https://uz.sputniknews.ru/20210511/analitiki-ne-ojidayut-rezkogo-rosta-tsen-na-nedvijimost-v-tashkente-18677987.html

Аналитики не ожидают резкого роста цен на недвижимость в Ташкенте

Аналитики не ожидают резкого роста цен на недвижимость в Ташкенте

По мнению аналитиков, экономическая активность в Узбекистане полностью восстановилась и сделки с недвижимостью в Ташкенте будут ставить локальные рекорды... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T16:59+0500

2021-05-11T16:59+0500

2021-05-11T16:59+0500

экономика

рост цен

ипотека

недвижимость

ташкент

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/05/18156584_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_d605ed3b95f975e25d9fd621bb6a4c16.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Специалисты Центра экономических исследований и реформ прогнозируют рост количества сделок с недвижимостью в узбекской столице, которые будут ставить локальные рекорды на рынке. Однако резкого роста цен они не ожидают.Изучение спроса на недвижимость в январе-апреле текущего года указывает на полное восстановление экономической активности в Узбекистане. Так, в апреле текущего года количество заключенных в стране договоров купли-продажи составило 20,8 тыс. Это на 2,5 процента больше, чем месяцем ранее и на 28,1 процента больше, чем в апреле прошлого года. При этом свыше 30 процентов всего рынка приходится на Ташкент. Здесь в апреле заключено 6,76 тыс договоров. Это на 9,5 процентов больше, чем в марте, и на 83,4 процента - чем в апреле 2019-го.В региональном разрезе наиболее высокие годовые показатели темпа роста заключенных договоров с недвижимостью зафиксированы в столице (9,5 процента), Ферганской (9,4 процента), Сырдарьинской (5,9 процента) и Ташкентской (3,3 процента) областях. В Сурхандарьинской же, Джизакской и Навоийской областях этот показатель наоборот, уменьшился - 13,7; 9,9 и 8,4 процента соответственно.Из них 455,5 млрд сумов (или почти треть от общего объема выданных ипотечных кредитов) приходится на Ташкент.При этом, главным фактором увеличения объемов строительства жилья остается высокая потребность у населения. Одновременно с этим, уверены аналитики, скачка цен не ожидается, поскольку правительством поставлена задача не допустить превышение стоимости квадратного метра больше отметки в 4 млн сумов. Это планируется достичь посредством налаживания производства недорогих стройматериалов.

https://uz.sputniknews.ru/20210216/V-yanvare-uzbekistantsy-stali-chasche-pokupat-nedvizhimost--TsEIR-16014680.html

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рост цен, ипотека, недвижимость, ташкент, узбекистан