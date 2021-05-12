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https://uz.sputniknews.ru/20210512/mirziyoev-krome-vozvelichivaniya-natsionalnoy-samobytnosti-vajny-i-obschechelovecheskie-tsennosti-18704176.html
Мирзиёев: кроме возвеличивания национальной самобытности важны и общечеловеческие ценности
Мирзиёев: кроме возвеличивания национальной самобытности важны и общечеловеческие ценности
Лидер Узбекистана поздравил всех верующих мусульман с наступающим священным праздником Рамазан хайит. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T22:35+0500
2021-05-12T22:50+0500
общество
поздравление
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поздравил всех верующих мусульман со священным праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента.Лидер Узбекистана выразил всем гражданам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Он также высоко оценил стойкое противостояние граждан пандемии коронавируса. К тому же Мирзиёев отметил возрождение и широкую популяризацию в стране богатого духовного наследия народа, благоустройство священных мест, связанных с именами великих предков. В частности, в Кашкадарьинской области был построен мемориальный комплекс Абу Муина Насафи, в Наманганской области – Султона Увайс Карани, в Ташкенте – ансамбль Сузук-ота, подчеркнул президент.Кроме того, глава государства заявил, что в настоящее время в республике создаются и реконструируются мечети, медресе и культовые сооружения. В столице ускоренными темпами продолжается строительство Центра исламской цивилизации, а в Самаркандской области в честь великого ученого Имама Бухари возводится новый мемориальный комплекс, добавил Мирзиёев.По словам лидера Узбекистана, впервые в стране начала издаваться многотомная энциклопедия "Ислом".Также Шавкат Мирзиёев процитировал актуальные слова известного узбекского ученого Махмудходжи Бехбуди: "Чтобы полноценно жить в этом мире и быть равными другим народам, нам вместе с духовными ценностями необходимы светские знания и науки".В заключительной части своего поздравления президент Узбекистана выразил уверенность в том, что улемы, имам-хатибы, родители, учителя, наставники, ветераны и широкая общественность приложат все усилия, чтобы эффективно развивать и укреплять данное направление.Ранее глава государства на основании обращения Управления мусульман Узбекистана подписал постановление, согласно которому Рамазан хайит узбекистанцы начнут отмечать 13 мая. Кроме того, жители республики также будут отдыхать 14, 15 и 16 мая.
https://uz.sputniknews.ru/20170526/Mirzieev-Suzuk-Ota-5491584.html
https://uz.sputniknews.ru/20180129/prezident-posetil-abu-muina-7372879.html
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поздравление, шавкат мирзиёев

Мирзиёев: кроме возвеличивания национальной самобытности важны и общечеловеческие ценности

22:35 12.05.2021 (обновлено: 22:50 12.05.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.05.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Лидер Узбекистана поздравил всех верующих мусульман с наступающим священным праздником Рамазан хайит.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев поздравил всех верующих мусульман со священным праздником Рамазан хайит, сообщает пресс-служба президента.

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, всех мусульман нашей страны, весь наш народ с великим и священным праздником Рамазан хайит, который широко отмечается во всем исламском мире.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президента Узбекистана
Лидер Узбекистана выразил всем гражданам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания. Он также высоко оценил стойкое противостояние граждан пандемии коронавируса.
К тому же Мирзиёев отметил возрождение и широкую популяризацию в стране богатого духовного наследия народа, благоустройство священных мест, связанных с именами великих предков. В частности, в Кашкадарьинской области был построен мемориальный комплекс Абу Муина Насафи, в Наманганской области – Султона Увайс Карани, в Ташкенте – ансамбль Сузук-ота, подчеркнул президент.
Мечеть Сузук-ота в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.05.2017
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Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей и мечеть Сузук-ота
26 мая 2017, 13:56
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Кроме того, глава государства заявил, что в настоящее время в республике создаются и реконструируются мечети, медресе и культовые сооружения. В столице ускоренными темпами продолжается строительство Центра исламской цивилизации, а в Самаркандской области в честь великого ученого Имама Бухари возводится новый мемориальный комплекс, добавил Мирзиёев.
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Абу Муина Насафи, осмотрел проделанную здесь работу по строительству и благоустройству - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2018
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Президент посетил мавзолей Абу Муина Насафи
29 января 2018, 15:23
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По словам лидера Узбекистана, впервые в стране начала издаваться многотомная энциклопедия "Ислом".
Также Шавкат Мирзиёев процитировал актуальные слова известного узбекского ученого Махмудходжи Бехбуди: "Чтобы полноценно жить в этом мире и быть равными другим народам, нам вместе с духовными ценностями необходимы светские знания и науки".

Наряду с возвеличиванием наших духовно-нравственных устоев, национальной самобытности мы должны уделять особое внимание освоению достижений современной науки, информационных технологий, востребованных самой жизнью, воспитывать молодое поколение в духе общечеловеческих ценностей.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
Президент Узбекистана
В заключительной части своего поздравления президент Узбекистана выразил уверенность в том, что улемы, имам-хатибы, родители, учителя, наставники, ветераны и широкая общественность приложат все усилия, чтобы эффективно развивать и укреплять данное направление.
Ранее глава государства на основании обращения Управления мусульман Узбекистана подписал постановление, согласно которому Рамазан хайит узбекистанцы начнут отмечать 13 мая. Кроме того, жители республики также будут отдыхать 14, 15 и 16 мая.
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