https://uz.sputniknews.ru/20210511/skolko-v-uzbekistane-transportnyx-sredstv--dannye-goskomstata-18678884.html

Сколько в Узбекистане транспортных средств — данные Госкомстата

Сколько в Узбекистане транспортных средств — данные Госкомстата

В Госкомстате назвали число легковушек, грузовиков, автобусов, микроавтобусов и спецтехники. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T18:23+0500

2021-05-11T18:23+0500

2021-05-11T18:25+0500

экономика

автомобили

государственный комитет по статистике

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0b/18679133_0:50:3463:1998_1920x0_80_0_0_1d681463fb5e1efb1ef2b08ab41fe61b.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Общее число зарегистрированных в Узбекистане транспортных средств на 1 января 2021 года составляло 2 955 295, сообщили в Государственном комитете по статистике.Из почти трех миллионов транспортных средств подавляющее большинство (2 767 126) — легковые автомобили, 168 810 — грузовые, 5 711 — автобусы, 8 518 — микроавтобусы, 5 130 — спецтранспорт.Напомним, на 1 января 2021 года на каждые 100 постоянных жителей Узбекистана приходилось восемь легковых машин. Больше всего авто зарегистрировано в Ташкенте (467 176 единиц) и Самаркандской области (323 586). За ними следует Ферганская область (276 558).

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

автомобили, государственный комитет по статистике