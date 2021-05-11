https://uz.sputniknews.ru/20210511/priem-v-prezidentskuyu-shkolu-ekzameny-kvota-i-otsenochnyy-tsenz-18681273.html

Прием в Президентскую школу: экзамены, квота и оценочный ценз

Прием в Президентскую школу: экзамены, квота и оценочный ценз

Объявлены даты приема и порядок проведения вступительных экзаменов в Президентские школы, которые в последнее время становятся очень популярными. Подробнее в... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T19:47+0500

2021-05-11T19:47+0500

2021-05-11T19:47+0500

общество

школы

образование

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В связи с пандемией в этом году процесс подачи документов в Президентские школы осуществляется онлайн, претендент с помощью родителей через платформу должен внимательно заполнить документы. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказала Хилола Умарова, директор Агентства развития Президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине республики.По словам Умаровой, сейчас в распоряжении агентства 16 школ. Из них 4 - Президентские школы, 9 - школы творчества, 3 - специализированные школы. Прием в три этапаПрием в Президентские школы в этом году будет состоять из трех этапов.Первый – подача документов в срок с 5 по 25 июня. Эта процедура проводится в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Для каждого региона созданы отдельные рабочие группы, которые рассматривают и принимают поступающие документы.Вторым этапом станут вступительные экзамены, которые в свою очередь также разделены на два уровня. Отборочный этап представляет собой тестирование из 30 заданий по математике – экзамены пройдут 20-25 июля. На заключительном этапе поступающим предстоит продемонтсирировать свои знания английского язка, а также решить задачи на критическое мышление.В прошлом учебном году из-за пандемии вступительные экзамены не проводились. В этом году в 10 регионах будет проходить прием в 5–9 классы, а в остальных четырех школах — в 5–6 классы.Квоты на поступлениеЕжегодная квота на обучение в Президентской школе составляет 24 ученика для 5-х классов и распределяется на две группы по 12 человек.В первый год работы новых Президентских школ в разрезе 5-10 классов будут отобраны 144 ученика.Сроки и место проведения вступительных экзаменов в Президентские школы определяются приемной комиссией.Какие документы потребуются От кандидата, желающего поступить в Президентскую школу потребуется: После рассмотрения комиссией будет отправлено уведомление о принятии или отклонении документов.Кого будут принимать в Президентские школы По словам директора Агентства по развитию Президентских творческих и специализированных школ Хилолы Умаровой, для поступления в Президентские школы кандидатам необходимо закончить 2020/2021 учебный год предметы STEM на оценки "отлично". Такой фильтр объясняется тем, что в этом году на поступление в престижные школы претендуют около 200 тысяч школьников, поэтому конкурс ожидается очень высоким.Где будут объявлены результаты экзаменаОб итогах вступительных испытаний можно будет узнать на официальных веб-сайтах организации” Cambridge Assessment Admissions Testing (Великобритания) и и на веб-страницах Президентских школ.Cambridge Assessment, специализированная международной организация, предоставляющая образовательные услуги, обеспечивает прозрачность и безопасность процессов вступительных экзаменов.Вступительные испытания проводятся в специально отведенных местах с применением видеонаблюдения и других технических средств.Тестирование не проводится повторно. Во время экзаменов кандидатам, наблюдателям, руководителям зданий и ответственным лицам рабочей группы запрещается использование средств связи. Кандидатам запрещено пользоваться справочными материалами и электронно-вычислительной техникой во время тестирования.При нарушении требований настоящего Положения ответственные лица рабочей группы имеют право отстранить кандидатом от вступительных испытаний с составлением соответствующего акта. Результаты вступительных испытаний пересмотру не подлежат.

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школы, образование, узбекистан