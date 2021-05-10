https://uz.sputniknews.ru/20210510/uzairways-ozvuchila-tseny-na-aviabilety-po-respublike-18658735.html

UzAirways озвучила цены на авиабилеты по республике

UzAirways озвучила цены на авиабилеты по республике

В дальнейшем, после возобновления регулярного авиасообщения с Россией, будут внедрены удобные стыковки с рейсами в Москву и Санкт-Петербург. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пресс-службе АО "Uzbekistan Airways" рассказали о процессе восстановления рейсов по внутриреспубликанским маршрутам. После ослабления карантинных ограничений была увеличена частота полетов и открыты новые направления.Самыми популярными маршрутами, по данным авиакомпании, являются рейсы из Ташкента в Ургенч и из Ташкента в Нукус. Стоимость авиабилетов — от 417 000 сумов. Рейсы по этим направлениям выполняются ежедневно. В перспективе рассматривается увеличение количества рейсов из Ташкента в Ургенч и обратно.Uzbekistan Airways обеспечивает регулярное авиасообщение Ташкента с Термезом, Бухарой, Самаркандом, а с 14 мая возобновятся перелеты из Ташкента в Навои. Стоимость авиабилетов по данным маршрутам составляет:Регулярные рейсы выполняются в Ферганскую долину, по маршрутам Ташкент – Фергана, Ташкент – Наманган. Было восстановлено и авиасообщение по линии Ташкент – Андижан, которое приостанавливалось несколько лет назад. Стоимость билетов во все города одинакова – от 127 000 сумов.Кроме того, был введен новый рейс, соединяющий Термез и Фергану. Из Термеза самолеты летают по понедельникам, а из Ферганы – по четвергам. Отдельно в компании отметили создание второго хаба в Самарканде. Сейчас оттуда на регулярной основе, помимо регулярного рейса в Ташкент, выполняются внутриреспубликанские рейсы в Фергану, Наманган и Ургенч. Стоимость авиабилетов предельно низкая, единая для всех трех направлений и стартует от 190 000 сумов. Рейсы выполняются в Наманган – по средам и субботам, в Фергану – по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям, в Ургенч – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.Кроме того, между городами Ферганской долины и Ургенчем имеются удобные стыковки через аэропорт Самарканда. Также рейсы в Самарканд и обратно удобно подстыкованы с рейсами из Узбекистана в Стамбул. В дальнейшем, после возобновления регулярного авиасообщения с Россией, будут внедрены удобные стыковки с рейсами в Москву и Санкт-Петербург.

https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html

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