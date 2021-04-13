https://uz.sputniknews.ru/20210413/vlasti-uzbekistana-pomogut-sootechestvennikam-okazavshimsya-v-trudnoy-situatsii-18306340.html
Власти Узбекистана помогут соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации
Власти Узбекистана помогут соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Граждане Узбекистана, оставшиеся без денег за границей, смогут получить помощь в виде микрозаймов, передает пресс-служба
2021-04-13T14:40+0500
2021-04-13T14:40+0500
2021-04-13T14:47+0500
миграция
постановление
помощь
узбекистанцы
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Граждане Узбекистана, оставшиеся без денег за границей, смогут получить помощь в виде микрозаймов, передает пресс-служба Министерства юстиции республики.Утверждено положение "О порядке оказания финансовой помощи гражданам Узбекистана, оставшимся без средств к существованию на территории иностранных государств".Чтобы воспользоваться предложенными возможностями, нужно обратиться в консульское учреждение республики. Финансовая помощь будет оформлена в виде микрозаймов на срок до 30 дней. Деньги можно будет израсходовать на оплату продуктов питания, жилья, одежды и транспортных расходов.В частности, узбекистанцы, оказавшиеся без денег в России, также смогут получить примерно 50 долларов в сутки, вместе с тем можно будет взять в кредит 400 долларов на транспортные расходы, чтобы вернуться домой. Наибольший размер микрозайма предоставляется согражданам, оказавшимся в затруднительном положении в Японии, – 150 долларов и 1 тысяча долларов, в странах ЕС – до 100 долларов и 800 долларов соответственно.С начала 2021 года за рубеж отправились на заработки уже 9 465 соотечественников, по данным Агентства по внешней миграции при Минзанятости РУз. Из этого числа 8 034 гражданина уехали работать в Россию, 1 285 — в Казахстан, еще 143 человека отправились в Южную Корею.На заработках за пределами Узбекистана сейчас находятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения республики. Из этого числа порядка 1,1 миллиона граждан работают именно в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/rabochaya-gruppa-vo-glave-s-muxitdinovym--proveryaet-usloviya-jizni-uzbekistantsev-v-rf-18283582.html
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постановление, помощь, узбекистанцы
Власти Узбекистана помогут соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации
14:40 13.04.2021 (обновлено: 14:47 13.04.2021)
Чтобы воспользоваться предложенными возможностями, нужно обратиться в консульское учреждение республики. Финансовая помощь будет оформлена в виде микрозаймов на срок до 30 дней.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik.
Граждане Узбекистана, оставшиеся без денег за границей, смогут получить помощь в виде микрозаймов, передает
пресс-служба Министерства юстиции республики.
Утверждено положение "О порядке оказания финансовой помощи гражданам Узбекистана, оставшимся без средств к существованию на территории иностранных государств".
Чтобы воспользоваться предложенными возможностями, нужно обратиться в консульское учреждение республики. Финансовая помощь будет оформлена в виде микрозаймов на срок до 30 дней. Деньги можно будет израсходовать на оплату продуктов питания, жилья, одежды и транспортных расходов.
В частности, узбекистанцы, оказавшиеся без денег в России, также смогут получить примерно 50 долларов в сутки, вместе с тем можно будет взять в кредит 400 долларов на транспортные расходы, чтобы вернуться домой.
Наибольший размер микрозайма предоставляется согражданам, оказавшимся в затруднительном положении в Японии, – 150 долларов и 1 тысяча долларов, в странах ЕС – до 100 долларов и 800 долларов соответственно.
С начала 2021 года за рубеж отправились
на заработки уже 9 465 соотечественников, по данным Агентства по внешней миграции при Минзанятости РУз. Из этого числа 8 034 гражданина уехали работать в Россию, 1 285 — в Казахстан, еще 143 человека отправились в Южную Корею.
На заработках за пределами Узбекистана сейчас находятся около 1,6 миллиона человек — это около 20% экономически активного населения республики. Из этого числа порядка 1,1 миллиона граждан работают именно в России.