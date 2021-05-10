https://uz.sputniknews.ru/20210510/uzairways-ozvuchila-tseny-na-aviabilety-po-respublike-18658735.html
UzAirways озвучила цены на авиабилеты по республике
UzAirways озвучила цены на авиабилеты по республике
В дальнейшем, после возобновления регулярного авиасообщения с Россией, будут внедрены удобные стыковки с рейсами в Москву и Санкт-Петербург. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T11:33+0500
2021-05-10T11:33+0500
2021-05-10T11:36+0500
общество
авиакомпания
авиасообщение
авиакомпания uzbekistan airways
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1099/82/10998261_0:64:1200:739_1920x0_80_0_0_e06f905e610433c59a8ea0ef4d32c71f.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пресс-службе АО "Uzbekistan Airways" рассказали о процессе восстановления рейсов по внутриреспубликанским маршрутам. После ослабления карантинных ограничений была увеличена частота полетов и открыты новые направления.Самыми популярными маршрутами, по данным авиакомпании, являются рейсы из Ташкента в Ургенч и из Ташкента в Нукус. Стоимость авиабилетов — от 417 000 сумов. Рейсы по этим направлениям выполняются ежедневно. В перспективе рассматривается увеличение количества рейсов из Ташкента в Ургенч и обратно.Uzbekistan Airways обеспечивает регулярное авиасообщение Ташкента с Термезом, Бухарой, Самаркандом, а с 14 мая возобновятся перелеты из Ташкента в Навои. Стоимость авиабилетов по данным маршрутам составляет:Регулярные рейсы выполняются в Ферганскую долину, по маршрутам Ташкент – Фергана, Ташкент – Наманган. Было восстановлено и авиасообщение по линии Ташкент – Андижан, которое приостанавливалось несколько лет назад. Стоимость билетов во все города одинакова – от 127 000 сумов.Кроме того, был введен новый рейс, соединяющий Термез и Фергану. Из Термеза самолеты летают по понедельникам, а из Ферганы – по четвергам. Отдельно в компании отметили создание второго хаба в Самарканде. Сейчас оттуда на регулярной основе, помимо регулярного рейса в Ташкент, выполняются внутриреспубликанские рейсы в Фергану, Наманган и Ургенч. Стоимость авиабилетов предельно низкая, единая для всех трех направлений и стартует от 190 000 сумов. Рейсы выполняются в Наманган – по средам и субботам, в Фергану – по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям, в Ургенч – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.Кроме того, между городами Ферганской долины и Ургенчем имеются удобные стыковки через аэропорт Самарканда. Также рейсы в Самарканд и обратно удобно подстыкованы с рейсами из Узбекистана в Стамбул. В дальнейшем, после возобновления регулярного авиасообщения с Россией, будут внедрены удобные стыковки с рейсами в Москву и Санкт-Петербург.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/rossiya-i-uzbekistan-vozobnovlyayut-aviasoobschenie-s-1-aprelya-17965359.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1099/82/10998261_66:0:1134:801_1920x0_80_0_0_3d21826d0241c36a3c690d8ce02d3f32.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
авиакомпания, авиасообщение, авиакомпания uzbekistan airways, узбекистан
UzAirways озвучила цены на авиабилеты по республике
11:33 10.05.2021 (обновлено: 11:36 10.05.2021)
В дальнейшем, после возобновления регулярного авиасообщения с Россией, будут внедрены удобные стыковки с рейсами в Москву и Санкт-Петербург.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В пресс-службе АО "Uzbekistan Airways" рассказали о процессе восстановления рейсов по внутриреспубликанским маршрутам. После ослабления карантинных ограничений была увеличена частота полетов и открыты новые направления.
Самыми популярными маршрутами, по данным авиакомпании, являются рейсы из Ташкента в Ургенч и из Ташкента в Нукус. Стоимость авиабилетов — от 417 000 сумов. Рейсы по этим направлениям выполняются ежедневно. В перспективе рассматривается увеличение количества рейсов из Ташкента в Ургенч и обратно.
Uzbekistan Airways обеспечивает регулярное авиасообщение Ташкента с Термезом, Бухарой, Самаркандом, а с 14 мая возобновятся перелеты из Ташкента в Навои. Стоимость авиабилетов по данным маршрутам составляет:
Ташкент – Термез – от 341 000 сумов
. Авиаперелеты выполняются по понедельникам, четвергам и субботам;
Ташкент – Бухара – от 215 000 сумов
. Рейсы выполняются по средам, субботам и воскресеньям;
Ташкент – Навои – от 215 000 сумов
. Рейсы выполняются по вторникам и пятницам;
Ташкент – Самарканд – от 114 000 сумов
, рейсы выполняются только по субботам. При этом, в расписании авиакомпании введены и другие рейсы из Самарканда в регионы республики по приемлемым для населения ценам.
Регулярные рейсы выполняются в Ферганскую долину, по маршрутам Ташкент – Фергана, Ташкент – Наманган. Было восстановлено и авиасообщение по линии Ташкент – Андижан, которое приостанавливалось несколько лет назад. Стоимость билетов во все города одинакова – от 127 000 сумов.
Кроме того, был введен новый рейс, соединяющий Термез и Фергану. Из Термеза самолеты летают по понедельникам, а из Ферганы – по четвергам.
Отдельно в компании отметили создание второго хаба в Самарканде. Сейчас оттуда на регулярной основе, помимо регулярного рейса в Ташкент, выполняются внутриреспубликанские рейсы в Фергану, Наманган и Ургенч. Стоимость авиабилетов предельно низкая, единая для всех трех направлений и стартует от 190 000 сумов. Рейсы выполняются в Наманган – по средам и субботам, в Фергану – по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям, в Ургенч – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Кроме того, между городами Ферганской долины и Ургенчем имеются удобные стыковки через аэропорт Самарканда. Также рейсы в Самарканд и обратно удобно подстыкованы с рейсами из Узбекистана в Стамбул. В дальнейшем, после возобновления регулярного авиасообщения с Россией, будут внедрены удобные стыковки с рейсами в Москву и Санкт-Петербург.