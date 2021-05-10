Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210510/18660459.html
Иностранные военные базы не могут быть размещены в Узбекистане – МО
Иностранные военные базы не могут быть размещены в Узбекистане – МО
Политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом... 10.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-10T14:08+0500
2021-05-10T14:08+0500
общество
военная база
министерство обороны узбекистана
узбекистан
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1431/56/14315674_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5272cdf28c1d62f7fdd373d9cfe0ca4b.jpg
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Минобороны Узбекистана отреагировали на публикацию газеты Wall Street Journal, в которой сообщалось, что США могут разместить войска, которые они выводят из Афганистана, в Узбекистане и Таджикистане, поскольку они граничат с Афганистаном. Это позволит американским военным быстро попасть в страну в случае необходимости.В Министерстве обороны заявили, что ни оборонная доктрина, ни Конституция Узбекистана, ни концепция внешней политики страны от 2012 года не предусматривают размещение иностранных военных баз и объектов на территории республики, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства."В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", - заявил собеседник агентства, комментируя материал Wall Street Journal.Представитель ведомства также добавил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана, расположенном в 10 километрах восточнее города Карши. Однако в 2005 году по требованию Ташкента США вывели военных, которые были переведены на авиабазу Манас в Кыргызстане.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.* – террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210423/ssha-ischet-mesto-dlya-novoy-voennoy-bazy-v-tsa--padet-li-vybor-na-uzbekistan-18473097.html
https://uz.sputniknews.ru/20210219/Chto-pokazali-analizy-na-toksichnost-na-baze-Karshi-Khanabad-gde-byli-voennye-SShA-16038407.html
узбекистан
сша
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1431/56/14315674_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_42abf7b49cefec3d545a1ce97dcb412d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
военная база, министерство обороны узбекистана, узбекистан, сша

Иностранные военные базы не могут быть размещены в Узбекистане – МО

14:08 10.05.2021
1003
© AP Photo / Hubert Delany IIIАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.05.2021
© AP Photo / Hubert Delany III
Политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом, подчеркнули в Минобороны республики.
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Минобороны Узбекистана отреагировали на публикацию газеты Wall Street Journal, в которой сообщалось, что США могут разместить войска, которые они выводят из Афганистана, в Узбекистане и Таджикистане, поскольку они граничат с Афганистаном. Это позволит американским военным быстро попасть в страну в случае необходимости.
В Министерстве обороны заявили, что ни оборонная доктрина, ни Конституция Узбекистана, ни концепция внешней политики страны от 2012 года не предусматривают размещение иностранных военных баз и объектов на территории республики, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
"В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы - недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов", - заявил собеседник агентства, комментируя материал Wall Street Journal.
Американские военные в Афганистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
Колумнисты
США ищут место для новой военной базы в ЦА — падет ли выбор на Узбекистан?
23 апреля, 20:33
12233
Представитель ведомства также добавил, что политика Узбекистана в области обороны основана на принципе неучастия вооруженных сил страны в миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом.
С 2001 по 2005 год США пользовались военным аэродромом "Ханабад" в Кашкадарьинской области Узбекистана, расположенном в 10 километрах восточнее города Карши. Однако в 2005 году по требованию Ташкента США вывели военных, которые были переведены на авиабазу Манас в Кыргызстане.
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2021
Общество
Что показали анализы на токсичность на базе "Карши-Ханабад", где были военные США
19 февраля, 17:06
7705
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в полной координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в нарушении соглашения.
*террористические организации, запрещенные в России и ряде других стран
700000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:58Благодарность за мир: в Узбекистане издана книга о создании Парка Победы
14:51Шерзод Асадов рассказал о ближайших планах Шавката Мирзиёева
14:27Выборы в Шотландии приблизили распад Соединенного Королевства
14:08Иностранные военные базы не могут быть размещены в Узбекистане – МО
13:05На сколько вырос ВВП Узбекистана за первые три месяца года - ответ Госкомстата
12:17Франция поможет Узбекистану организовать выставку о Центральной Азии в Лувре
11:33UzAirways озвучила цены на авиабилеты по республике
10:21В столичном районе на весь день отключили газ
ВчераНе противники, а гости: парад Победы в Москве посетили представители немецкого бундестага
ВчераМальгинов: где бы ни жили ветераны Великой отечественной, Россия чтит и помнит всех героев
ВчераКак узбекский офицер четырех немецких генералов убедил сдаться — видео
ВчераПрезидент распорядился единовременно выплатить участникам войны по 12 млн сумов
ВчераФашизм не пройдет: бдительные жители Ферганы обнаружили немецких солдат на плакате к 9 Мая
ВчераСпустя почти полвека Рустам Сагдуллаев вновь спел песню из культового фильма о войне
ВчераС благодарностью за мир: ташкентцы возложили цветы к мемориалу "Братские могилы"
ВчераПрезидент: мы должны гордиться великим подвигом узбекского народа
ВчераТашкент помнит: на Волгоградском кладбище почтили героев Великой Отечественной
ВчераУзбекистан ожидает увеличение экспорта текстильной продукции до $142 млн
ВчераБорцы с Днем Победы замолчали: чего они испугались
ВчераМирзиёев почтил память солдат, павших за победу во Второй мировой войне