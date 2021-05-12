https://uz.sputniknews.ru/20210512/mirziyoev-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-tragediey-v-kazanskoy-shkole--18684275.html
Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в казанской школе
Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в казанской школе
Глава государства подчеркнул, что глубоко потрясен и опечален вестью о трагическом событии. По его словам, этому акту насилия нет оправдания. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T08:28+0500
2021-05-12T08:28+0500
2021-05-12T08:45+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в казанской школе.Напомним, что накануне 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник гимназии №175, пришел в учебное учреждение и открыл огонь по школьникам и учителям.В результате погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен (большинство из них — дети). Некоторые пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Мирзиёев отметил, что узбекский народ разделяет боль утраты вместе с народом России.Свои соболезнования также выразили в Министерстве народного образования Узбекистана. В МНО пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/tragediya-v-kazani-xronologiya-sobytiy-reaktsiya-vlastey-i-dannye-o-strelke-18672593.html
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министерство народного образования узбекистана, шавкат мирзиёев, школа, стрельба, школьники, казань
Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в казанской школе
08:28 12.05.2021 (обновлено: 08:45 12.05.2021)
Глава государства подчеркнул, что глубоко потрясен и опечален вестью о трагическом событии. По его словам, этому акту насилия нет оправдания.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования российскому лидеру Владимиру Путину в связи с трагедией в казанской школе.
Напомним, что накануне 19-летний Ильназ Галявиев, выпускник гимназии №175, пришел в учебное учреждение и открыл огонь по школьникам и учителям.
В результате погибли семеро детей и две учительницы, еще 21 человек ранен (большинство из них — дети). Некоторые пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
"Мы решительно осуждаем этот чудовищный акт насилия, которому нет и не может быть никакого оправдания. Выражаю искренние соболезнования и слова сочувствия Вам, родителям и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится
в сообщении.
Мирзиёев отметил, что узбекский народ разделяет боль утраты вместе с народом России.
Свои соболезнования также выразили в Министерстве народного образования Узбекистана.
"Скорбим вмести с родными и близкими погибших", — говорится в заявлении ведомства.
В МНО пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.