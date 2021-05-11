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Артыкходжаев предложил открыть в Ташкенте французские рестораны
Артыкходжаев предложил открыть в Ташкенте французские рестораны
Глава города во вторник провел переговоры с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T17:41+0500
2021-05-11T17:41+0500
экономика
джахонгир артыкходжаев
ресторан
ташкент
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил открыть в столице французские рестораны, сообщает пресс-служба городской администрации.Он выступил с такой инициативой на переговорах с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франком Риестером. Встреча состоялась во вторник.По данным пресс-службы, Артыкходжаев выразил заинтересованность в дальнейшем развитии связей в сфере образования, а также "внес предложения по открытию французских ресторанов в Ташкенте, строительству гостиниц, обучению и переподготовке кадров".По его словам, открытие французского ресторана планируется в Ташкенте уже в ближайшее время.
https://uz.sputniknews.ru/20210510/frantsiya-pomojet-uzbekistanu-organizovat-vystavku-o-tsentralnoy-azii-v-luvre-18659277.html
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джахонгир артыкходжаев, ресторан, ташкент

Артыкходжаев предложил открыть в Ташкенте французские рестораны

17:41 11.05.2021
707
© CC0 / Unsplash / Vlad BРесторан в Париже
Ресторан в Париже - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© CC0 / Unsplash / Vlad B
Глава города во вторник провел переговоры с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франком Риестером.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил открыть в столице французские рестораны, сообщает пресс-служба городской администрации.
Он выступил с такой инициативой на переговорах с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франком Риестером. Встреча состоялась во вторник.
По данным пресс-службы, Артыкходжаев выразил заинтересованность в дальнейшем развитии связей в сфере образования, а также "внес предложения по открытию французских ресторанов в Ташкенте, строительству гостиниц, обучению и переподготовке кадров".

Франк Риестер, в свою очередь, заявил, что, впервые приехав в Узбекистан, влюбился в эту страну и ее столицу. Он также отметил, что приложит все усилия для реализации совместных перспективных проектов в торгово-экономической, культурно-просветительской, туристической и других сферах.

По его словам, открытие французского ресторана планируется в Ташкенте уже в ближайшее время.
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