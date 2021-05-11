https://uz.sputniknews.ru/20210511/vlasti-uzbekistana-pomogli-shesterym-sootechestvennikam-vernutsya-na-rodinu-iz-turtsii-18672166.html
Власти Узбекистана помогли шестерым соотечественникам вернуться на родину из Турции
Власти Узбекистана помогли шестерым соотечественникам вернуться на родину из Турции
Граждане РУз работали в Турции, но потом остались без средств к существованию и не могли самостоятельно вернуться в родную страну. 11.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-11T14:31+0500
2021-05-11T14:31+0500
2021-05-11T14:32+0500
агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана
общество
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турция
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ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Шестеро граждан Узбекистана, попавших в сложную ситуацию в Турции, были 7 мая безвозмездно возвращены на родину. Как пишет информагентство "Дунё", им помогли Генеральное консульство РУз в Стамбуле и Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана.Возвращенные в Узбекистан граждане работали в Турции, но потом остались без средств к существованию и не могли самостоятельно вернуться в родную страну. Среди них были и лица с детьми.Соотечественники выразили признательность правительству Узбекистана и президенту Шавкату Мирзиёеву, отмечается в публикации.На заработках за пределами республики сейчас находится порядка 1,6 миллиона человек — это около 20 процентов экономически активного населения республики. Из этого числа примерно 1,1 миллиона узбекистанцев работает в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/vlasti-uzbekistana-pomogut-sootechestvennikam-okazavshimsya-v-trudnoy-situatsii-18306340.html
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агентство по вопросам внешней трудовой миграции при министерстве занятости и трудовых отношений узбекистана, министерство занятости и трудовых отношений, турция
Власти Узбекистана помогли шестерым соотечественникам вернуться на родину из Турции
14:31 11.05.2021 (обновлено: 14:32 11.05.2021)
Граждане РУз работали в Турции, но потом остались без средств к существованию и не могли самостоятельно вернуться в родную страну.
ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Шестеро граждан Узбекистана, попавших в сложную ситуацию в Турции, были 7 мая безвозмездно возвращены на родину.
Как пишет информагентство "Дунё"
, им помогли Генеральное консульство РУз в Стамбуле и Агентство по внешней трудовой миграции при Минзанятости Узбекистана.
Возвращенные в Узбекистан граждане работали в Турции, но потом остались без средств к существованию и не могли самостоятельно вернуться в родную страну. Среди них были и лица с детьми.
Соотечественники выразили признательность правительству Узбекистана и президенту Шавкату Мирзиёеву, отмечается в публикации.
На заработках за пределами республики сейчас находится порядка 1,6 миллиона человек — это около 20 процентов экономически активного населения республики. Из этого числа примерно 1,1 миллиона узбекистанцев работает в России.