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Не противники, а гости: парад Победы в Москве посетили представители немецкого бундестага
Не противники, а гости: парад Победы в Москве посетили представители немецкого бундестага
На Красной площади в Москве 9 мая состоялся праздничный парад в честь 76-й годовщины Победы над фашизмом. В торжествах приняли участие и зарубежные гости. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T23:31+0500
2021-05-09T23:31+0500
в мире
парад победы
день победы
германия
9 мая — гордимся, помним, чтим
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В праздничном параде в Москве по случаю 76-й годовщины Победы над фашистской Германией приняли участие несколько зарубежных гостей. От ФРГ на мероприятии присутствовали депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции партии Михаэль Шлик.В организации посещения гостям помогли немецкая редакция дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ, сообщает РИА Новости. Михаэль Шлик признался, что старается приезжать в Москву на каждый День Победы.В свою очередь представитель Левой партии Дэм подчеркнул, что его не раздражает и не тревожит лязг военной техники, он спокойно относится к демонстрации военной силы России.Дэм добавил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником. Политик уверен, что необходима просветительская работа, чтобы донести до большинства граждан: фашизм — это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше. "С этим посылом 8 мая можно сделать государственным праздником и днем памяти для широкого большинства, а не только для меньшинства", — заключил немецкий гость.Среди зарубежных высоких гостей в Параде Победы принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вместе с Владимиром Путиным он возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, а также цветы к монументам в честь городов-героев. Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве в воскресенье при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.
https://uz.sputniknews.ru/20210509/na-krasnoy-ploschadi-v-moskve-proxodit-parad-pobedy--18651222.html
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парад победы, день победы, германия, 9 мая — гордимся, помним, чтим

Не противники, а гости: парад Победы в Москве посетили представители немецкого бундестага

23:31 09.05.2021
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© Sputnik / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкВоенный парад в честь 76-й годовщины Победы
Военный парад в честь 76-й годовщины Победы - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Sputnik / Юлия Зырянова
/
Перейти в фотобанк
На Красной площади в Москве 9 мая состоялся праздничный парад в честь 76-й годовщины Победы над фашизмом. В торжествах приняли участие и зарубежные гости.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В праздничном параде в Москве по случаю 76-й годовщины Победы над фашистской Германией приняли участие несколько зарубежных гостей. От ФРГ на мероприятии присутствовали депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции партии Михаэль Шлик.
В организации посещения гостям помогли немецкая редакция дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ, сообщает РИА Новости.
Михаэль Шлик признался, что старается приезжать в Москву на каждый День Победы.
"Я стараюсь совершать эту поездку каждый год 9 мая, потому что чувствую необходимость выразить благодарность за освобождение, за победу над фашизмом. Политическая ситуация может быть разной, могут быть разногласия. Но это событие для меня очень важно, и, несмотря на пандемию, я не упустил возможность приехать сюда", — заявил он.
В свою очередь представитель Левой партии Дэм подчеркнул, что его не раздражает и не тревожит лязг военной техники, он спокойно относится к демонстрации военной силы России.
"Удовлетворение тем, что бронированные гусеницы танков, которые едут здесь, а также летающие над нами военные истребители звучат плохо для ушей представителей большого капитала, а для моих ушей это звучит хорошо и освобождает", — пояснил он.
Дэм добавил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником. Политик уверен, что необходима просветительская работа, чтобы донести до большинства граждан: фашизм — это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше.
Парад Победы в Москве. Прямая трансляция - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
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Парад Победы на Красной площади в Москве - полная версия
Вчера, 11:57
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"С этим посылом 8 мая можно сделать государственным праздником и днем памяти для широкого большинства, а не только для меньшинства", — заключил немецкий гость.
Среди зарубежных высоких гостей в Параде Победы принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вместе с Владимиром Путиным он возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, а также цветы к монументам в честь городов-героев.
Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве в воскресенье при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.
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