https://uz.sputniknews.ru/20210511/skolko-v-uzbekistane-transportnyx-sredstv--dannye-goskomstata-18678884.html
Сколько в Узбекистане транспортных средств — данные Госкомстата
Сколько в Узбекистане транспортных средств — данные Госкомстата
В Госкомстате назвали число легковушек, грузовиков, автобусов, микроавтобусов и спецтехники. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T18:23+0500
2021-05-11T18:23+0500
2021-05-11T18:25+0500
экономика
автомобили
государственный комитет по статистике
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Общее число зарегистрированных в Узбекистане транспортных средств на 1 января 2021 года составляло 2 955 295, сообщили в Государственном комитете по статистике.Из почти трех миллионов транспортных средств подавляющее большинство (2 767 126) — легковые автомобили, 168 810 — грузовые, 5 711 — автобусы, 8 518 — микроавтобусы, 5 130 — спецтранспорт.Напомним, на 1 января 2021 года на каждые 100 постоянных жителей Узбекистана приходилось восемь легковых машин. Больше всего авто зарегистрировано в Ташкенте (467 176 единиц) и Самаркандской области (323 586). За ними следует Ферганская область (276 558).
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автомобили, государственный комитет по статистике
Сколько в Узбекистане транспортных средств — данные Госкомстата
18:23 11.05.2021 (обновлено: 18:25 11.05.2021)
В Госкомстате назвали число легковушек, грузовиков, автобусов, микроавтобусов и спецтехники.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Общее число зарегистрированных в Узбекистане транспортных средств на 1 января 2021 года составляло 2 955 295, сообщили в Государственном комитете по статистике.
Этот показатель на 14,5 процента больше, чем в 2020 году.
Из почти трех миллионов транспортных средств подавляющее большинство (2 767 126) — легковые автомобили, 168 810 — грузовые, 5 711 — автобусы, 8 518 — микроавтобусы, 5 130 — спецтранспорт.
Напомним, на 1 января 2021 года на каждые 100 постоянных жителей Узбекистана приходилось
восемь легковых машин. Больше всего авто зарегистрировано в Ташкенте (467 176 единиц) и Самаркандской области (323 586). За ними следует Ферганская область (276 558).