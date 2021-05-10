https://uz.sputniknews.ru/20210510/kak-otmetili-prazdnik-pobedy-v-stranax-sng-podborka-kadrov-18662637.html
Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров
Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров
Самые яркие кадры торжественных мероприятий 9 мая: как отметили этот день в странах ближнего зарубежья. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T19:11+0500
2021-05-10T19:11+0500
2021-05-10T19:16+0500
видео
9 мая — гордимся, помним, чтим
мультимедиа
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Накануне страны бывшего СССР отметили 76-ю годовщину со дня грандиозной победы над фашистской Германией. Самые масштабные торжественные мероприятия традиционно прошли в Москве на Красной площади. Там состоялся Парад, за которым наблюдали президенты России и Таджикистана. К участию в торжественном мероприятии пригласили также ветеранов и их родственников.Почему в этом году в Москву не стали приглашать иностранных гостей? Кому из стран СНГ удалось провести акцию "Бессмертный полк" оффлайн, несмотря на отмену официальных мероприятий? И где праздник чуть было не сорвали - ответы в нашем видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, 9 мая — гордимся, помним, чтим, мультимедиа
Как отметили праздник Победы в странах СНГ: подборка кадров
19:11 10.05.2021 (обновлено: 19:16 10.05.2021)
Самые яркие кадры торжественных мероприятий 9 мая: как отметили этот день в странах ближнего зарубежья.
Накануне страны бывшего СССР отметили 76-ю годовщину со дня грандиозной победы над фашистской Германией.
Самые масштабные торжественные мероприятия традиционно прошли
в Москве на Красной площади. Там состоялся Парад, за которым наблюдали президенты России и Таджикистана. К участию в торжественном мероприятии пригласили также ветеранов и их родственников.
Почему в этом году в Москву не стали приглашать иностранных гостей? Кому из стран СНГ удалось провести акцию "Бессмертный полк" оффлайн, несмотря на отмену официальных мероприятий? И где праздник чуть было не сорвали - ответы в нашем видео.