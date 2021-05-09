https://uz.sputniknews.ru/20210509/kak-uzbekskiy-ofitser-chetyrex-nemetskix-generalov-ubedil-sdatsya--video-18656725.html
Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
Чингиз Залялютдинов прошел войну от украинских лесов до Кёнигсберга и Берлина, не раз был на волосок от смерти и даже в последние дни войны думал, что больше... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T20:00+0500
2021-05-09T20:00+0500
2021-05-09T20:00+0500
видео
день победы
великая отечественная война
9 мая — гордимся, помним, чтим
узбекистан
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Чингизу Кабировичу было всего 16 лет, когда началась война, а на фронт он попал в 1943-м, хотя рвался туда с первых дней и даже ночевал у военкомата, лишь бы отправили на передовую.Первый же бой чуть не стал роковым для новобранца: пуля пробила походный котелок, когда солдат пил из него похлебку, высунувшись из окопа. Старшина сказал тогда бойцу: "Долгая жизнь тебе заказана, сынок", а после не смог сдержать слез.Были у Залялютдинова за годы войны и ранение, и нелепая травма, и трогательная встреча с отцом в госпитале. А в мае 1945 года он в качестве парламентера оказался в самом логове врага — один без оружия и знания немецкого. О перипетиях военной службы и мальчишеских глупостях на фронте читайте в полной версии интервью на сайте Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210507/te-kto-bral-berlin-general-antonov-o-geroyax-uzbekistantsax-i-poslednix-dnyax-voyny-18632746.html
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день победы, великая отечественная война, 9 мая — гордимся, помним, чтим, узбекистан
Как узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
Чингиз Залялютдинов прошел войну от украинских лесов до Кёнигсберга и Берлина, не раз был на волосок от смерти и даже в последние дни войны думал, что больше не вернется домой. Оказавшись в штабе противника, он не растерялся и показал врагу, кто тут победитель.
Чингизу Кабировичу было всего 16 лет, когда началась война, а на фронт он попал в 1943-м, хотя рвался туда с первых дней и даже ночевал у военкомата, лишь бы отправили на передовую.
Первый же бой чуть не стал роковым для новобранца: пуля пробила походный котелок, когда солдат пил из него похлебку, высунувшись из окопа. Старшина сказал тогда бойцу: "Долгая жизнь тебе заказана, сынок", а после не смог сдержать слез.
Были у Залялютдинова за годы войны и ранение, и нелепая травма, и трогательная встреча с отцом в госпитале. А в мае 1945 года он в качестве парламентера оказался в самом логове врага — один без оружия и знания немецкого.
"Слышу, — "Хенде хох!" Привели меня в штаб, а там сидят четыре немецких генерала. Ну, думаю, все: сейчас выведут, пулю в затылок и готов. Языка не знаю, товарищи мои не пришли, как им объяснить, чтобы они сдавались? Беру карту, карандаш и начинаю им чертить, объяснять: туда пойдете — "пух-пух!" Конец вам. Сюда — тоже не пройти. Гляжу, генералы сидят, головой кивают. А тут и наш командир бригады на "Виллисе" приезжает. Война, говорит, кончилась", — вспоминает ветеран.
О перипетиях военной службы и мальчишеских глупостях на фронте читайте в полной версии интервью
на сайте Sputnik Узбекистан
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