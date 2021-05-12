https://uz.sputniknews.ru/20210512/shavkat-mirziyoev-pogovoril-po-telefonu-s-premerom-yaponii-18698114.html
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с премьером Японии
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с премьером Японии
Разговор состоялся 12 мая. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-японских отношений стратегического партнерства и многопланового... 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T17:42+0500
2021-05-12T17:42+0500
2021-05-12T17:42+0500
политика
телефонный разговор
япония
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Президент Узбекистан обсудил с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-японских отношений стратегического партнерства, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.Телефонный разговор состоялся 12 мая. Шавкат Мирзиёев поблагодарил премьер-министра и правительство Японии за активную поддержку реализуемых в стране реформ, а также за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом и преодолении экономических последствий пандемии.Премьер-министр Японии, в свою очередь, подчеркнул готовность расширять финансово-техническое содействие Узбекистану в целях дальнейшего продвижения преобразований, развития современной индустриальной и социальной инфраструктуры.Президент Узбекистана высоко оценил продуктивное партнёрство с Агентством JIСA, ведущими компаниями и банковско-финансовыми институтами Японии. В прошлом году, несмотря на глобальный кризис и карантинные ограничения, при участии японских инвесторов и специалистов реализованы такие приоритетные проекты, как строительство Туракурганской ТЭС, вторая фаза расширения Навоийской ТЭС, запуск высокотехнологичного производства аммиака и карбамида на предприятии “Навоиазот”.Рассмотрены также перспективы развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества. Особо отмечена важность формирования благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций.Состоялся также обмен мнениями по международной повестке, вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности. Выражена готовность расширять практическое взаимодействие в формате “Центральная Азия плюс Япония”.Японская сторона сообщила о поддержке и участии в международной конференции, посвященной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, которая состоится в июле текущего года в Ташкенте.В завершение беседы президент Узбекистана пожелал успешного проведения Токийских Олимпийских и Паралимпийских игр, а также пригласил премьер-министра Ёсехидэ Сугу посетить нашу страну с визитом.
https://uz.sputniknews.ru/20210326/yaponiya-vydelila-uzbekistanu-kredit-v-1374-mln-na-preodolenie-krizisa-covid-17982561.html
https://uz.sputniknews.ru/20201223/Yaponiya-predostavila-Uzbekistanu-spetstekhniku-dlya-remonta-dorog-15663242.html
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телефонный разговор, япония, шавкат мирзиёев, узбекистан
Шавкат Мирзиёев поговорил по телефону с премьером Японии
Разговор состоялся 12 мая. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-японских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik.
Президент Узбекистан обсудил с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой актуальные вопросы дальнейшего развития узбекско-японских отношений стратегического партнерства, сообщает
пресс-служба главы Узбекистана.
Телефонный разговор состоялся 12 мая. Шавкат Мирзиёев поблагодарил премьер-министра и правительство Японии за активную поддержку реализуемых в стране реформ, а также за оказанную помощь в борьбе с коронавирусом и преодолении экономических последствий пандемии.
Премьер-министр Японии, в свою очередь, подчеркнул готовность расширять финансово-техническое содействие Узбекистану в целях дальнейшего продвижения преобразований, развития современной индустриальной и социальной инфраструктуры.
“Японская сторона выразила особую признательность за оказываемую Ташкентом неизменную поддержку в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения похищенных японских граждан”, - говорится в сообщении.
Президент Узбекистана высоко оценил продуктивное партнёрство с Агентством JIСA, ведущими компаниями и банковско-финансовыми институтами Японии.
В прошлом году, несмотря на глобальный кризис и карантинные ограничения, при участии японских инвесторов и специалистов реализованы такие приоритетные проекты, как строительство Туракурганской ТЭС, вторая фаза расширения Навоийской ТЭС, запуск высокотехнологичного производства аммиака и карбамида на предприятии “Навоиазот”.
Рассмотрены также перспективы развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и финансового сотрудничества. Особо отмечена важность формирования благоприятных условий для наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций.
Состоялся также обмен мнениями по международной повестке, вопросам обеспечения региональной безопасности и стабильности. Выражена готовность расширять практическое взаимодействие в формате “Центральная Азия плюс Япония”.
Японская сторона сообщила о поддержке и участии в международной конференции, посвященной взаимосвязанности Центральной и Южной Азии, которая состоится в июле текущего года в Ташкенте.
В завершение беседы президент Узбекистана пожелал успешного проведения Токийских Олимпийских и Паралимпийских игр, а также пригласил премьер-министра Ёсехидэ Сугу посетить нашу страну с визитом.