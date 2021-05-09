https://uz.sputniknews.ru/20210509/tashkent-pomnit-na-volgogradskom-kladbische-pochtili-geroev-velikoy-otechestvennoy-18655219.html
Ташкент помнит: на Волгоградском кладбище почтили героев Великой Отечественной
Ташкент помнит: на Волгоградском кладбище почтили героев Великой Отечественной
В Узбекистане отмечают 76-ю годовщину Победы над фашистской Германией. Основные торжества состоялись в Парке Победы, а также в мемориальном комплексе "Братские... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T15:02+0500
2021-05-09T15:02+0500
2021-05-09T15:02+0500
видео
олег мальгинов
день победы
9 мая — гордимся, помним, чтим
ташкент
узбекистан
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Несмотря на дождливую погоду, на Волгоградском кладбище Ташкента утром 9 мая было многолюдно. Тысячи горожан пришли почтить память павших героев, которые своей жизнью заплатили за мирное небо и свободу родной страны.К Вечному огню возложили цветы сотрудники дипломатических миссий иностранных государств. В церемонии принял участие посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов, руководство представительства Россотрудничества и другие почетные гости.Ташкентцы пришли почтить память своих героев с портретами отцов, бабушек, дедушек и прадедушек. Весь мемориал утопает в венках и алых букетах. Как прошла акция памяти, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20210509/mirziyoev-pochtil-pamyat-soldat-pavshix-za-pobedu-vo-vtoroy-mirovoy-voyne-18653799.html
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олег мальгинов, день победы, 9 мая — гордимся, помним, чтим, ташкент, узбекистан
Ташкент помнит: на Волгоградском кладбище почтили героев Великой Отечественной
В Узбекистане отмечают 76-ю годовщину Победы над фашистской Германией. Основные торжества состоялись в Парке Победы, а также в мемориальном комплексе "Братские могилы".
Несмотря на дождливую погоду, на Волгоградском кладбище Ташкента утром 9 мая было многолюдно. Тысячи горожан пришли почтить память павших героев, которые своей жизнью заплатили за мирное небо и свободу родной страны.
К Вечному огню возложили цветы сотрудники дипломатических миссий иностранных государств. В церемонии принял участие посол Российской Федерации в Узбекистане Олег Мальгинов, руководство представительства Россотрудничества и другие почетные гости.
Ташкентцы пришли почтить память своих героев с портретами отцов, бабушек, дедушек и прадедушек. Весь мемориал утопает в венках и алых букетах.
Как прошла акция памяти, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан
.