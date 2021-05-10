https://uz.sputniknews.ru/20210510/kak-otmetili-prazdnik-pobedy-v-stranax-sng-podborka-kadrov-18662637.html

Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров

Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров

Самые яркие кадры торжественных мероприятий 9 мая: как отметили этот день в странах ближнего зарубежья. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-10T19:11+0500

2021-05-10T19:11+0500

2021-05-10T19:16+0500

видео

9 мая — гордимся, помним, чтим

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/09/18653241_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_cec221c96f1d99ff37183a4e28a7875d.jpg

Накануне страны бывшего СССР отметили 76-ю годовщину со дня грандиозной победы над фашистской Германией. Самые масштабные торжественные мероприятия традиционно прошли в Москве на Красной площади. Там состоялся Парад, за которым наблюдали президенты России и Таджикистана. К участию в торжественном мероприятии пригласили также ветеранов и их родственников.Почему в этом году в Москву не стали приглашать иностранных гостей? Кому из стран СНГ удалось провести акцию "Бессмертный полк" оффлайн, несмотря на отмену официальных мероприятий? И где праздник чуть было не сорвали - ответы в нашем видео.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, 9 мая — гордимся, помним, чтим, мультимедиа