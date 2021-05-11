https://uz.sputniknews.ru/20210511/18681132.html

В мечетях Москвы праздничные молитвы в Ураза-байрам пройдут без прихожан

В мечетях Москвы праздничные молитвы в Ураза-байрам пройдут без прихожан

Трансляция проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина будет проходить в онлайн-формате на официальном YouTube-канале ДУМ РФ. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T19:43+0500

2021-05-11T19:43+0500

2021-05-11T19:43+0500

россия

рамазан хайит

молитва

мечети

ураза-байрам

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы в праздник Ураза-байрам (Рамазан хайит) молитвы пройдут без прихожан. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман (ДУМ) России."13 мая 2021 года – в день празднования Ид иль-Фитра – Ураза-байрама Московская Соборная, Историческая и Мемориальная мечети Москвы не будут принимать прихожан на праздничную молитву (Ид намаз). ", - информируется в послании.В праздничных молитвах примут участие только духовенства всех трех мечетей, а также сотрудники Духовного управления мусульман России. Трансляция проповеди муфтия шейха Равиля Гайнутдина будет проходить в онлайн-формате на официальном YouTube-канале ДУМ РФ, уточнили в организации.Данное решение было принято в связи с риском заражения верующих коронавирусной инфекцией, а также из-за продолжающего в Москве введенного запрета на проведение публичных мероприятий.Духовное управление мусульман России призывает верующих совершить молитву дома и провести празднование в кругу семьи.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/v-mechetyax-uzbekistana-nachalas-podgotovka-k-ramadanu-18073068.html

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рамазан хайит, молитва, мечети, ураза-байрам