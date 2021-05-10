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https://uz.sputniknews.ru/20210510/abdulaziz-kamilov-otpravitsya-na-dva-dnya-v-podnebesnuyu-na-vstrechu-kitay---tsa-18661580.html
Абдулазиз Камилов отправится на два дня в Поднебесную на встречу "Китай - ЦА"
Абдулазиз Камилов отправится на два дня в Поднебесную на встречу "Китай - ЦА"
Камилов планирует провести двусторонние переговоры с главой МИД Китая Ван И и выступить на церемонии открытия 5-го Международного ЭКСПО "Шёлковый путь". 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T17:28+0500
2021-05-10T17:28+0500
политика
сотрудничество
мид узбекистана
абдулазиз камилов
китай
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 11 и 12 мая посетит Китайскую Народную Республику, чтобы поучаствовать во второй министерской встрече "Китай – Центральная Азия". Об этих планах сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.Мероприятие состоится в г.Сиане, участие в нем примут также руководители внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и Туркменистана.Министры обсудят актуальные вопросы укрепления политического взаимодоверия и сотрудничества. Планируется также поговорить о реализации совместных проектов, содействия транспортной взаимосвязанности и обеспечения бесперебойности торговли. Стороны нацелены на углубление отношений по обеспечению региональной безопасности и противостоянию современным вызовам и угрозам.В повестке визита узбекистанского министра - двусторонние переговоры с главой МИД Китая Ван И и выступление на церемонии открытия 5-го Международного ЭКСПО "Шёлковый путь".
https://uz.sputniknews.ru/20210504/stroitelstvo-jd-uzbekistankyrgyzstanknr-zavisit-ot-situatsii-s-covid-18611293.html
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сотрудничество, мид узбекистана, абдулазиз камилов, китай

Абдулазиз Камилов отправится на два дня в Поднебесную на встречу "Китай - ЦА"

17:28 10.05.2021
196
© МИД УзбекистанаМинистр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов
Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2021
© МИД Узбекистана
Камилов планирует провести двусторонние переговоры с главой МИД Китая Ван И и выступить на церемонии открытия 5-го Международного ЭКСПО "Шёлковый путь".
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 11 и 12 мая посетит Китайскую Народную Республику, чтобы поучаствовать во второй министерской встрече "Китай – Центральная Азия". Об этих планах сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Мероприятие состоится в г.Сиане, участие в нем примут также руководители внешнеполитических ведомств Китайской Народной Республики, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистан и Туркменистана.
Министры обсудят актуальные вопросы укрепления политического взаимодоверия и сотрудничества. Планируется также поговорить о реализации совместных проектов, содействия транспортной взаимосвязанности и обеспечения бесперебойности торговли. Стороны нацелены на углубление отношений по обеспечению региональной безопасности и противостоянию современным вызовам и угрозам.
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6061
В повестке визита узбекистанского министра - двусторонние переговоры с главой МИД Китая Ван И и выступление на церемонии открытия 5-го Международного ЭКСПО "Шёлковый путь".
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