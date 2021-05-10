https://uz.sputniknews.ru/20210510/18660459.html
Иностранные военные базы не могут быть размещены в Узбекистане – МО
Иностранные военные базы не могут быть размещены в Узбекистане – МО
Политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом... 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T14:08+0500
2021-05-10T14:08+0500
2021-05-10T14:08+0500
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ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Минобороны Узбекистана отреагировали на публикацию газеты Wall Street Journal, в которой сообщалось, что США могут разместить войска, которые они выводят из Афганистана, в Узбекистане и Таджикистане, поскольку они граничат с Афганистаном. Это позволит американским военным быстро попасть в страну в случае необходимости.В Министерстве обороны заявили, что ни оборонная доктрина, ни Конституция Узбекистана, ни концепция внешней политики страны от 2012 года не предусматривают размещение иностранных военных баз и объектов на территории республики, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства."В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", - заявил собеседник агентства, комментируя материал Wall Street Journal.Представитель ведомства также добавил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана, расположенном в 10 километрах восточнее города Карши. Однако в 2005 году по требованию Ташкента США вывели военных, которые были переведены на авиабазу Манас в Кыргызстане.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.* – террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210423/ssha-ischet-mesto-dlya-novoy-voennoy-bazy-v-tsa--padet-li-vybor-na-uzbekistan-18473097.html
https://uz.sputniknews.ru/20210219/Chto-pokazali-analizy-na-toksichnost-na-baze-Karshi-Khanabad-gde-byli-voennye-SShA-16038407.html
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военная база, министерство обороны узбекистана, узбекистан, сша
Иностранные военные базы не могут быть размещены в Узбекистане – МО
Политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом, подчеркнули в Минобороны республики.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Минобороны Узбекистана отреагировали на публикацию газеты Wall Street Journal, в которой сообщалось, что США могут разместить войска, которые они выводят из Афганистана, в Узбекистане и Таджикистане, поскольку они граничат с Афганистаном. Это позволит американским военным быстро попасть в страну в случае необходимости.
В Министерстве обороны заявили, что ни оборонная доктрина, ни Конституция Узбекистана, ни концепция внешней политики страны от 2012 года не предусматривают размещение иностранных военных баз и объектов на территории республики, передает РИА Новости
, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", - заявил собеседник агентства, комментируя материал Wall Street Journal.
Представитель ведомства также добавил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.
С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана, расположенном в 10 километрах восточнее города Карши. Однако в 2005 году по требованию Ташкента США вывели военных, которые были переведены на авиабазу Манас в Кыргызстане.
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
* – террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран