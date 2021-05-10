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Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева
Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева
Глава пресс-службы президента сообщил представителям масс-медиа о планах главы республики на ближайшие дни. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T14:51+0500
2021-05-10T14:51+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов проинформировал журналистов о политических планах Шавката Мирзиёева на предстоящий период. На встрече с Асадовым присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Вместе с тем в ближайшие дни, как ожидается глава государства проведет видеоселекторное заседание по вопросам обеспечения темпов экономического роста в регионах республики и отраслях экономики.Также на этой неделе поговорит по телефону с лидерами Японии и руководителями ряда центральноазиатских стран.Вместе с тем в ближайшее время президенту предоставят проект постановления о праздновании Рамазан хаита. О том, на какой именно день выпадет священный праздник традиционно объявят в СМИ.
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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, узбекистан

Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева

14:51 10.05.2021
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© Sputnik / Дильшода РахматоваПресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2021
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Глава пресс-службы президента сообщил представителям масс-медиа о планах главы республики на ближайшие дни.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов проинформировал журналистов о политических планах Шавката Мирзиёева на предстоящий период. На встрече с Асадовым присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.
На этой неделе нас ждет ряд важных мероприятий. Сегодня состоится презентация доклада об эффективности реформ и дальнейших приоритетных задач в сфере государственных услуг, также на этой неделе планируется презентация, посвященная цифровизации сферы здравоохранения и тем проектам, которые реализуются на основе ГЧП.
Пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов - Sputnik Узбекистан
Шерзод Асадов
пресс-секретарь президента Узбекистана
Вместе с тем в ближайшие дни, как ожидается глава государства проведет видеоселекторное заседание по вопросам обеспечения темпов экономического роста в регионах республики и отраслях экономики.
Также на этой неделе поговорит по телефону с лидерами Японии и руководителями ряда центральноазиатских стран.
Вместе с тем в ближайшее время президенту предоставят проект постановления о праздновании Рамазан хаита. О том, на какой именно день выпадет священный праздник традиционно объявят в СМИ.
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