https://uz.sputniknews.ru/20210511/eksperty-obyasnili-pochemu-tsentralnaya-aziya-otkajetsya-prinyat-u-sebya-bazy-ssha-18663784.html

Эксперты объяснили, почему Центральная Азия откажется принять у себя базы США

Эксперты объяснили, почему Центральная Азия откажется принять у себя базы США

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала информацию со ссылкой на источники, согласно которой США могут перебросить выводимые из Афганистана войска в... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T09:06+0500

2021-05-11T09:06+0500

2021-05-11T09:06+0500

общество

военная база

афганистан

таджикистан

узбекистан

сша

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан вряд ли согласятся на переброску к себе войск США из Афганистана, считают эксперты.По его словам, Афганистан был идеальной площадкой для достижения стратегических целей США, "и вполне логична попытка перенести соответствующие объекты на территорию постсоветских государств, где нет талибов, но близки полетные возможности".Однако Ташкент и Душанбе едва ли готовы пойти американцам навстречу и разместить на своих территориях их базы, убежден эксперт.Тот же самый Душанбе связан с РФ союзными обязательствами по ОДКБ, и на данный момент стратегия безопасности республики строится на сотрудничестве с 201-й российской военной базой, которая находится в Таджикистане.Также страны Центральной Азии понимают, что принятие на своей территории американских баз означает конфликт и разрыв связей с Китаем, что не выгодно.Есть еще один момент: эти базы автоматически станут центрами притяжения для террористов и афганской вооруженной оппозиции, считает политолог. Фактически, Узбекистан и Таджикистан поставят под удар свою безопасность. Регион имеет все шансы стать в этом случае нестабильным. Военный эксперт Виктор Мураховский, в свою очередь, считает, что США в свое время сделали все, чтобы теперь Центральная Азия не пошла навстречу в вопросе переброски войск.По его мнению, американцы вряд ли сумеют уговорить сегодняшнее руководство Узбекистана повторить негативный опыт сотрудничества. С другой стороны, Россия и Узбекистан в 2020 году впервые провели совместные учения в районе Термеза на границе с Афганистаном, предвидя уход США из региона и угрозу со стороны "Талибана"*.Вывод американских войск из АфганистанаРанее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020-м американцы и талибы подписали в Дохе соглашение о мире — первый подобный документ за несколько десятилетий конфликта. Соглашение предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако позднее талибы не раз обвиняли США в нарушении заключенного мира. * – террористическая организация, запрещенная в РФ и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210510/18660459.html

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военная база, афганистан, таджикистан, узбекистан, сша