https://uz.sputniknews.ru/20210511/italyantsy-pomogut-uzbekistanu-organizovat-natsionalnye-festivali-18676806.html

Итальянцы помогут Узбекистану организовать национальные фестивали

Итальянцы помогут Узбекистану организовать национальные фестивали

В ходе диалога известный продюсер Валерио Фести отметил, что его компания имеет 40-летний опыт в организации театрализованных представлений под открытым небом... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T16:01+0500

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культура

хокимият ташкента

фестиваль

хоким

италия

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Хоким столицы Жахонгир Артикходжаев встретился с известным итальянским продюсером, руководителем компании Festi Group Валерио Фести, сообщают в хокимияте Ташкента.Во время встречи стороны обсудили организацию фестивалей, направленных на продвижение национальных ценностей среди иностранных туристов.Кроме того, рассмотрена локация размещения цветных световых инсталляций в различных районах Ташкента исходя из истории каждой местности.В ходе диалога Валерио Фести отметил, что его компания имеет 40-летний опыт в организации театрализованных представлений под открытым небом, крупных торжеств, в изготовлении цветных и развлекательных инсталляций. В подтверждение своих слов он показал Артикходжаеву несколько типовых проектов по художественному оформлению города, проведению различных шоу и фестивалей.Также планируется, что итальянские специалисты Festi Group помогут украсить город ко Дню независимости Республики Узбекистан, если их проекты получат одобрение от властей республики.

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https://uz.sputniknews.ru/20210302/Uzbekistan-i-Rossiya-snimut-dokfilm-ko-Dnyu-nezavisimosti-respubliki-16112987.html

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хокимият ташкента, фестиваль, хоким, италия