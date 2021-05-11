https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-polshe-vyshel-spetsjurnal-o-novom-uzbekistane-18674979.html

В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане

В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане

во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

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культура

издательства

журнал

польша

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Варшаве вышел журнал "Новый Узбекистан: центр бизнеса, уникальной культуры и мирового туризма", посвященный 30-летию независимости республики. Об этом сообщают в новостном агентстве Дунё.Отмечается, что 80-страничное издание выпущено Посольством Узбекистана в Польше при технической поддержке издательских домов REA и Drukarnia Skleniarz. Во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны: экономику, образование, здравоохранение, энергетику, банковское дело, финансы, социальную сферу, пенсии, сокращение бедности, развитие туризма, устранение бюрократических барьеров, уважение прав и свобод человека, экологию и охрану природы.К тому же в специальных разделах особо уделяется внимание новой модели внешней политики Узбекистана, стратегическим подходам властей республики к безопасности в Центральной Азии и решению афганской проблемы, вкладу страны в восстановление афганской экономики, развитию транспорта, логистики и энергетических систем. Помимо этого, журнал уделяет особое внимание развитию узбекско-польского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также истории отношений между двумя странами.

https://uz.sputniknews.ru/20201001/V-Kieve-proshla-prezentatsiya-tolkovogo-slovarya-uzbekskogo-yazyka-15095371.html

https://uz.sputniknews.ru/20160711/3275754.html

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издательства, журнал, польша, узбекистан