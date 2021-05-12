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Сеть IT-техникумов свяжет весь Узбекистан
Сеть IT-техникумов свяжет весь Узбекистан
Новые здания для филиала ТУИТ и техникума информационных технологий Ташобласти будут построены до начала следующего учебного года в престижном районе Нурафшана... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T10:42+0500
2021-05-12T10:42+0500
2021-05-12T10:42+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Правительство утвердило меры по расширению охвата обучением в сфере информационно-коммуникационных технологий.В частности, в Ташкентской области появится Нурафшанский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми (ТУИТ). Высококвалифицированные выпускники филиала призваны развивать цифровую экономику. Учебный процесс будет организован на основе кредитно-модульной системы обучения с использованием передового зарубежного опыта.Кроме того, в десяти областях страны и Каракалпакстане создадут техникумы информационных технологий при ТУИТ. Учебный процесс в учебных учреждениях начнется с 2021/2022 учебного года.Новые здания для филиала ТУИТ и техникума информационных технологий Ташобласти будут построены до начала следующего учебного года в престижном районе Нурафшана на территории Nurafshon Business City. Пока они временно располагаются в здании профтехшколы Уртачирчикского района.Планируется также создать современную цифровую библиотеку, которая интегрируется с национальными и зарубежными базами данных в области ИКТ.
https://uz.sputniknews.ru/20210325/minzanyatosti-zapustilo-proekt-po-podgotovke-it-spetsialistov-v-uzbekistane-17957983.html
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it-технологии, нурафшон, информационные технологии, обучение, образование
Сеть IT-техникумов свяжет весь Узбекистан
Новые здания для филиала ТУИТ и техникума информационных технологий Ташобласти будут построены до начала следующего учебного года в престижном районе Нурафшана на территории Nurafshon Business City.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Правительство утвердило меры
по расширению охвата обучением в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В частности, в Ташкентской области появится Нурафшанский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми (ТУИТ).
Высококвалифицированные выпускники филиала призваны развивать цифровую экономику. Учебный процесс будет организован на основе кредитно-модульной системы обучения с использованием передового зарубежного опыта.
Кроме того, в десяти областях страны и Каракалпакстане создадут техникумы информационных технологий при ТУИТ. Учебный процесс в учебных учреждениях начнется с 2021/2022 учебного года.
Новые здания для филиала ТУИТ и техникума информационных технологий Ташобласти будут построены до начала следующего учебного года в престижном районе Нурафшана на территории Nurafshon Business City.
Пока они временно располагаются в здании профтехшколы Уртачирчикского района.
Планируется также создать современную цифровую библиотеку, которая интегрируется с национальными и зарубежными базами данных в области ИКТ.