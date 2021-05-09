https://uz.sputniknews.ru/20210509/v-tashkentskiy-zoopark-privezut-slonenka-iz-moskvy-18651524.html

В Ташкентский зоопарк привезут слоненка из Москвы

В Ташкентский зоопарк привезут слоненка из Москвы

Будут организованы командировки сотрудников Ташкентского зоопарка в Москву для стажировки по вопросам ветеринарии и зоотехники, договорились также о выездах... 09.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-09T12:16+0500

2021-05-09T12:16+0500

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общество

слон

ташкентский зоопарк

москва

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ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Несколько дней назад делегация Ташкентского зоопарка вернулась из Москвы, где проходили выборы президента ЕАРАЗА (Евро-Азиатская Региональная Ассоциация Зоопарков и Аквариумов). Об этом сообщили в пресс-службе столичного зверинца.По итогам голосования президентом ЕАРАЗА стала Светлана Акулова - Генеральный директор Московского зоопарка.Представители Ташкентского зоопарка провели встречи также со своими московскими коллегами и договорились об обмене опытом по вопросам работы с животными в условиях неволи. Решено организовывать командировки сотрудников Ташкентского зоопарка в Москву для стажировки по вопросам ветеринарии и зоотехники, договорились также о выездах специалистов Московского зоопарка к Узбекистан с целью проведения тренингов с животными (школа киперов). Вместе с тем зоопарк российской столицы постановил передать азиатского слоненка Филимона в зоопарк Ташкента. Для него будут созданы достойные условия для содержания и дружелюбного принятия его слонихой Путри в свою компанию.Ташкенские зоологи подписали также меморандумы о взаимопонимании с зоопарками города Баку и Ереван.

https://uz.sputniknews.ru/20210329/naydennogo-v-samarkande-lvyonka-dostavili-v-tashkentskiy-zoopark--video-18006620.html

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слон, ташкентский зоопарк, москва