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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210511/perepisyvanie-istorii-raskalyvaet-stranu-vystoyat-li-ssha-18665758.html
Переписывание истории раскалывает страну. Выстоят ли США?
Переписывание истории раскалывает страну. Выстоят ли США?
"Нашу нацию хотят разделить на две части с помощью фальсификаций истории" — на днях вышла неплохая статья на эту тему. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T10:50+0500
2021-05-11T10:50+0500
колумнисты
вторая мировая война
9 мая
великая отечественная война
ссср
история
победа
сша
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Тема для России хорошо знакома, не правда ли?Конечно, знакома. За последние три десятилетия мы так часто слышали, что наша история — это тысяча лет рабства, что слово "славянин" происходит от слова "раб", что каждая из великих исторических эпох нашей страны кончается поражением светлых реформаторских сил и террором темных.Но сейчас речь о совсем другой стране, которая нам — вот сегодня и сейчас — показывает, как бороться с намеренными и злобными искажениями собственной истории. И называется эта страна, как ни странно, США.Речь о знаменитом "проекте 1619", который объясняет американцам, что вся их история сводится к угнетению черных белыми, без всяких славных и светлых пятен. То есть, по мнению авторов, история США началась с первого ввезенного в означенном году раба из Африки, а дальше — четыреста лет ужаса и позора, за которые все должны каяться и платить.Проект этот лишний раз показывает раздел страны не просто на две по-разному мыслящие половины нации — этот раздел углубляет существующие четкие географические границы. Демократы, то есть нынешняя администрация, делают "проект 1619" официальной идеологией страны и предписывают ввести везде — в школах, в вооруженных силах — лекции по "критической расовой теории". Там запретили преподавать эту теорию в государственных школах (с частными ничего поделать нельзя). В итоге складываются две примерно равные по численности Америки, на территории одной из них следует верить в исходную гнусность своей нации и каяться без перерыва, а на других землях можно искать и находить в своей истории немало славных страниц.Люди устроены странным образом: обычно они очень хорошо чувствуют, что происходит какая-то гадость. Но требуются слова, чтобы эти смутные ощущения перевести в действие.И вот та самая неплохая статья, с которой мы начали разговор, — она находит немало слов для определения происходящего. Например, так: "они" (те, кто придумал "проект 1619") хотят изобразить Америку как изначально тиранический режим, чтобы сменить в стране всю систему и установить новый строй, нечто вроде социализма.Говорит об этом Мэри Грабарь, специалист по истории. Она написала книгу под названием "Опровергая проект 1619: разоблачение плана по разделению Америки". Книгу начали обсуждать еще до ее выхода, потому что в ней анализируется ключевое для США событие — создание независимой (от Великобритании) страны в 1776 году. Мэри Грабарь — специалист как раз по вот этому, "британскому" углу зрения на основание своей страны. Она знает исходные документы и даты. И рассказывает об очевидном: рабство во всех колониях Британской империи (но, конечно, не на территории метрополии) было выгодно Лондону, активно им поощрялось, документов на эту тему сколько угодно. Британское движение за отмену рабства в империи стартовало только в 1787 году, через четыре года после официального окончания войны с американскими колониями за их независимость. И это оно только стартовало. А если начать разбираться с абсолютно расистскими принципами функционирования Британской империи уже даже в XX веке, то тут тоже можно найти много интересного.Отцы-основатели США, может, и были рабовладельцами (десять из 12 первых президентов). Но реальной причиной войны за независимость были налоги Лондону, а не институт рабства. Дальше Америка с этим институтом начала разбираться сама, и у нее это заняло немало времени. В том, что сейчас потомки рабов стараются уничтожить государство, начав с требования пожизненных и немалых выплат просто за цвет своей кожи, может быть, и есть какая-то божественная справедливость, но это уже не к историкам.Историки — это люди, которые работают с фактами, а не с кармой и прочими подобными штуками. Выводы тут можно и нужно делать вот какие: массовые фальсификации истории используются далеко не только против России — с упором на ее роль во Второй мировой войне или мировой истории в целом. Этот метод даже не обязательно применяется одними государствами против других.В случае с США фальсификации эти стали орудием во внутренней идеологической борьбе — левые против правых, демократы против республиканцев.Это просто технология — и очень эффективная — по моральному уничтожению своих противников. В результате профессия историка стала, в очередной раз, предельно важной, конфликтной и политизированной. По всему миру, а не только на фронтах российско-западной борьбы за правду.В советскую эпоху, да и сейчас, было и есть немало мыслителей, с радостью хватающихся за любые идеологии, доказывающие, что история США (или иных недружественных стран) полна крови и грязи. В ответ их идеологи бодро внедряли в российское мышление такие же гнущие к земле идеи, да и факты, насчет нашей истории. Возможно, пора вспомнить, что наука история — это не дубинка против врага, а перманентный поиск истины.Группа республиканских сенаторов издала документ, где говорится: "молодежи нашей нации не нужно промывание мозгов, которое сосредоточено только на прошлых грехах и делит нашу нацию на два лагеря. Программы, оплачиваемые деньгами налогоплательщиков, должны делать упор на общих для всех гражданских ценностях, которые соединяют нас, а не продвигать радикальные идеи, разрывающие наше общество". А что, хорошо сказано.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210423/cherno-belaya-voyna-v-ssha-realizuetsya-glavnyy-koshmar-amerikantsev-18460053.html
https://uz.sputniknews.ru/20201209/Zhizni-chernykh-imeyut-milliony-No-millionam-chernykh-za-eto-ne-zaplatili-15569631.html
https://uz.sputniknews.ru/20210322/novye-belye-v-ssha-aziaty-rasplachivayutsya-za-svoi-uspekhi-17876446.html
https://uz.sputniknews.ru/20200626/Zapad-planomerno-perepisyvaet-istoriyu-I-u-nego-eto-poluchaetsya-14417910.html
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Дмитрий Косырев
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вторая мировая война, 9 мая, великая отечественная война, ссср, история, победа, сша

Переписывание истории раскалывает страну. Выстоят ли США?

10:50 11.05.2021
373
© Sputnik / РИА НовостиГосударственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции на одной из улиц Берлина, вывешенные в день подписания в Берлине 5 июня 1945 Декларации о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, США, Великобритании и Франции
Государственные флаги СССР, США, Великобритании и Франции на одной из улиц Берлина, вывешенные в день подписания в Берлине 5 июня 1945 Декларации о поражении Германии и взятии на себя верховной власти в отношении Германии правительствами СССР, США, Великобритании и Франции - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / РИА Новости
Востоковед, журналист, писатель Дмитрий Косырев - Sputnik Узбекистан
Дмитрий Косырев
Все материалы
"Нашу нацию хотят разделить на две части с помощью фальсификаций истории" — на днях вышла неплохая статья на эту тему.
Тема для России хорошо знакома, не правда ли?
Конечно, знакома. За последние три десятилетия мы так часто слышали, что наша история — это тысяча лет рабства, что слово "славянин" происходит от слова "раб", что каждая из великих исторических эпох нашей страны кончается поражением светлых реформаторских сил и террором темных.
Но сейчас речь о совсем другой стране, которая нам — вот сегодня и сейчас — показывает, как бороться с намеренными и злобными искажениями собственной истории. И называется эта страна, как ни странно, США.
Речь о знаменитом "проекте 1619", который объясняет американцам, что вся их история сводится к угнетению черных белыми, без всяких славных и светлых пятен. То есть, по мнению авторов, история США началась с первого ввезенного в означенном году раба из Африки, а дальше — четыреста лет ужаса и позора, за которые все должны каяться и платить.
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Проект этот лишний раз показывает раздел страны не просто на две по-разному мыслящие половины нации — этот раздел углубляет существующие четкие географические границы.
Демократы, то есть нынешняя администрация, делают "проект 1619" официальной идеологией страны и предписывают ввести везде — в школах, в вооруженных силах — лекции по "критической расовой теории".
В ответ в республиканских штатах эту критическую теорию попросту запрещают, пользуясь немалой автономией штатов от федерального центра. Последний по времени случай — в штате Теннесси.
Там запретили преподавать эту теорию в государственных школах (с частными ничего поделать нельзя). В итоге складываются две примерно равные по численности Америки, на территории одной из них следует верить в исходную гнусность своей нации и каяться без перерыва, а на других землях можно искать и находить в своей истории немало славных страниц.
Люди устроены странным образом: обычно они очень хорошо чувствуют, что происходит какая-то гадость. Но требуются слова, чтобы эти смутные ощущения перевести в действие.
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И вот та самая неплохая статья, с которой мы начали разговор, — она находит немало слов для определения происходящего. Например, так: "они" (те, кто придумал "проект 1619") хотят изобразить Америку как изначально тиранический режим, чтобы сменить в стране всю систему и установить новый строй, нечто вроде социализма.
Говорит об этом Мэри Грабарь, специалист по истории. Она написала книгу под названием "Опровергая проект 1619: разоблачение плана по разделению Америки". Книгу начали обсуждать еще до ее выхода, потому что в ней анализируется ключевое для США событие — создание независимой (от Великобритании) страны в 1776 году.
Дело в том, что "проект 1619" начинался со статьи публицистки из газеты The New York Times, Николь Ханна-Джоунс, которая утверждала: Декларация о независимости 1776 года и последовавшая война случились оттого, что Британия желала отменить рабство в своих американских колониях, а местные подданные — отцы-основатели США — дрались за то, чтобы рабство сохранить.
Мэри Грабарь — специалист как раз по вот этому, "британскому" углу зрения на основание своей страны. Она знает исходные документы и даты. И рассказывает об очевидном: рабство во всех колониях Британской империи (но, конечно, не на территории метрополии) было выгодно Лондону, активно им поощрялось, документов на эту тему сколько угодно.
Британское движение за отмену рабства в империи стартовало только в 1787 году, через четыре года после официального окончания войны с американскими колониями за их независимость. И это оно только стартовало.
А если начать разбираться с абсолютно расистскими принципами функционирования Британской империи уже даже в XX веке, то тут тоже можно найти много интересного.
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Отцы-основатели США, может, и были рабовладельцами (десять из 12 первых президентов). Но реальной причиной войны за независимость были налоги Лондону, а не институт рабства. Дальше Америка с этим институтом начала разбираться сама, и у нее это заняло немало времени.
В том, что сейчас потомки рабов стараются уничтожить государство, начав с требования пожизненных и немалых выплат просто за цвет своей кожи, может быть, и есть какая-то божественная справедливость, но это уже не к историкам.
Историки — это люди, которые работают с фактами, а не с кармой и прочими подобными штуками.
Заметим, что "проект 1619" был начат вопреки оценкам всяческих школ и гильдий историков, которые в целом-то хорошо знают все и про независимость Соединенных Штатов, и про гражданскую войну, которая началась почти через столетие после 1776 года. Кстати, ключевой причиной той войны тоже было не рабство, а иные экономические механизмы и подводные течения.
Выводы тут можно и нужно делать вот какие: массовые фальсификации истории используются далеко не только против России — с упором на ее роль во Второй мировой войне или мировой истории в целом. Этот метод даже не обязательно применяется одними государствами против других.
В случае с США фальсификации эти стали орудием во внутренней идеологической борьбе — левые против правых, демократы против республиканцев.
Это просто технология — и очень эффективная — по моральному уничтожению своих противников.
В результате профессия историка стала, в очередной раз, предельно важной, конфликтной и политизированной. По всему миру, а не только на фронтах российско-западной борьбы за правду.
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В советскую эпоху, да и сейчас, было и есть немало мыслителей, с радостью хватающихся за любые идеологии, доказывающие, что история США (или иных недружественных стран) полна крови и грязи.
В ответ их идеологи бодро внедряли в российское мышление такие же гнущие к земле идеи, да и факты, насчет нашей истории. Возможно, пора вспомнить, что наука история — это не дубинка против врага, а перманентный поиск истины.
В США тем временем на "российские" позиции — то есть за уважение к собственной истории — твердо переходят республиканцы. Расистский "проект 1619", повторим, запрещают не только в штате Теннесси, а и во всех прочих "трамповских" штатах.
Группа республиканских сенаторов издала документ, где говорится: "молодежи нашей нации не нужно промывание мозгов, которое сосредоточено только на прошлых грехах и делит нашу нацию на два лагеря.
Программы, оплачиваемые деньгами налогоплательщиков, должны делать упор на общих для всех гражданских ценностях, которые соединяют нас, а не продвигать радикальные идеи, разрывающие наше общество". А что, хорошо сказано.
Источник: РИА Новости
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