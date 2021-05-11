https://uz.sputniknews.ru/20210511/artykxodjaev-predlojil-otkryt-v-tashkente-frantsuzskie-restorany-18678341.html

Артыкходжаев предложил открыть в Ташкенте французские рестораны

Артыкходжаев предложил открыть в Ташкенте французские рестораны

Глава города во вторник провел переговоры с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T17:41+0500

2021-05-11T17:41+0500

2021-05-11T17:41+0500

экономика

джахонгир артыкходжаев

ресторан

ташкент

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил открыть в столице французские рестораны, сообщает пресс-служба городской администрации.Он выступил с такой инициативой на переговорах с министром-делегатом по вопросам внешней торговли и экономической привлекательности при министре Европы и иностранных дел Франции Франком Риестером. Встреча состоялась во вторник.По данным пресс-службы, Артыкходжаев выразил заинтересованность в дальнейшем развитии связей в сфере образования, а также "внес предложения по открытию французских ресторанов в Ташкенте, строительству гостиниц, обучению и переподготовке кадров".По его словам, открытие французского ресторана планируется в Ташкенте уже в ближайшее время.

https://uz.sputniknews.ru/20210510/frantsiya-pomojet-uzbekistanu-organizovat-vystavku-o-tsentralnoy-azii-v-luvre-18659277.html

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джахонгир артыкходжаев, ресторан, ташкент