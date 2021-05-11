https://uz.sputniknews.ru/20210511/tiktoker-iz-samarkanda-poluchil-15-sutok-za-izdevatelstvo-nad-pamyatnikom-alisheru-navoi-18679787.html

Тиктокер из Самарканда получил 15 суток за издевательство над памятником Алишеру Навои

Тиктокер из Самарканда получил 15 суток за издевательство над памятником Алишеру Навои

По информации УВД Самаркандской области, аналогичный приговор был вынесен и оператору видеоролика. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T18:40+0500

2021-05-11T18:40+0500

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Самаркандскому тиктокеру Иномжону Пардаеву назначили наказание в виде ареста на 15 суток, сообщает УВД Самаркандской области. Кроме того, аналогичный приговор был вынесен оператору видеоролика об издевательстве над памятником Алишеру Навои. Ранее в сети Интернет распространилось видео, на котором запечатлено, как молодой человек стоит около постамента скульптуры и произносит оскорбительные слова в адрес великого поэта и мыслителя. Позже видеоблогер раскаялся о содеянном и принес свои извинения узбекскому народу.

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tiktok, рувд, арест, блогер, самарканд