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https://uz.sputniknews.ru/20210511/italyantsy-pomogut-uzbekistanu-organizovat-natsionalnye-festivali-18676806.html
Итальянцы помогут Узбекистану организовать национальные фестивали
Итальянцы помогут Узбекистану организовать национальные фестивали
В ходе диалога известный продюсер Валерио Фести отметил, что его компания имеет 40-летний опыт в организации театрализованных представлений под открытым небом... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T16:01+0500
2021-05-11T16:02+0500
культура
хокимият ташкента
фестиваль
хоким
италия
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Хоким столицы Жахонгир Артикходжаев встретился с известным итальянским продюсером, руководителем компании Festi Group Валерио Фести, сообщают в хокимияте Ташкента.Во время встречи стороны обсудили организацию фестивалей, направленных на продвижение национальных ценностей среди иностранных туристов.Кроме того, рассмотрена локация размещения цветных световых инсталляций в различных районах Ташкента исходя из истории каждой местности.В ходе диалога Валерио Фести отметил, что его компания имеет 40-летний опыт в организации театрализованных представлений под открытым небом, крупных торжеств, в изготовлении цветных и развлекательных инсталляций. В подтверждение своих слов он показал Артикходжаеву несколько типовых проектов по художественному оформлению города, проведению различных шоу и фестивалей.Также планируется, что итальянские специалисты Festi Group помогут украсить город ко Дню независимости Республики Узбекистан, если их проекты получат одобрение от властей республики.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-molodejnogo-tsirka-18290164.html
https://uz.sputniknews.ru/20210302/Uzbekistan-i-Rossiya-snimut-dokfilm-ko-Dnyu-nezavisimosti-respubliki-16112987.html
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хокимият ташкента, фестиваль, хоким, италия

Итальянцы помогут Узбекистану организовать национальные фестивали

16:01 11.05.2021 (обновлено: 16:02 11.05.2021)
1661
© Хокимият ТашкентаВстреча Артикходжаева с известным итальянским продюсером Валерио Фести
Встреча Артикходжаева с известным итальянским продюсером Валерио Фести - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Хокимият Ташкента
В ходе диалога известный продюсер Валерио Фести отметил, что его компания имеет 40-летний опыт в организации театрализованных представлений под открытым небом, крупных торжеств, в изготовлении цветных и развлекательных инсталляций.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Хоким столицы Жахонгир Артикходжаев встретился с известным итальянским продюсером, руководителем компании Festi Group Валерио Фести, сообщают в хокимияте Ташкента.
Во время встречи стороны обсудили организацию фестивалей, направленных на продвижение национальных ценностей среди иностранных туристов.
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Кроме того, рассмотрена локация размещения цветных световых инсталляций в различных районах Ташкента исходя из истории каждой местности.
В ходе диалога Валерио Фести отметил, что его компания имеет 40-летний опыт в организации театрализованных представлений под открытым небом, крупных торжеств, в изготовлении цветных и развлекательных инсталляций. В подтверждение своих слов он показал Артикходжаеву несколько типовых проектов по художественному оформлению города, проведению различных шоу и фестивалей.
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Также планируется, что итальянские специалисты Festi Group помогут украсить город ко Дню независимости Республики Узбекистан, если их проекты получат одобрение от властей республики.
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