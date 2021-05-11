https://uz.sputniknews.ru/20210511/priem-v-prezidentskuyu-shkolu-ekzameny-kvota-i-otsenochnyy-tsenz-18681273.html
Прием в Президентскую школу: экзамены, квота и оценочный ценз
Прием в Президентскую школу: экзамены, квота и оценочный ценз
Объявлены даты приема и порядок проведения вступительных экзаменов в Президентские школы, которые в последнее время становятся очень популярными. Подробнее в... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T19:47+0500
2021-05-11T19:47+0500
2021-05-11T19:47+0500
общество
школы
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В связи с пандемией в этом году процесс подачи документов в Президентские школы осуществляется онлайн, претендент с помощью родителей через платформу должен внимательно заполнить документы. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказала Хилола Умарова, директор Агентства развития Президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине республики.По словам Умаровой, сейчас в распоряжении агентства 16 школ. Из них 4 - Президентские школы, 9 - школы творчества, 3 - специализированные школы. Прием в три этапаПрием в Президентские школы в этом году будет состоять из трех этапов.Первый – подача документов в срок с 5 по 25 июня. Эта процедура проводится в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Для каждого региона созданы отдельные рабочие группы, которые рассматривают и принимают поступающие документы.Вторым этапом станут вступительные экзамены, которые в свою очередь также разделены на два уровня. Отборочный этап представляет собой тестирование из 30 заданий по математике – экзамены пройдут 20-25 июля. На заключительном этапе поступающим предстоит продемонтсирировать свои знания английского язка, а также решить задачи на критическое мышление.В прошлом учебном году из-за пандемии вступительные экзамены не проводились. В этом году в 10 регионах будет проходить прием в 5–9 классы, а в остальных четырех школах — в 5–6 классы.Квоты на поступлениеЕжегодная квота на обучение в Президентской школе составляет 24 ученика для 5-х классов и распределяется на две группы по 12 человек.В первый год работы новых Президентских школ в разрезе 5-10 классов будут отобраны 144 ученика.Сроки и место проведения вступительных экзаменов в Президентские школы определяются приемной комиссией.Какие документы потребуются От кандидата, желающего поступить в Президентскую школу потребуется: После рассмотрения комиссией будет отправлено уведомление о принятии или отклонении документов.Кого будут принимать в Президентские школы По словам директора Агентства по развитию Президентских творческих и специализированных школ Хилолы Умаровой, для поступления в Президентские школы кандидатам необходимо закончить 2020/2021 учебный год предметы STEM на оценки "отлично". Такой фильтр объясняется тем, что в этом году на поступление в престижные школы претендуют около 200 тысяч школьников, поэтому конкурс ожидается очень высоким.Где будут объявлены результаты экзаменаОб итогах вступительных испытаний можно будет узнать на официальных веб-сайтах организации” Cambridge Assessment Admissions Testing (Великобритания) и и на веб-страницах Президентских школ.Cambridge Assessment, специализированная международной организация, предоставляющая образовательные услуги, обеспечивает прозрачность и безопасность процессов вступительных экзаменов.Вступительные испытания проводятся в специально отведенных местах с применением видеонаблюдения и других технических средств.Тестирование не проводится повторно. Во время экзаменов кандидатам, наблюдателям, руководителям зданий и ответственным лицам рабочей группы запрещается использование средств связи. Кандидатам запрещено пользоваться справочными материалами и электронно-вычислительной техникой во время тестирования.При нарушении требований настоящего Положения ответственные лица рабочей группы имеют право отстранить кандидатом от вступительных испытаний с составлением соответствующего акта. Результаты вступительных испытаний пересмотру не подлежат.
https://uz.sputniknews.ru/20210418/zapuschen-sayt-po-priemu-na-rabotu-pedagogov-v-prezidentskie-shkoly--18388930.html
https://uz.sputniknews.ru/20201230/Prezidentskie-shkoly-poluchili-akkreditatsiyu-Cambridge-Assessment-International-Education-15707412.html
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https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/341/49/3414917_970:0:4426:3456_100x100_80_0_0_74e7c8f9d7d92a651ca2b17fe6f91469.jpg
школы, образование, узбекистан
Прием в Президентскую школу: экзамены, квота и оценочный ценз
Объявлены даты приема и порядок проведения вступительных экзаменов в Президентские школы, которые в последнее время становятся очень популярными. Подробнее в материале корреспондента Sputnik Узбекистан.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В связи с пандемией в этом году процесс подачи документов в Президентские школы осуществляется онлайн, претендент с помощью родителей через платформу должен внимательно заполнить документы. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан рассказала Хилола Умарова, директор Агентства развития Президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине республики.
По словам Умаровой, сейчас в распоряжении агентства 16 школ. Из них 4 - Президентские школы, 9 - школы творчества, 3 - специализированные школы.
Ранее Президентские школы осуществляли свою деятельность в Ташкенте, Намангане, Хиве и Нукусе, но в этом году откроются еще учебных заведений — в Бухаре, Фергане, Джизаке, Самарканде, Карши, Кашкадарье, Андижане, Гулистане, Навои, Термезе и Нурафшане.
Прием в три этапа
Прием в Президентские школы в этом году будет состоять из трех этапов.
Первый – подача документов в срок с 5 по 25 июня. Эта процедура проводится в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Для каждого региона созданы отдельные рабочие группы, которые рассматривают и принимают поступающие документы.
Вторым этапом станут вступительные экзамены, которые в свою очередь также разделены на два уровня. Отборочный этап представляет собой тестирование из 30 заданий по математике – экзамены пройдут 20-25 июля.
На заключительном этапе поступающим предстоит продемонтсирировать свои знания английского язка, а также решить задачи на критическое мышление.
В прошлом учебном году из-за пандемии вступительные экзамены не проводились. В этом году в 10 регионах будет проходить прием в 5–9 классы, а в остальных четырех школах — в 5–6 классы.
Квоты на поступление
Ежегодная квота на обучение в Президентской школе составляет 24 ученика для 5-х классов и распределяется на две группы по 12 человек.
В первый год работы новых Президентских школ в разрезе 5-10 классов будут отобраны 144 ученика.
Сроки и место проведения вступительных экзаменов в Президентские школы определяются приемной комиссией.
Какие документы потребуются
От кандидата, желающего поступить в Президентскую школу потребуется:
1.
1. Копия свидетельства о рождении или "киндер" паспорта.
2.
2. Справка установленной формы (справка должна утверждена директором школы, в которой обучается ученик);
3.
3. Фото 3х4 (сделанное в течении последних два месяца);
4.
4. Копия табеля успеваемости;
5.
5. Информация об ученике и паспортные данные его родителей или опекунов (номер телефона, адрес электронной почты).
После рассмотрения комиссией будет отправлено уведомление о принятии или отклонении документов.
Кого будут принимать в Президентские школы
По словам директора Агентства по развитию Президентских творческих и специализированных школ Хилолы Умаровой, для поступления в Президентские школы кандидатам необходимо закончить 2020/2021 учебный год предметы STEM на оценки "отлично". Такой фильтр объясняется тем, что в этом году на поступление в престижные школы претендуют около 200 тысяч школьников, поэтому конкурс ожидается очень высоким.
"Если ребенок талантливый, ему не составит труда получить оценки отлично по этим предметам", — пояснила Умарова.
Где будут объявлены результаты экзамена
Об итогах вступительных испытаний можно будет узнать на официальных веб-сайтах организации” Cambridge Assessment Admissions Testing (Великобритания) и и на веб-страницах Президентских школ.
Cambridge Assessment, специализированная международной организация, предоставляющая образовательные услуги, обеспечивает прозрачность и безопасность процессов вступительных экзаменов.
Все материалы, касающиеся вступительных испытаний (анкеты, тесты, ответы и т.д.), считаются конфиденциальными, и их конфиденциальность обеспечивается специализированной международной организацией, оказывающей услуги в сфере образования, Агентством по развитию Президентских творческих и специализированных школ и Государственным центром тестирования.
Вступительные испытания проводятся в специально отведенных местах с применением видеонаблюдения и других технических средств.
Тестирование не проводится повторно. Во время экзаменов кандидатам, наблюдателям, руководителям зданий и ответственным лицам рабочей группы запрещается использование средств связи. Кандидатам запрещено пользоваться справочными материалами и электронно-вычислительной техникой во время тестирования.
При нарушении требований настоящего Положения ответственные лица рабочей группы имеют право отстранить кандидатом от вступительных испытаний с составлением соответствующего акта. Результаты вступительных испытаний пересмотру не подлежат.