https://uz.sputniknews.ru/20210509/kak-uzbekskiy-ofitser-chetyrex-nemetskix-generalov-ubedil-sdatsya--video-18656725.html

Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео

Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео

Чингиз Залялютдинов прошел войну от украинских лесов до Кёнигсберга и Берлина, не раз был на волосок от смерти и даже в последние дни войны думал, что больше... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T20:00+0500

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видео

день победы

великая отечественная война

9 мая — гордимся, помним, чтим

узбекистан

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Чингизу Кабировичу было всего 16 лет, когда началась война, а на фронт он попал в 1943-м, хотя рвался туда с первых дней и даже ночевал у военкомата, лишь бы отправили на передовую.Первый же бой чуть не стал роковым для новобранца: пуля пробила походный котелок, когда солдат пил из него похлебку, высунувшись из окопа. Старшина сказал тогда бойцу: "Долгая жизнь тебе заказана, сынок", а после не смог сдержать слез.Были у Залялютдинова за годы войны и ранение, и нелепая травма, и трогательная встреча с отцом в госпитале. А в мае 1945 года он в качестве парламентера оказался в самом логове врага — один без оружия и знания немецкого. О перипетиях военной службы и мальчишеских глупостях на фронте читайте в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210507/te-kto-bral-berlin-general-antonov-o-geroyax-uzbekistantsax-i-poslednix-dnyax-voyny-18632746.html

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день победы, великая отечественная война, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан