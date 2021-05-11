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Аналитики не ожидают резкого роста цен на недвижимость в Ташкенте
Аналитики не ожидают резкого роста цен на недвижимость в Ташкенте
По мнению аналитиков, экономическая активность в Узбекистане полностью восстановилась и сделки с недвижимостью в Ташкенте будут ставить локальные рекорды... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T16:59+0500
2021-05-11T16:59+0500
экономика
рост цен
ипотека
недвижимость
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ прогнозируют рост количества сделок с недвижимостью в узбекской столице, которые будут ставить локальные рекорды на рынке. Однако резкого роста цен они не ожидают.Изучение спроса на недвижимость в январе-апреле текущего года указывает на полное восстановление экономической активности в Узбекистане. Так, в апреле текущего года количество заключенных в стране договоров купли-продажи составило 20,8 тыс. Это на 2,5 процента больше, чем месяцем ранее и на 28,1 процента больше, чем в апреле прошлого года. При этом свыше 30 процентов всего рынка приходится на Ташкент. Здесь в апреле заключено 6,76 тыс договоров. Это на 9,5 процентов больше, чем в марте, и на 83,4 процента - чем в апреле 2019-го.В региональном разрезе наиболее высокие годовые показатели темпа роста заключенных договоров с недвижимостью зафиксированы в столице (9,5 процента), Ферганской (9,4 процента), Сырдарьинской (5,9 процента) и Ташкентской (3,3 процента) областях. В Сурхандарьинской же, Джизакской и Навоийской областях этот показатель наоборот, уменьшился - 13,7; 9,9 и 8,4 процента соответственно.Из них 455,5 млрд сумов (или почти треть от общего объема выданных ипотечных кредитов) приходится на Ташкент.При этом, главным фактором увеличения объемов строительства жилья остается высокая потребность у населения. Одновременно с этим, уверены аналитики, скачка цен не ожидается, поскольку правительством поставлена задача не допустить превышение стоимости квадратного метра больше отметки в 4 млн сумов. Это планируется достичь посредством налаживания производства недорогих стройматериалов.
https://uz.sputniknews.ru/20210216/V-yanvare-uzbekistantsy-stali-chasche-pokupat-nedvizhimost--TsEIR-16014680.html
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рост цен, ипотека, недвижимость, ташкент, узбекистан

Аналитики не ожидают резкого роста цен на недвижимость в Ташкенте

16:59 11.05.2021
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© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры США.
Денежные купюры США. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
По мнению аналитиков, экономическая активность в Узбекистане полностью восстановилась и сделки с недвижимостью в Ташкенте будут ставить локальные рекорды. Однако на резком росте цен это не отразится.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ прогнозируют рост количества сделок с недвижимостью в узбекской столице, которые будут ставить локальные рекорды на рынке. Однако резкого роста цен они не ожидают.
Изучение спроса на недвижимость в январе-апреле текущего года указывает на полное восстановление экономической активности в Узбекистане. Так, в апреле текущего года количество заключенных в стране договоров купли-продажи составило 20,8 тыс. Это на 2,5 процента больше, чем месяцем ранее и на 28,1 процента больше, чем в апреле прошлого года.
При этом свыше 30 процентов всего рынка приходится на Ташкент. Здесь в апреле заключено 6,76 тыс договоров. Это на 9,5 процентов больше, чем в марте, и на 83,4 процента - чем в апреле 2019-го.
© Центр экономических исследований и реформИндекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости в апреле 2021 года
Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости в апреле 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
Индекс изменения количества оформленных договоров купли-продажи недвижимости в апреле 2021 года
© Центр экономических исследований и реформ
В региональном разрезе наиболее высокие годовые показатели темпа роста заключенных договоров с недвижимостью зафиксированы в столице (9,5 процента), Ферганской (9,4 процента), Сырдарьинской (5,9 процента) и Ташкентской (3,3 процента) областях.
В Сурхандарьинской же, Джизакской и Навоийской областях этот показатель наоборот, уменьшился - 13,7; 9,9 и 8,4 процента соответственно.
“В 1 квартале 2021 года ипотечные кредиты выделены на общую сумму на 1 трлн 578 млрд сумов. По состоянию на 1 апреля текущего года остаток ипотечных кредитов составил 29,4 трлн сумов. Это на 31,8 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года”, - говорится в сообщении Центра экономических исследований и реформ.
Из них 455,5 млрд сумов (или почти треть от общего объема выданных ипотечных кредитов) приходится на Ташкент.
При этом, главным фактором увеличения объемов строительства жилья остается высокая потребность у населения.
Одновременно с этим, уверены аналитики, скачка цен не ожидается, поскольку правительством поставлена задача не допустить превышение стоимости квадратного метра больше отметки в 4 млн сумов. Это планируется достичь посредством налаживания производства недорогих стройматериалов.
Калькулятор и дом - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2021
Экономика
В январе узбекистанцы стали чаще покупать недвижимость — ЦЭИР
16 февраля, 18:31
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