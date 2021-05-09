Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210509/v-tashkentskiy-zoopark-privezut-slonenka-iz-moskvy-18651524.html
В Ташкентский зоопарк привезут слоненка из Москвы
В Ташкентский зоопарк привезут слоненка из Москвы
Будут организованы командировки сотрудников Ташкентского зоопарка в Москву для стажировки по вопросам ветеринарии и зоотехники, договорились также о выездах... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-09T12:16+0500
2021-05-09T12:17+0500
общество
слон
ташкентский зоопарк
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/454/33/4543375_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_71974ce45d72d6de24716c283f896b84.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Несколько дней назад делегация Ташкентского зоопарка вернулась из Москвы, где проходили выборы президента ЕАРАЗА (Евро-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов). Об этом сообщили в пресс-службе столичного зверинца.По итогам голосования президентом ЕАРАЗА стала Светлана Акулова - Генеральный директор Московского зоопарка.Представители Ташкентского зоопарка провели встречи также со своими московскими коллегами и договорились об обмене опытом по вопросам работы с животными в условиях неволи. Решено организовывать командировки сотрудников Ташкентского зоопарка в Москву для стажировки по вопросам ветеринарии и зоотехники, договорились также о выездах специалистов Московского зоопарка к Узбекистан с целью проведения тренингов с животными (школа киперов). Вместе с тем зоопарк российской столицы постановил передать азиатского слоненка Филимона в зоопарк Ташкента. Для него будут созданы достойные условия для содержания и дружелюбного принятия его слонихой Путри в свою компанию.Ташкенские зоологи подписали также меморандумы о взаимопонимании с зоопарками города Баку и Ереван.
https://uz.sputniknews.ru/20210329/naydennogo-v-samarkande-lvyonka-dostavili-v-tashkentskiy-zoopark--video-18006620.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/454/33/4543375_0:0:900:675_1920x0_80_0_0_d72a483aff932a4bdb8b125ef30b19b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
слон, ташкентский зоопарк, москва

В Ташкентский зоопарк привезут слоненка из Москвы

12:16 09.05.2021 (обновлено: 12:17 09.05.2021)
337
© REUTERS / Athit PerawongmethaСлоненок плавает в бассейне
Слоненок плавает в бассейне - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.05.2021
© REUTERS / Athit Perawongmetha
Будут организованы командировки сотрудников Ташкентского зоопарка в Москву для стажировки по вопросам ветеринарии и зоотехники, договорились также о выездах специалистов Московского зоопарка к Узбекистан с целью проведения тренингов с животными (школа киперов).
ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Несколько дней назад делегация Ташкентского зоопарка вернулась из Москвы, где проходили выборы президента ЕАРАЗА (Евро-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов). Об этом сообщили в пресс-службе столичного зверинца.
По итогам голосования президентом ЕАРАЗА стала Светлана Акулова - Генеральный директор Московского зоопарка.
Представители Ташкентского зоопарка провели встречи также со своими московскими коллегами и договорились об обмене опытом по вопросам работы с животными в условиях неволи. Решено организовывать командировки сотрудников Ташкентского зоопарка в Москву для стажировки по вопросам ветеринарии и зоотехники, договорились также о выездах специалистов Московского зоопарка к Узбекистан с целью проведения тренингов с животными (школа киперов).
Челябинский зоозащитник К. Даллакян и львенок Симба - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Общество
Найденного в Самарканде львёнка доставили в Ташкентский зоопарк — видео
29 марта, 12:34
863
Вместе с тем зоопарк российской столицы постановил передать азиатского слоненка Филимона в зоопарк Ташкента. Для него будут созданы достойные условия для содержания и дружелюбного принятия его слонихой Путри в свою компанию.
Ташкенские зоологи подписали также меморандумы о взаимопонимании с зоопарками города Баку и Ереван.
101000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
13:59Борцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались
13:45Мирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне
13:15Полуистлевший медальон помог вернуть на родину останки героя-узбекистанца
13:02В 1945-м русские спасли Европу от самой себя: этого нам не простили
12:40Путин: мы всегда будем помнить, что это величественный подвиг именно советского народа
12:16В Ташкентский зоопарк привезут слоненка из Москвы
11:57Парад Победы на Красной площади в Москве - полная версия
10:54Махмуд Мурадов рассказал, с кем поборется за победу в ближайшее время
07:57Корабль-герой "Ташкент": подвиги "голубого крейсера" в Крыму и спасенная панорама
ВчераПацаны еще, мы боялись не успеть повоевать: ветеран о фронтовых глупостях и пуле в котелке
ВчераХокимияту Ташкента вернули 80% акций "Пахтакора" — Никимбаев
ВчераВласти Узбекистана приостановили полеты в Индию и Турцию
ВчераПутин поздравил Мирзиёева и узбекистанцев с 76-й годовщиной Победы
ВчераВ пяти областях Узбекистана начнут активно развивать сельскую инфраструктуру
ВчераФинальная готовность: на Красной площади прошла генеральная репетиция парада Победы
ВчераВ Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы
ВчераВ Узбекистане вступило в силу соглашение СНГ в области промышленности
ВчераФиолетовые реки: жители Самарканда столкнулись с необычным явлением — видео
ВчераВ Казахстане отменили празднование Дня Победы из-за пандемии коронавируса
ВчераТашкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения