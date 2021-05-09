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https://uz.sputniknews.ru/20210509/spustya-goda-rustam-sagdullaev-vnov-spel-pesnyu-iz-kultovogo-filma-o-voyne-18655946.html
Спустя года Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне
Спустя года Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне
Всего в проекте приняли участие более 1000 человек - профессиональные музыканты и любители, представители интеллигенции, дети и ветераны. 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T18:36+0500
2021-05-09T18:36+0500
культура
рустам сагдуллаев
росатом
аэс
песня
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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Госкорпорация "Росатом" при поддержке Россотрудничества инициировала проект под названием "10 песен атомных городов". В едином музыкальном порыве объединились творческие люди из Узбекистана, Казахстана, России и Азербайджана. Все они - представители разных возрастов и профессий, живущие и работающие в "атомградах" - ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях), городах расположения АЭС и других предприятий атомной отрасли.Внимание пользователей сети особенно привлекла популярная композиция смуглянка, которая впервые прозвучала в картине "В бой идут одни старики..." Среди исполнителей - советский и узбекский актер и режиссер, прославившийся ролью Ромео в этом фильме, Рустам Сагдуллаев.Идейный вдохновитель и продюсер проекта Тимур Ведерников, сопродюсером и идеологическим спонсором проекта выступил директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом" Андрей Полосин.
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рустам сагдуллаев, росатом, аэс, песня

Спустя года Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне

18:36 09.05.2021
85
© Sputnik / Екатерина ЧесноковаАктер Рустам Сагдуллаев
Актер Рустам Сагдуллаев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Всего в проекте приняли участие более 1000 человек - профессиональные музыканты и любители, представители интеллигенции, дети и ветераны.
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Госкорпорация "Росатом" при поддержке Россотрудничества инициировала проект под названием "10 песен атомных городов".
В едином музыкальном порыве объединились творческие люди из Узбекистана, Казахстана, России и Азербайджана. Все они - представители разных возрастов и профессий, живущие и работающие в "атомградах" - ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях), городах расположения АЭС и других предприятий атомной отрасли.
Внимание пользователей сети особенно привлекла популярная композиция смуглянка, которая впервые прозвучала в картине "В бой идут одни старики..." Среди исполнителей - советский и узбекский актер и режиссер, прославившийся ролью Ромео в этом фильме, Рустам Сагдуллаев.
Идейный вдохновитель и продюсер проекта Тимур Ведерников, сопродюсером и идеологическим спонсором проекта выступил директор Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпорации "Росатом" Андрей Полосин.
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