https://uz.sputniknews.ru/20210511/v-uzbekistane-startoval-blagotvoritelnyy-marafon-posvyaschennyy-detyam-s-onkodiagnozom-18674390.html

В Узбекистане стартовал благотворительный марафон, посвященный детям с онкодиагнозом

В Узбекистане стартовал благотворительный марафон, посвященный детям с онкодиагнозом

По словам председателя движения "Юксалиш" Бобура Бекмуродова, в развитых странах мира показатель выживаемости онкологических больных составляет 70−80... 11.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-11T15:25+0500

2021-05-11T15:25+0500

2021-05-11T15:25+0500

общество

общенациональное движение "юксалиш"

онкология

дети

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. В Узбекистане стартовал благотворительный марафон Ezgu amal ("Благие деяния"), посвященный детям с онкодиагнозом.Он продлится до 9 июня. Организаторы мероприятия — общенациональное движение "Юксалиш" и общественный фонд Ezgu amal."Основная задача — оказание адресной, таргетированной финансовой и социальной помощи детям с онкозаболеваниями на разных стадиях лечения, привлечение внимания общественности к вопросам ранней диагностики и своевременного лечения онкологических заболеваний, особенно среди детей", — говорится в публикации.По словам председателя "Юксалиш" Бобура Бекмуродова, в развитых странах мира показатель выживаемости онкологических больных на сегодня составляет 70−80 процентов, а в Узбекистане — в три−четыре раза меньше. Это свидетельствует о наличии системных проблем, считает он. "В феврале 2021 года президент Шавкат Мирзиёев на совещании <...> выразил обеспокоенность проблемами в сфере онкологии, тем, что за последние 10−15 лет деятельность в этом направлении пущена на самотек", — отметил Бекмуродов."Юксалиш" и Ezgu amal подписали меморандум о сотрудничестве, и благотворительный марафон — один из пунктов совместных действий, предусмотренных дорожной картой".В апреле 2017-го президент Узбекистана постановлением утвердил программу дальнейшего развития онкологической службы и совершенствования онкологической помощи населению до 2021 года включительно. Фонд Ezgu amal только в 2020-м получил и рассмотрел более десяти тысяч заявок с просьбами о помощи. Сто две семьи получили финансовую помощь от спонсоров, 2,1 тысячи семей — бесконтактную финансовую помощь, свыше трех тысяч семей — продуктовые наборы в период карантина по COVID-19. Кроме того, 228 лицам была оказана помощь в виде лекарств, оплаты медицинских услуг и авиабилетов. Более трех тысяч детей из малоимущих семей при содействии фонда получили подарки от спонсоров. В целом в прошлом году фонд провел 28 благотворительных акций, помощь оказана около 8,4 тысячи семей.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-uzbekistane-sozdan-fond-po-sodeystviyu-onkobolnym-18275386.html

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общенациональное движение "юксалиш", онкология, дети, узбекистан