Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Видео
https://uz.sputniknews.ru/20210510/kak-otmetili-prazdnik-pobedy-v-stranax-sng-podborka-kadrov-18662637.html
Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров
Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров
Самые яркие кадры торжественных мероприятий 9 мая: как отметили этот день в странах ближнего зарубежья. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T19:11+0500
2021-05-10T19:16+0500
видео
9 мая — гордимся, помним, чтим
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18653241_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cec221c96f1d99ff37183a4e28a7875d.jpg
Накануне страны бывшего СССР отметили 76-ю годовщину со дня грандиозной победы над фашистской Германией. Самые масштабные торжественные мероприятия традиционно прошли в Москве на Красной площади. Там состоялся Парад, за которым наблюдали президенты России и Таджикистана. К участию в торжественном мероприятии пригласили также ветеранов и их родственников.Почему в этом году в Москву не стали приглашать иностранных гостей? Кому из стран СНГ удалось провести акцию "Бессмертный полк" оффлайн, несмотря на отмену официальных мероприятий? И где праздник чуть было не сорвали - ответы в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18653241_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_10357218e7ec11a5bfe243fdff9f6694.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
видео, 9 мая — гордимся, помним, чтим, мультимедиа

Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров

19:11 10.05.2021 (обновлено: 19:16 10.05.2021)
681
Самые яркие кадры торжественных мероприятий 9 мая: как отметили этот день в странах ближнего зарубежья.
Накануне страны бывшего СССР отметили 76-ю годовщину со дня грандиозной победы над фашистской Германией.
Самые масштабные торжественные мероприятия традиционно прошли в Москве на Красной площади. Там состоялся Парад, за которым наблюдали президенты России и Таджикистана. К участию в торжественном мероприятии пригласили также ветеранов и их родственников.
Почему в этом году в Москву не стали приглашать иностранных гостей? Кому из стран СНГ удалось провести акцию "Бессмертный полк" оффлайн, несмотря на отмену официальных мероприятий? И где праздник чуть было не сорвали - ответы в нашем видео.
100100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:35Узбекистан готов к Венецианской биеннале: павильон откроется через несколько дней
19:11Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров
18:29На строительство гелиостанции в Самаркандской области ЕБРР выделил €87,4 млн
18:00В честь Рамазан хайита узбекистанцы отдохнут четыре дня
17:28Абдулазиз Камилов отправится на два дня в Поднебесную на встречу "Китай - ЦА"
16:33В Узбекистане пройдут игры Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола
15:58Благодарность за мир: в Узбекистане издана книга о создании Парка Победы
14:51Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева
14:27Выборы в Шотландии приблизили распад Соединенного Королевства
14:08Иностранные военные базы не могут быть размещены в Узбекистане – МО
13:05На сколько вырос ВВП Узбекистана за первые три месяца года - ответ Госкомстата
12:17Франция поможет Узбекистану организовать выставку о Центральной Азии в Лувре
11:33UzAirways озвучила цены на авиабилеты по республике
10:21В столичном районе на весь день отключили газ
ВчераНе противники, а гости: парад Победы в Москве посетили представители немецкого бундестага
ВчераМальгинов: где бы ни жили ветераны Великой отечественной, Россия чтит и помнит всех героев
ВчераКак узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
ВчераПрезидент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов
ВчераФашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая
ВчераСпустя почти полвека Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне