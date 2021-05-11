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В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане
В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане
во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T15:05+0500
2021-05-11T15:05+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Варшаве вышел журнал "Новый Узбекистан: центр бизнеса, уникальной культуры и мирового туризма", посвященный 30-летию независимости республики. Об этом сообщают в новостном агентстве Дунё.Отмечается, что 80-страничное издание выпущено Посольством Узбекистана в Польше при технической поддержке издательских домов REA и Drukarnia Skleniarz. Во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны: экономику, образование, здравоохранение, энергетику, банковское дело, финансы, социальную сферу, пенсии, сокращение бедности, развитие туризма, устранение бюрократических барьеров, уважение прав и свобод человека, экологию и охрану природы.К тому же в специальных разделах особо уделяется внимание новой модели внешней политики Узбекистана, стратегическим подходам властей республики к безопасности в Центральной Азии и решению афганской проблемы, вкладу страны в восстановление афганской экономики, развитию транспорта, логистики и энергетических систем. Помимо этого, журнал уделяет особое внимание развитию узбекско-польского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также истории отношений между двумя странами.
https://uz.sputniknews.ru/20201001/V-Kieve-proshla-prezentatsiya-tolkovogo-slovarya-uzbekskogo-yazyka-15095371.html
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издательства, журнал, польша, узбекистан

В Польше вышел спецжурнал о новом Узбекистане

15:05 11.05.2021
29
© Министерство туризма и спортаЖурнал о новом Узбекистане на польском языке
Журнал о новом Узбекистане на польском языке - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.05.2021
© Министерство туризма и спорта
во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Варшаве вышел журнал "Новый Узбекистан: центр бизнеса, уникальной культуры и мирового туризма", посвященный 30-летию независимости республики. Об этом сообщают в новостном агентстве Дунё.
Отмечается, что 80-страничное издание выпущено Посольством Узбекистана в Польше при технической поддержке издательских домов REA и Drukarnia Skleniarz.
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Во вступлении раскрывается содержание послания президента Шавката Мирзиёева, а 17 разделов журнала охватывают наиболее важные сферы жизнедеятельности страны: экономику, образование, здравоохранение, энергетику, банковское дело, финансы, социальную сферу, пенсии, сокращение бедности, развитие туризма, устранение бюрократических барьеров, уважение прав и свобод человека, экологию и охрану природы.
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К тому же в специальных разделах особо уделяется внимание новой модели внешней политики Узбекистана, стратегическим подходам властей республики к безопасности в Центральной Азии и решению афганской проблемы, вкладу страны в восстановление афганской экономики, развитию транспорта, логистики и энергетических систем.
Помимо этого, журнал уделяет особое внимание развитию узбекско-польского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах, а также истории отношений между двумя странами.
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