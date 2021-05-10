https://uz.sputniknews.ru/20210510/sherzod-asadov-rasskazal-o-blijayshix-planax-shavkata-mirziyoeva--18661008.html
Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева
Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева
Глава пресс-службы президента сообщил представителям масс-медиа о планах главы республики на ближайшие дни. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T14:51+0500
2021-05-10T14:51+0500
2021-05-10T14:51+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18011031_0:129:1280:850_1920x0_80_0_0_3bfebb54c31c3034c5404a3b17d8df30.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов проинформировал журналистов о политических планах Шавката Мирзиёева на предстоящий период. На встрече с Асадовым присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Вместе с тем в ближайшие дни, как ожидается глава государства проведет видеоселекторное заседание по вопросам обеспечения темпов экономического роста в регионах республики и отраслях экономики.Также на этой неделе поговорит по телефону с лидерами Японии и руководителями ряда центральноазиатских стран.Вместе с тем в ближайшее время президенту предоставят проект постановления о праздновании Рамазан хаита. О том, на какой именно день выпадет священный праздник традиционно объявят в СМИ.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18011031_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1d02c5c72bb047f0136bdf89be96cafa.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
президент узбекистана, шавкат мирзиёев, узбекистан
Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева
Глава пресс-службы президента сообщил представителям масс-медиа о планах главы республики на ближайшие дни.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik.
Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов проинформировал журналистов о политических планах Шавката Мирзиёева на предстоящий период. На встрече с Асадовым присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан
.
На этой неделе нас ждет ряд важных мероприятий. Сегодня состоится презентация доклада об эффективности реформ и дальнейших приоритетных задач в сфере государственных услуг, также на этой неделе планируется презентация, посвященная цифровизации сферы здравоохранения и тем проектам, которые реализуются на основе ГЧП.
Шерзод Асадов
пресс-секретарь президента Узбекистана
Вместе с тем в ближайшие дни, как ожидается глава государства проведет видеоселекторное заседание по вопросам обеспечения темпов экономического роста в регионах республики и отраслях экономики.
Также на этой неделе поговорит по телефону с лидерами Японии и руководителями ряда центральноазиатских стран.
Вместе с тем в ближайшее время президенту предоставят проект постановления о праздновании Рамазан хаита. О том, на какой именно день выпадет священный праздник традиционно объявят в СМИ.