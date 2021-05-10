https://uz.sputniknews.ru/20210510/uzbekistan-gotov-k-venetsianskoy-biennale-pavilon-otkroetsya-cherez-neskolko-dney-18663008.html

Узбекистан готов к Венецианской биеннале: павильон откроется через несколько дней

Узбекистан готов к Венецианской биеннале: павильон откроется через несколько дней

В рамках создания проекта приняли участие, в том числе и начинающие художники и архитекторы Узбекистана. 10.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-10T19:35+0500

2021-05-10T19:35+0500

2021-05-10T19:35+0500

культура

саида мирзиёева

махалля

венеция

азиз абдухакимов

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Узбекистан впервые примет участие в Венецианской архитектурной биеннале с 22 мая по 21 ноября 2021 года. На выставке будет представлен национальный павильон "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь".Это дебютный проект Узбекистана на Венецианской биеннале. Комиссаром павильона является Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры.Кураторами выставки являются Эмануэль Крист и Кристоф Гантенбейн, профессора архитектуры и дизайна Высшей технической школы в Цюрихе и партнеры-основатели архитектурного бюро Christ & Gantenbein. Художник и звукорежиссер проекта — Карлос Касас, фотограф и художник — Бас Принсен. Проект "Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь" исследует культурное и архитектурное значение махалли для Узбекистана и призван ответить на главный вопрос 17-й Международной архитектурной биеннале в Венеции "Как мы будем жить вместе?".Проект – это результат сотрудничества международной команды и отечественных мастеров. В рамках создания проекта приняли участие, в том числе начинающие художники и архитекторы Узбекистана. Они беседовали с жителями махаллей и создали фэнзин (fan magazine "фанатский журнал" - прим. ред.), который будет доступен для посетителей павильона Узбекистана на Архитектурной биеннале в Венеции.В настоящее время в Узбекистане насчитывается множество старых и новых махаллей. Они постепенно видоизменяются и приобретают новые формы.Отправной точкой для проекта является исследование и документирование этого культурного наследия. Опираясь на это исследование, выставка предлагает научное исследование и художественное заявление, которое направлено на критическое прочтение и предварительное исследование. На открытии Национального павильона будут присутствовать заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова, а также участники проектных работ.

https://uz.sputniknews.ru/20201113/Venetsianskaya-arkhitekturnaya-biennale-vpervye-proydet-s-uchastiem-Uzbekistana-15399175.html

https://uz.sputniknews.ru/20210324/vlasti-uzbekistana-vydelyat-trilliony-sumov-na-uluchshenie-usloviy-zhizni-v-makhallyakh-17944264.html

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саида мирзиёева, махалля, венеция, азиз абдухакимов, узбекистан