https://uz.sputniknews.ru/20210512/shest-chelovek-pogibli-v-dtp-v-ferganskoy-oblasti-18693781.html
Шесть человек погибли в ДТП в Ферганской области
Шесть человек погибли в ДТП в Ферганской области
Авария произошла на 364-м километре трассы А-373 "Ташкент — Ош". Столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet Cobalt. 12.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-12T15:13+0500
2021-05-12T15:13+0500
2021-05-12T15:15+0500
происшествия
дтп
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Шесть человек погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ферганской области, сообщает Главное управления безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД.По данным пресс-службы, на 364-м километре трассы А-373 "Ташкент — Ош", на территории Язъяванского района столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet Cobalt.Еще четверо пострадавших были доставлены в реанимационное отделение местной больницы.Причиной стало, в частности, отсутствие разделительных бетонных ограждений на данном 18-километровом участке автомагистрали А-373 в Ферганской области, добавили в ГУБДД.
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дтп, ферганская область
Шесть человек погибли в ДТП в Ферганской области
15:13 12.05.2021 (обновлено: 15:15 12.05.2021)
Авария произошла на 364-м километре трассы А-373 "Ташкент — Ош". Столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet Cobalt.
ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Шесть человек погибли, еще четверо пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Ферганской области, сообщает Главное управления безопасности дорожного движения (ГУБДД) МВД.
По данным пресс-службы, на 364-м километре трассы А-373 "Ташкент — Ош", на территории Язъяванского района столкнулись два легковых автомобиля Chevrolet Cobalt.
"В результате столкновения шесть человек, находившихся в обеих машинах, погибли на месте ДТП", — рассказали ГУБДД.
Еще четверо пострадавших были доставлены в реанимационное отделение местной больницы.
Причиной стало, в частности, отсутствие разделительных бетонных ограждений на данном 18-километровом участке автомагистрали А-373 в Ферганской области, добавили в ГУБДД.