https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-polshe-vyshel-spetsjurnal-o-novom-uzbekistane-18674979.html
В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане
В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане
во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T15:05+0500
2021-05-11T15:05+0500
2021-05-11T15:05+0500
культура
издательства
журнал
польша
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0b/18674924_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_8e342411be4ec30a818eff7d8b6b20e2.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Варшаве вышел журнал "Новый Узбекистан: центр бизнеса, уникальной культуры и мирового туризма", посвященный 30-летию независимости республики. Об этом сообщают в новостном агентстве Дунё.Отмечается, что 80-страничное издание выпущено Посольством Узбекистана в Польше при технической поддержке издательских домов REA и Drukarnia Skleniarz. Во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны: экономику, образование, здравоохранение, энергетику, банковское дело, финансы, социальную сферу, пенсии, сокращение бедности, развитие туризма, устранение бюрократических барьеров, уважение прав и свобод человека, экологию и охрану природы.К тому же в специальных разделах особо уделяется внимание новой модели внешней политики Узбекистана, стратегическим подходам властей республики к безопасности в Центральной Азии и решению афганской проблемы, вкладу страны в восстановление афганской экономики, развитию транспорта, логистики и энергетических систем. Помимо этого, журнал уделяет особое внимание развитию узбекско-польского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также истории отношений между двумя странами.
https://uz.sputniknews.ru/20201001/V-Kieve-proshla-prezentatsiya-tolkovogo-slovarya-uzbekskogo-yazyka-15095371.html
https://uz.sputniknews.ru/20160711/3275754.html
польша
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/05/0b/18674924_93:0:1125:774_1920x0_80_0_0_327cef65a6e4ffef654333fd09b2e73f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
издательства, журнал, польша, узбекистан
В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане
во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik.
В Варшаве вышел журнал "Новый Узбекистан: центр бизнеса, уникальной культуры и мирового туризма", посвященный 30-летию независимости республики. Об этом сообщают
в новостном агентстве Дунё.
Отмечается, что 80-страничное издание выпущено Посольством Узбекистана в Польше при технической поддержке издательских домов REA и Drukarnia Skleniarz.
Во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны: экономику, образование, здравоохранение, энергетику, банковское дело, финансы, социальную сферу, пенсии, сокращение бедности, развитие туризма, устранение бюрократических барьеров, уважение прав и свобод человека, экологию и охрану природы.
К тому же в специальных разделах особо уделяется внимание новой модели внешней политики Узбекистана, стратегическим подходам властей республики к безопасности в Центральной Азии и решению афганской проблемы, вкладу страны в восстановление афганской экономики, развитию транспорта, логистики и энергетических систем.
Помимо этого, журнал уделяет особое внимание развитию узбекско-польского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также истории отношений между двумя странами.