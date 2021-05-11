https://uz.sputniknews.ru/20210511/tiktoker-iz-samarkanda-poluchil-15-sutok-za-izdevatelstvo-nad-pamyatnikom-alisheru-navoi-18679787.html
Тиктокер из Самарканда получил 15 суток за издевательство над памятником Алишеру Навои
Тиктокер из Самарканда получил 15 суток за издевательство над памятником Алишеру Навои
По информации УВД Самаркандской области, аналогичный приговор был вынесен и оператору видеоролика. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T18:40+0500
2021-05-11T18:40+0500
2021-05-11T18:40+0500
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Самаркандскому тиктокеру Иномжону Пардаеву назначили наказание в виде ареста на 15 суток, сообщает УВД Самаркандской области. Кроме того, аналогичный приговор был вынесен оператору видеоролика об издевательстве над памятником Алишеру Навои. Ранее в сети Интернет распространилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек стоит около постамента скульптуры и произносит оскорбительные слова в адрес великого поэта и мыслителя. Позже видеоблогер раскаялся о содеянном и принес свои извинения узбекскому народу.
https://uz.sputniknews.ru/20201211/Vandaly-kultnaslediya-v-Khive-snesli-chast-vostochnoy-steny-dvortsa-Tash-khovli-15582072.html
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tiktok, рувд, арест, блогер, самарканд
Тиктокер из Самарканда получил 15 суток за издевательство над памятником Алишеру Навои
По информации УВД Самаркандской области, аналогичный приговор был вынесен и оператору видеоролика.
Самаркандскому тиктокеру Иномжону Пардаеву назначили наказание в виде ареста на 15 суток, сообщает
УВД Самаркандской области.
Кроме того, аналогичный приговор был вынесен оператору видеоролика об издевательстве над памятником Алишеру Навои.
Ранее в сети Интернет распространилось видео, на котором запечатлено
, как молодой человек стоит около постамента скульптуры и произносит оскорбительные слова в адрес великого поэта и мыслителя. Позже видеоблогер раскаялся о содеянном и принес свои извинения узбекскому народу.