https://uz.sputniknews.ru/20210510/sherzod-asadov-rasskazal-o-blijayshix-planax-shavkata-mirziyoeva--18661008.html

Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева

Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева

Глава пресс-службы президента сообщил представителям масс-медиа о планах главы республики на ближайшие дни. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-10T14:51+0500

2021-05-10T14:51+0500

2021-05-10T14:51+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов проинформировал журналистов о политических планах Шавката Мирзиёева на предстоящий период. На встрече с Асадовым присутствовала и корреспондент Sputnik Узбекистан.Вместе с тем в ближайшие дни, как ожидается глава государства проведет видеоселекторное заседание по вопросам обеспечения темпов экономического роста в регионах республики и отраслях экономики.Также на этой неделе поговорит по телефону с лидерами Японии и руководителями ряда центральноазиатских стран.Вместе с тем в ближайшее время президенту предоставят проект постановления о праздновании Рамазан хаита. О том, на какой именно день выпадет священный праздник традиционно объявят в СМИ.

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, узбекистан