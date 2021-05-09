https://uz.sputniknews.ru/20210509/spustya-goda-rustam-sagdullaev-vnov-spel-pesnyu-iz-kultovogo-filma-o-voyne-18655946.html

Спустя года Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне

Спустя года Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне

Всего в проекте приняли участие более 1000 человек - профессиональные музыканты и любители, представители интеллигенции, дети и ветераны. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T18:36+0500

2021-05-09T18:36+0500

2021-05-09T18:36+0500

культура

рустам сагдуллаев

росатом

аэс

песня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/68/05/680592_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_104d8ca263c3895d130955a4c588903e.jpg

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Госкорпорация "Росатом" при поддержке Россотрудничества инициировала проект под названием "10 песен атомных городов". В едином музыкальном порыве объединились творческие люди из Узбекистана, Казахстана, России и Азербайджана. Все они - представители разных возрастов и профессий, живущие и работающие в "атомградах" - ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях), городах расположения АЭС и других предприятий атомной отрасли.Внимание пользователей сети особенно привлекла популярная композиция смуглянка, которая впервые прозвучала в картине "В бой идут одни старики..." Среди исполнителей - советский и узбекский актер и режиссер, прославившийся ролью Ромео в этом фильме, Рустам Сагдуллаев.Идейный вдохновитель и продюсер проекта Тимур Ведерников, сопродюсером и идеологическим спонсором проекта выступил директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом" Андрей Полосин.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рустам сагдуллаев, росатом, аэс, песня