https://uz.sputniknews.ru/20210512/mirziyoev-krome-vozvelichivaniya-natsionalnoy-samobytnosti-vajny-i-obschechelovecheskie-tsennosti-18704176.html

Мирзиёев: кроме возвеличивания национальной самобытности важны и общечеловеческие ценности

Мирзиёев: кроме возвеличивания национальной самобытности важны и общечеловеческие ценности

Лидер Узбекистана поздравил всех верующих мусульман с наступающим священным праздником Рамазан хайит. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-12T22:35+0500

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общество

поздравление

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поздравил всех верующих мусульман со священным праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента.Лидер Узбекистана выразил всем гражданам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Он также высоко оценил стойкое противостояние граждан пандемии коронавируса. К тому же Мирзиёев отметил возрождение и широкую популяризацию в стране богатого духовного наследия народа, благоустройство священных мест, связанных с именами великих предков. В частности, в Кашкадарьинской области был построен мемориальный комплекс Абу Муина Насафи, в Наманганской области – Султона Увайс Карани, в Ташкенте – ансамбль Сузук-ота, подчеркнул президент.Кроме того, глава государства заявил, что в настоящее время в республике создаются и реконструируются мечети, медресе и культовые сооружения. В столице ускоренными темпами продолжается строительство Центра исламской цивилизации, а в Самаркандской области в честь великого ученого Имама Бухари возводится новый мемориальный комплекс, добавил Мирзиёев.По словам лидера Узбекистана, впервые в стране начала издаваться многотомная энциклопедия "Ислом".Также Шавкат Мирзиёев процитировал актуальные слова известного узбекского ученого Махмудходжи Бехбуди: "Чтобы полноценно жить в этом мире и быть равными другим народам, нам вместе с духовными ценностями необходимы светские знания и науки".В заключительной части своего поздравления президент Узбекистана выразил уверенность в том, что улемы, имам-хатибы, родители, учителя, наставники, ветераны и широкая общественность приложат все усилия, чтобы эффективно развивать и укреплять данное направление.Ранее глава государства на основании обращения Управления мусульман Узбекистана подписал постановление, согласно которому Рамазан хайит узбекистанцы начнут отмечать 13 мая. Кроме того, жители республики также будут отдыхать 14, 15 и 16 мая.

https://uz.sputniknews.ru/20170526/Mirzieev-Suzuk-Ota-5491584.html

https://uz.sputniknews.ru/20180129/prezident-posetil-abu-muina-7372879.html

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поздравление, шавкат мирзиёев