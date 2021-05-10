https://uz.sputniknews.ru/20210510/uzbekistan-gotov-k-venetsianskoy-biennale-pavilon-otkroetsya-cherez-neskolko-dney-18663008.html
Узбекистан готов к Венецианской биеннале: павильон откроется через несколько дней
Узбекистан готов к Венецианской биеннале: павильон откроется через несколько дней
В рамках создания проекта приняли участие, в том числе и начинающие художники и архитекторы Узбекистана. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T19:35+0500
2021-05-10T19:35+0500
2021-05-10T19:35+0500
культура
саида мирзиёева
махалля
венеция
азиз абдухакимов
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1250/94/12509489_0:0:2887:1625_1920x0_80_0_0_ca54a5c6c6241f7b4f2627ad284f7e6d.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистан впервые примет участие в Венецианской архитектурной биеннале с 22 мая по 21 ноября 2021 года. На выставке будет представлен национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".Это дебютный проект Узбекистана на Венецианской биеннале. Комиссаром павильона является Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры.Кураторами выставки являются Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн, профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе и партнеры-основатели архитектурного бюро Christ & Gantenbein. Художник и звукорежиссер проекта — Карлос Касас, фотограф и художник — Бас Принсен. Проект "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" исследует культурное и архитектурное значение махалли для Узбекистана и призван ответить на главный вопрос 17-й Международной архитектурной биеннале в Венеции "Как мы будем жить вместе?".Проект – это результат сотрудничества международной команды и отечественных мастеров. В рамках создания проекта приняли участие, в том числе начинающие художники и архитекторы Узбекистана. Они беседовали с жителями махаллей и создали фэнзин (fan magazine "фанатский журнал" - прим. ред.), который будет доступен для посетителей павильона Узбекистана на Архитектурной биеннале в Венеции.В настоящее время в Узбекистане насчитывается множество старых и новых махаллей. Они постепенно видоизменяются и приобретают новые формы.Отправной точкой для проекта является исследование и документирование этого культурного наследия. Опираясь на это исследование, выставка предлагает научное исследование и художественное заявление, которое направлено на критическое прочтение и предварительное исследование. На открытии Национального павильона будут присутствовать заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова, а также участники проектных работ.
https://uz.sputniknews.ru/20201113/Venetsianskaya-arkhitekturnaya-biennale-vpervye-proydet-s-uchastiem-Uzbekistana-15399175.html
https://uz.sputniknews.ru/20210324/vlasti-uzbekistana-vydelyat-trilliony-sumov-na-uluchshenie-usloviy-zhizni-v-makhallyakh-17944264.html
венеция
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1250/94/12509489_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_dfc38267ce9f8f447a1387e22d405ddd.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
саида мирзиёева, махалля, венеция, азиз абдухакимов, узбекистан
Узбекистан готов к Венецианской биеннале: павильон откроется через несколько дней
В рамках создания проекта приняли участие, в том числе и начинающие художники и архитекторы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистан впервые примет участие в Венецианской архитектурной биеннале с 22 мая по 21 ноября 2021 года. На выставке будет представлен национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".
Это дебютный проект Узбекистана на Венецианской биеннале. Комиссаром павильона является Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры.
Кураторами выставки являются Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн, профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе и партнеры-основатели архитектурного бюро Christ & Gantenbein. Художник и звукорежиссер проекта — Карлос Касас, фотограф и художник — Бас Принсен.
Проект "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" исследует культурное и архитектурное значение махалли для Узбекистана и призван ответить на главный вопрос 17-й Международной архитектурной биеннале в Венеции "Как мы будем жить вместе?".
Проект – это результат сотрудничества международной команды и отечественных мастеров. В рамках создания проекта приняли участие, в том числе начинающие художники и архитекторы Узбекистана. Они беседовали с жителями махаллей и создали фэнзин (fan magazine "фанатский журнал" - прим. ред.), который будет доступен для посетителей павильона Узбекистана на Архитектурной биеннале в Венеции.
В настоящее время в Узбекистане насчитывается множество старых и новых махаллей. Они постепенно видоизменяются и приобретают новые формы.
Отправной точкой для проекта является исследование и документирование этого культурного наследия.
Опираясь на это исследование, выставка предлагает научное исследование и художественное заявление, которое направлено на критическое прочтение и предварительное исследование.
На открытии Национального павильона будут присутствовать заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова, а также участники проектных работ.