https://uz.sputniknews.ru/20210509/ne-protivniki-a-gosti-parad-pobedy-v-moskve-posetili-predstaviteli-nemetskogo-bundestaga-18657470.html

Не противники, а гости: парад Победы в Москве посетили представители немецкого бундестага

Не противники, а гости: парад Победы в Москве посетили представители немецкого бундестага

На Красной площади в Москве 9 мая состоялся праздничный парад в честь 76-й годовщины Победы над фашизмом. В торжествах приняли участие и зарубежные гости. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T23:31+0500

2021-05-09T23:31+0500

2021-05-09T23:31+0500

в мире

парад победы

день победы

германия

9 мая — гордимся, помним, чтим

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. В праздничном параде в Москве по случаю 76-й годовщины Победы над фашистской Германией приняли участие несколько зарубежных гостей. От ФРГ на мероприятии присутствовали депутат бундестага от Левой партии (Die Linke) Дитер Дэм и пресс-секретарь парламентской фракции партии Михаэль Шлик.В организации посещения гостям помогли немецкая редакция дирекции иновещания МИА "Россия сегодня" и РФПИ, сообщает РИА Новости. Михаэль Шлик признался, что старается приезжать в Москву на каждый День Победы.В свою очередь представитель Левой партии Дэм подчеркнул, что его не раздражает и не тревожит лязг военной техники, он спокойно относится к демонстрации военной силы России.Дэм добавил, что его партия предлагает объявить 8 мая государственным праздником. Политик уверен, что необходима просветительская работа, чтобы донести до большинства граждан: фашизм — это волна нападок против вас, ваших социальных прав, против вашей заинтересованности в заработной плате и пенсии получше. "С этим посылом 8 мая можно сделать государственным праздником и днем памяти для широкого большинства, а не только для меньшинства", — заключил немецкий гость.Среди зарубежных высоких гостей в Параде Победы принял участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Вместе с Владимиром Путиным он возложил венок к могиле Неизвестного Солдата, а также цветы к монументам в честь городов-героев. Парад в честь 76-й годовщины Победы состоялся в Москве в воскресенье при участии более 12 тысяч военнослужащих и с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов.

https://uz.sputniknews.ru/20210509/na-krasnoy-ploschadi-v-moskve-proxodit-parad-pobedy--18651222.html

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парад победы, день победы, германия, 9 мая — гордимся, помним, чтим