nemetskix-generalov-ubedil-sdatsya--video-18656725.html
Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
Чингиз Залялютдинов прошел войну от украинских лесов до Кёнигсберга и Берлина, не раз был на волосок от смерти и даже в последние дни войны думал, что больше... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T20:00+0500
2021-05-09T20:00+0500
видео
день победы
великая отечественная война
9 мая — гордимся, помним, чтим
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18655915_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78c685ccda3986983a38646de9e403ed.jpg
Чингизу Кабировичу было всего 16 лет, когда началась война, а на фронт он попал в 1943-м, хотя рвался туда с первых дней и даже ночевал у военкомата, лишь бы отправили на передовую.Первый же бой чуть не стал роковым для новобранца: пуля пробила походный котелок, когда солдат пил из него похлебку, высунувшись из окопа. Старшина сказал тогда бойцу: "Долгая жизнь тебе заказана, сынок", а после не смог сдержать слез.Были у Залялютдинова за годы войны и ранение, и нелепая травма, и трогательная встреча с отцом в госпитале. А в мае 1945 года он в качестве парламентера оказался в самом логове врага — один без оружия и знания немецкого. О перипетиях военной службы и мальчишеских глупостях на фронте читайте в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/te-kto-bral-berlin-general-antonov-o-geroyax-uzbekistantsax-i-poslednix-dnyax-voyny-18632746.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18655915_212:0:1172:720_1920x0_80_0_0_6448a125c309577f27db5d0c0ec45f9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
день победы, великая отечественная война, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан

Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео

20:00 09.05.2021
2767
Чингиз Залялютдинов прошел войну от украинских лесов до Кёнигсберга и Берлина, не раз был на волосок от смерти и даже в последние дни войны думал, что больше не вернется домой. Оказавшись в штабе противника, он не растерялся и показал врагу, кто тут победитель.
Чингизу Кабировичу было всего 16 лет, когда началась война, а на фронт он попал в 1943-м, хотя рвался туда с первых дней и даже ночевал у военкомата, лишь бы отправили на передовую.
Первый же бой чуть не стал роковым для новобранца: пуля пробила походный котелок, когда солдат пил из него похлебку, высунувшись из окопа. Старшина сказал тогда бойцу: "Долгая жизнь тебе заказана, сынок", а после не смог сдержать слез.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Берлинская стратегическая наступательная операция с 16 апреля по 8 мая 1945 года. Вид с самолета на Берлин. Май 1945 года. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2021
Общество
Те, кто брал Берлин: генерал Антонов о героях-узбекистанцах и последних днях войны
7 мая, 08:19
5060
Были у Залялютдинова за годы войны и ранение, и нелепая травма, и трогательная встреча с отцом в госпитале. А в мае 1945 года он в качестве парламентера оказался в самом логове врага — один без оружия и знания немецкого.

"Слышу, — "Хенде хох!" Привели меня в штаб, а там сидят четыре немецких генерала. Ну, думаю, все: сейчас выведут, пулю в затылок и готов. Языка не знаю, товарищи мои не пришли, как им объяснить, чтобы они сдавались? Беру карту, карандаш и начинаю им чертить, объяснять: туда пойдете — "пух-пух!" Конец вам. Сюда — тоже не пройти. Гляжу, генералы сидят, головой кивают. А тут и наш командир бригады на "Виллисе" приезжает. Война, говорит, кончилась", — вспоминает ветеран.

О перипетиях военной службы и мальчишеских глупостях на фронте читайте в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан.
1420000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:00Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
19:43Президент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов
19:15Фашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая
18:36Спустя года Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне
17:41С благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"
15:57Президент: мы должны гордиться великим подвигом узбекского народа
15:02Ташкент помнит: на Волгоградском кладбище почтили героев Великой Отечественной
15:01Узбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн
13:59Борцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались
13:45Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне
13:15Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца
13:02В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
12:40Путин: мы всегда будем помнить, что это величественный подвиг именно советского народа
12:16В Ташкентский зоопарк привезут слоненка из Москвы
11:57Парад Победы на Красной площади в Москве - полная версия
10:54Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время
07:57Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму и спасенная панорама
ВчераПацаны еще, мы боялись не успеть повоевать: ветеран о фронтовых глупостях и пуле в котелке
ВчераХокимияту Ташкента вернули 80% акций "Пахтакора" — Никимбаев
ВчераВласти Узбекистана приостановили полеты в Индию и Турцию